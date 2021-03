Decreto Draghi di aprile: niente zona gialla per l’intero mese

Approvato il nuovo decreto Draghi di aprile, in vigore dal 7 al 30: niente zona gialla per l’intero mese, a meno di un miglioramento della pandemia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Draghi di aprile (bozza pdf) che contiene le nuove misure anti-Covid valide per tutto il mese. Il testo del provvedimento proroga al 30 aprile 2021 la maggior parte delle misure di contrasto alla pandemia stabilite dal DPCM 2 marzo 2021 e dal successivo decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021, introducendo alcune novità in materia di scuola e vaccinazioni. Confermata la sospensione della zona gialla per l’intero periodo salvo repentini miglioramenti della situazione epidemiologica.

DECRETO DRAGHI DI APRILE: LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI

Come detto, il nuovo decreto Draghi di aprile non prevede particolari modifiche in tema di spostamenti e di circolazione, mantenendo le disposizioni adottate con gli ultimi provvedimenti. In particolare dal 7 al 30 aprile 2021:

– nelle regioni in zona gialla si applicano le norme della zona arancione. Tuttavia in caso di miglioramento del quadro epidemiologico e di accelerazione del piano vaccinale, con particolare riferimento alle persone anziane e fragili, una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri potrà introdurre qualche allentamento delle restrizioni;

– è previsto il passaggio automatico in zona rossa nelle Regioni in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

– le regioni in zona arancione possono disporre la zona rossa (o un lockdown totale) nelle province che superano 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di Covid-19 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;

– nelle regioni in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle che ci vivono, a cui possono aggiungersi i minori di anni 14 e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa deroga non si applica in zona rossa.

Per il resto nelle zone rosse e arancioni restano valide le regole sugli spostamenti che conosciamo ormai a memoria, con le relative deroghe e permessi da motivare tramite autocertificazione. Ulteriori informazioni nelle FAQ del Governo.

DECRETO COVID DI APRILE: PRINCIPALI NOVITÀ

Le novità del Decreto anti-Covid di aprile emanato dal governo Draghi non riguardano quindi l’ambito della circolazione tra territori ma la scuola e le vaccinazioni. Le misure (valide sempre dal 7 al 30 aprile, una volta scadute le disposizioni per la Pasqua) nel dettaglio:

– è assicurato, anche in zona rossa, lo svolgimento in presenza delle attività degli asili, della scuola elementare e del primo anno della scuola media. La disposizione non può essere derogata dalle Regioni;

– fino al completamento del piano vaccini e non oltre il 31 dicembre 2021, viene disposto l’obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli operatori sanitari. La vaccinazione sarà requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Sono comunque previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. In caso di mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria;

– esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose conseguenti alla somministrazione di un vaccino, qualora siano state osservate tutte le regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. La norma è retroattiva.

QUALI SONO LE ATTUALI ZONE ROSSE ARANCIONI?

Ricordiamo che in base all’ultimo monitoraggio sulla pandemia di Covid-19 della cabina di regia dell’ISS, la composizione delle fasce di rischio fino a venerdì 2 aprile 2021 è la seguente:

– Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano;

– Zona rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Trento.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare ulteriori e specifiche disposizioni restrittive di carattere locale.

Chi viola le limitazioni agli spostamenti disposte dal nuovo decreto Draghi di aprile 2021 è punito con una multa da 400 a 1.000 euro. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.