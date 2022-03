Costiera Amalfitana: è la strada più electric friendly al mondo

Ecco le strade con il maggior numero di colonnine di ricarica al mondo: i percorsi più affascinanti da fare in auto elettrica

Pianificare un viaggio in auto elettrica è meno complicato di quanto si possa pensare, se ci si organizza quanto basta per riuscire a ricaricare alle colonnine lungo il percorso o a destinazione. Un’indagine interessante, ha scandagliato i commenti e i post Instagram, stilando la classifica delle strade più electric friendly secondo i commenti dei viaggiatori in auto elettrica.

VIAGGIARE IN AUTO ELETTRICA NEI POSTI PIU’ POPOLARI

L’indagine realizzata da un noto portale inglese di comparazione prezzi, ha individuato i percorsi più popolari attraverso varie fonti e li ha classificati in base al numero di post di Instagram per l’hashtag di ogni percorso. Ogni percorso è stato voi analizzato su Google Maps per determinare:

– la distanza totale di ogni viaggio sul percorso, sia in miglia che in km;

– il numero approssimativo di colonnine di ricarica disponibili lungo il percorso;

– la durata del viaggio in base alle condizioni del traffico e dei limiti di velocità locali;

– è stata considerata l’autonomia della Tesla Model 3, di 601 km, in testa alle auto elettriche più vendute al mondo nel 2021;

QUANTE RICARICHE PER ATTRAVERSARE I PERCORSI PIU’ FAMOSI AL MONDO?

In base a questi criteri è stata realizzata una classifica dei percorsi più emozionati in auto elettrica considerando il numero di colonnine segnalate da Google Maps. Inoltre, nell’ipotesi di viaggiare con una Tesla Model 3, quante volte sarebbe necessario ricaricare la batteria, in percentuale rispetto alla massima autonomia.

COSTIERA AMALFITANA, STRADA PIU’ ADATTA ALLE AUTO ELETTRICHE

– La Costiera Amalfitana presenta il maggior numero di caricatori EV per chilometro rispetto a qualsiasi altro viaggio nell’elenco, con 1,55 caricatori per chilometro e 99 caricatori in totale. Con una lunghezza di 64 km, si può partire da Sorrento o dall’altra parte da Vietri sul Mare;

– La Transfagarasan in Romania, ha 145.222 post su Instagram e richiede meno di una carica completa (0,28) per il percorso con un veicolo elettrico. Il tragitto si snoda attraverso le montagne e punti di particolare rilevanza paesaggistica, tra cui la Cascata di Balea e la Cittadella di Poenari;

– La Great Ocean Road australiana inizia a Torquay e termina a Warrnambool. Caratterizzato da un’abbondanza di fauna selvatica e una varietà di luoghi perfetti per fare surf. Per completare questo viaggio panoramico di 237 km, avresti bisogno solo di 0,39 ricariche;

– L’Atlantic Highway in Inghilterra completa la top 5 con 298 caricabatterie EV disponibili lungo il suo percorso. Con viste maestose e villaggi panoramici disseminati lungo il percorso, l’Atlantic Highway si trova tra il confine del Devon e l’angolo più nord-orientale della Cornovaglia;

– L’Atlantic Road, sulla costa norvegese, occupa il sesto posto nella classifica. Lungo questo percorso, sono disponibili 84 caricabatterie per veicoli elettrici, il che lo rende un viaggio su strada accessibile per i conducenti di veicoli elettrici, soprattutto considerando che sono necessarie solo 0,51 cariche;

– La Strada Romantica – Romantische Straße – in Germania 160 caricatori a disposizione lungo il percorso di 338 chilometri. In totale, i conducenti di veicoli elettrici dovrebbero caricare i propri veicoli 0,56 volte durante il viaggio. Attraversando le province meridionali del Baden-Württemberg e della Baviera, il più grande punto culminante dei viaggi di molti viaggiatori è Neuschwanstein, un castello da favola gotico incastonato in alta montagna;

– La Road trip scozzese NC500, richiede 1,18 cariche necessarie per completare il percorso di 708 km. Ha 349.456 post su Instagram ed è caratterizzato da aspri paesaggi costieri, montagne imponenti, spiagge limpide e pittoreschi villaggi di pescatori;

– La Route 62 in sud Africa, è al nono posto con 27 colonnine EV disponibili. Questa iconica vecchia autostrada, che varia nel paesaggio e comprende alti sentieri di montagna, può essere un’ottima opzione per i viaggiatori in EV con poco più di 3 ricariche necessarie per completare il viaggio;

– Chiude la Top 10 la magica Route 66, che a fronte dei sui 89 punti di ricarica, richiede oltre 5 pause, per completare il viaggio di oltre 3400 km.