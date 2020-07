Costi auto per neopatentati: fino a 22 mila euro nei primi 3 anni

Quanto conviene a un neopatentato intestarsi l’auto: ecco i costi auto per neopatentati nei primi 3 anni di utilizzo

I costi auto per neopatentati hanno da sempre disincentivato l’acquisto di un’auto nuova intestata a 18 anni e negli anni le cose non sono molto cambiate. A confermare quanto conviene a un neopatentato l’acquisto di un’auto nuova con i relativi costi è l’indagine di un noto comparatore di tariffe online. I costi auto per un neopatentato arrivano fino a 22 mila euro nei primi 3 anni di possesso.

COSTI AUTO PER NEOPATENTATI: L’ACQUISTO È LA SPESA MAGGIORE

Secondo l’analisi, considerando un’auto nuova del valore di 16.800 euro, il costo complessivo nei primi 3 anni di utilizzo, è in svantaggio rispetto ad altre forme di mobilità. Analizzando la media dei costi di RC auto, bollo, manutenzione e spese accessorie, i costi auto per neopatentati arrivano fino a 21.700 euro. La simulazione è stata realizzata prendendo in considerazione il modello Citroën C3 Puretech 83 S&S Shine. I costi RC Auto invece sono la media delle tariffe considerando i primi 3 anni di assicurazione auto a Milano, Roma e Napoli.

COSTI AUTO PER NEOPATENTATI: L’ASSICURAZIONE AUTO

Se si sceglie di acquistare l’auto, la spesa più importante è il prezzo del veicolo pari a 16.800 euro. Il secondo costo più rilevante è quello dell’RC auto: un automobilista neopatentato che parte dalla classe 14, in media, deve spende circa 1.000 euro l’anno. A questa voce sono stati aggiunti i costi delle eventuali garanzie accessorie non obbligatorie per un’auto nuova: la copertura furto incendio, la polizza cristalli e quella per gli eventi naturali. In totale, nei 3 anni, l’importo complessivo stimato per assicurare il veicolo è di 3.900 euro. Clicca l’immagine qui sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTI AUTO PER NEOPATENTATI: LA SPESA DOPO 3 ANNI

Alla lista delle spese obbligatorie va aggiunto anche il bollo, che per il modello preso in analisi è pari a 472 euro in 3 anni. Ultima, ma non meno importante, è la manutenzione ordinaria: considerando un utilizzo di circa 10.000 km l’anno e un paio di tagliandi, la spesa può arrivare nell’arco dei 36 mesi a circa 600 euro. Il costo totale tra acquisto, spese obbligatorie e manutenzione arriva così a 21.772 euro, esclusi gli eventuali imprevisti. Se dopo 3 anni il proprietario decidesse di rivendere l’auto, ipotizzando un recupero di 10.000 euro, la spesa netta sostenuta scenderebbe a 11.772 euro.