Dieselgate: risarcimenti più facili per i clienti VW, Audi e Mercedes

La sentenza emessa dalla Corte federale di giustizia tedesca ha dato una svolta importante alla vicenda dei veicoli diesel che sfruttano la cosiddetta “finestra termica” dei motori. Secondo la sentenza dei giudici di Karlsruhe, i proprietari delle auto Volkswagen, Audi e Mercedes dotate di questa tecnologia possono presentare una richiesta di risarcimento al produttore, che va dal 5 al 15%. Ecco i dettagli e quali sono i motori coinvolti in Germania.

COS’È LA “THERMAL WINDOW” E COSA COMPORTA IN ALCUNI MOTORI DIESEL

La finestra termica o Thermal Window è una condizione operativa dei motori che con il dieselgate ha messo sotto la lente delle autorità in Germania e USA la maggior parte dei Costruttori. A partire dal dieselgate, si è scoperto che molti Costruttori avrebbero utilizzato la finestra termica per motivare la discrepanza delle emissioni misurate in sede di omologazione. Una necessità, secondo le Case, per preservare il funzionamento di motore e l’impianto di scarico dalla formazione di condensa e/o da altri danni. In base alla temperatura esterna, questo escamotage, potrebbe avere impatti diretti sul funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni NOx. Per la Corte federale di giustizia tedesca, conta poco il motivo per cui è stato utilizzato il “trucco” e spiana la strada al risarcimento dei clienti dei costruttori tedeschi, come riporta l’Automobile Club Tedesco.

DIESELGATE IN GERMANIA: CHI PUO’ CHIEDERE IL RISARCIMENTO ALLE CASE

La sentenza della Corte federale di giustizia tedesca riguarda tre procedimenti nei confronti di Volkswagen, Audi e Mercedes-Benz. Tuttavia potrebbe creare un precedente con ripercussioni su tutta l’industria automobilistica. La decisione della Corte stabilisce che i proprietari di auto che sfruttano la finestra termica nel funzionamento dei motori diesel possono presentare un reclamo per danni contro il produttore, “non solo se il dolo da parte del produttore può essere dimostrato, ma anche se si tratta di un comportamento solo negligente”. I procedimenti riguardano in particolare i seguenti motori diesel:

Volkswagen diesel tipo EA288 da 2 litri;

diesel tipo da 2 litri; Audi diesel tipo EA896Gen2BiT da 3 litri;

diesel tipo da 3 litri; Mercedes diesel tipo OM 651 da 1,8 e 2,1 litri.

RISARCIMENTO PER FINESTRA TERMICA IN GERMANIA: FINO AL 15% DEL PREZZO

I clienti possono presentare reclamo e qualora dovesse essere riscontrata la presenza di un dispositivo illegale di alterazione delle emissioni, il risarcimento va dal 5 al 15% del prezzo di acquisto dell’auto, senza l’obbligo di restituire il veicolo. Tuttavia la Corte federale tedesca non ha preso ulteriori provvedimenti, rimandando ai tribunali di merito di grado inferiore la decisione dell’importo del risarcimento valutando i singoli casi dei clienti delle Case automobilistiche.