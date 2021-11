Auto elettriche e ibride più vendute al mondo: classifica 2021

Ecco le auto elettriche e ibride più vendute al mondo: la classifica per mercato, brand e modelli dei veicoli elettrificati nel 2021

Le auto elettriche e ibride sono una realtà che ci circonda sempre più da vicino e i numeri sulle vendite di auto elettrificate nel mondo sono una prova incontrovertibile. Come si posiziona Tesla, che con la Model 3 è in testa alle vendite in Europa, rispetto ai giganti cinesi e ai Costruttori che hanno scritto la storia dell’automobile? Ecco i numeri delle vendite di auto elettriche e la classifica dei brand auto elettriche e ibride plug-in più vendute al mondo.

VENDITE DI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE NEL MONDO: I 5 MAJOR MARKET

Le vendite di auto elettrificate e ricaricabili nel mondo dovrebbero raggiungere la soglia di 6,4 milioni di veicoli entro il 2021. Un trend del +50% rispetto al 2020, secondo le stime di EV Volumes, che ha incassato prima la battuta d’arresto per la pandemia e ora si scontra con la carenza di semiconduttori. Dal grafico qui sotto infatti il trend di crescita delle auto elettriche ha raggiunto il suo picco nel 2019, quando oltre 7 auto elettrificate su 10 erano a batterie. La Cina mantiene una posizione privilegiata, anche se i numeri delle vendite di veicoli esportati in Europa sono poco preoccupanti. Nel panorama mondiale la Cina mostra la migliore performance nelle vendite di auto elettriche (come trend e volumi), davanti a Europa e USA. Mentre al di fuori dell’Europa l’80% di vendite elettrificate è a batterie nel primo semestre 2021, in Europa la quota risulta equamente ripartita tra PHEV e BEV.

BRAND AUTO ELETTRICHE E IBRIDE PIU’ VENDUTE AL MONDO

Tra i brand di auto elettriche e ibride più vendute al mondo nel primo semestre 2021, Tesla risulta saldamente in testa alla classifica dei Top 5 con 386 mila vetture consegnate. Al secondo posto c’è il gruppo Volkswagen con 332 mila unità (172.700 BEV e 159.400 PHEV). Al terzo posto la joint-venture General Motors-SGMW ha registrato la migliore crescita nel primo semestre 2020-2021: +571% e 227.000 unità (di cui 221 mila BEV e 180 mila sono modelli Mini-EV venduti in Cina). Le auto elettriche e ibride Stellantis hanno registrato la seconda migliore crescita nel periodo considerato e al quarto posto per volumi, davanti a BMW Group che chiude la Top 5 delle vendite di auto elettrificate nel mondo. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa.

CLASSIFICA AUTO ELETTRICHE PIU’ VENDUTE AL MONDO NEL 2021

Quali sono i modelli di auto elettriche più vendute al mondo nel 2021? Il rapporto di EV Volumes relativo alle vendite nel primo semestre 2021 e confrontate nel grafico sotto con l’anno precedente, vede in testa nuovamente Tesla con la Model 3 (244 mila auto consegnate in H1 2021). La piccola Mini EV cinese è la seconda auto elettrica più venduta al mondo (182 mila) davanti alla Tesla Model Y (138 mila). Con volumi notevolmente minori poi ci sono al BYD Han e la Volkswagen ID.4 (entrambe a 39 mila, ma senza benchmark 2020), che precedono la collaudata Renault ZOE, al sesto posto ma in calo di 5 mila unità. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa delle auto elettriche più vendute al mondo nel 2021.