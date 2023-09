Dieselgate Mercedes: KBA vuole stop Euro 6 truccati in Germania

L’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) ha nuovamente portato Mercedes al centro delle sue indagini per il presunto utilizzo di un software definito illegale sui motori diesel Euro 6. La KBA – l’ente tedesco che si occupa dell’approvazione, equivalente alla Motorizzazione in Italia – ha stabilito che diversi modelli della casa di Stoccarda possiedono dispositivi destinati a manipolare le emissioni dei gas di scarico. Il problema della cosiddetta Thermal Window riguarda diversi Costruttori come avevamo già anticipato, ora però la KBA alza i toni e minaccia lo stop alla circolazione delle auto se il Costruttore non farà nulla.

MOTORI DIESEL EURO 6 E DISPOSITIVI SOTTO ESAME

Il problema riguarda nello specifico i motori diesel Euro 6 della serie OM 642. Questi specifici propulsori erano già stati esaminati dalla KBA che aveva chiesto a Mercedes di implementare dei miglioramenti. Inizialmente, questi miglioramenti erano stati vagliati e approvati dalla stessa KBA. Tuttavia, da indagini successive sarebbero emerse parti di “software classificate come dispositivi di arresto critici o inammissibili”. La lettera in cui la KBA specifica le anomalie obiettate a Mercedes Benz è stata pubblicata dall’Associazione tedesca per la protezione dell’ambiente DUH. Secondo quanto riportato da Der Spiegel l’auto maggiormente coinvolta sarebbe la Mercedes Classe E con il diesel a 6 cilindri.

LA RICHIESTA DELLA KBA A MERCEDES DI INTERVENIRE SUI DIESEL EURO 6

In caso di inottemperanza, l’autorità tedesca potrebbe ritirare l’omologazione auto e imponendo lo stop alla circolazione. La stampa tedesca afferma che, se la Casa automobilistica non risponde adeguatamente, la KBA potrebbe emettere un “divieto operativo” e mettendo fuori servizio i veicoli coinvolti. Come abbiamo anticipato, molti Costruttori dopo il dieselgate Volkswagen sono finiti sotto i riflettori e al centro di indagini delle autorità internazionali. Come nel caso Volkswagen, anche il motore diesel della serie OM 642 è stato impiegato su vari modelli a partire dal 2005. Ad oggi però il richiamo sembrerebbe limitato solo a circa 60 mila veicoli.

CASO MERCEDES: NUOVO DIESELGATE?

Mercedes avrebbe chiesto una proroga sul caso e un incontro è previsto per la fine di settembre tra la Casa automobilistica e i rappresentanti della KBA, durante il quale Mercedes potrebbe proporre aggiornamenti software risolutivi. La Corte di giustizia europea (CGCE), come abbiamo già anticipato, ha preso una posizione chiara e dichiarato illegali determinate funzioni definite da molti Costruttori come Thermal Window. Questi dispositivi di arresto disattivano il sistema di trattamento dei gas di scarico del motore in alcune condizioni operative per motivi “di sicurezza e protezione del motore”. La Corte europea ha però stabilito che i Costruttori devono fornire prove del rischio di rottura o guasti per poterle implementare. La questione quindi si ridurrà sostanzialmente a fornire credibili prove da parte delle Case. Restate collegati perché vi aggiorneremo sulla vicenda.