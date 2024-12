Costi auto in aumento: in media si spende 4300 euro l’anno

La gestione di un’automobile rappresenta una delle principali voci di spesa per le famiglie italiane e il recente studio condotto da Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, fornisce un quadro più dettagliato dell’andamento dei costi auto 2024. L’indagine rivela che la spesa media per mantenere un’auto ha superato i 4.300 euro all’anno (escludendo il bollo auto) con un incremento medio annuo di quasi il 2%. Tuttavia, non tutte le voci di spesa hanno subito aumenti significativi, e alcune riservano delle piacevoli sorprese che bilanciano, seppure in minima parte i rincari.

IL COSTO DELLE AUTO NUOVE: FINO A +40%

Acquistare una nuova auto è diventato sempre più costoso. La spesa media – secondo l’indagine – è aumentata da 28.800 euro nel 2023 a 29.300 euro nel 2024, con un incremento annuale del +1,7%. Questa crescita, apparentemente moderata, non deve trarre in inganno. Rispetto al 2019, infatti, quando il prezzo medio di un’auto nuova era di circa 21.000 euro, si registra un aumento complessivo del +39,5%.

Le ragioni di questo rincaro sono molteplici. Da una parte, l’introduzione di normative ambientali sempre più stringenti ha spinto i produttori a sviluppare tecnologie meno inquinanti e un’elettrificazione più spinta (Full Hybrid), incrementando i costi di produzione. Dall’altra, la crescente integrazione di sistemi di sicurezza avanzati (vedi gli ADAS obbligatori che impattano anche sulle riparazioni in officina) e la connettività (qui abbiamo indagato sui costi degli abbonamenti) ha ulteriormente fatto lievitare i prezzi. A ciò si aggiunge una conseguente riduzione di auto piccole su cui i Costruttori fanno meno margini: le utilitarie stanno sparendo dai listini e anche questo spinge il prezzo medio più in alto. Anche per questo Stellantis confida nella Fiat Grande Panda, dal prezzo d’attacco molto basso, che viene prodotta in Serbia.

CARBURANTE: UNA LEGGERA RIDUZIONE DELLA SPESA

Buone notizie arrivano dal fronte carburante, secondo i dati analizzati dalla Federazione dei carrozzieri: “ipotizzando l’utilizzo di un’auto a benzina e 2,5 pieni al mese ad automobilista, e considerando il prezzo medio della verde nell’intero 2023 e nei primi undici mesi del 2024, la spesa è scesa del -1,7%, attestandosi a 2.749 euro l’anno”.

COSTI RC AUTO: QUASI +8% DI ASSICURAZIONE

Un deciso incremento si osserva nei costi delle polizze di responsabilità civile auto (RC auto). Il prezzo medio annuale dell’assicurazione auto è salito da 385 euro nel 2023 a 415 euro nel 2024, registrando un aumento del +7,7%. Un rincaro medio, pari a 30 euro in più per automobilista, che è un’inversione di tendenza rispetto al calo registrato negli anni precedenti, quando le tariffe avevano beneficiato della minore circolazione legata alla pandemia. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTO: COSTI OLTRE +3,3%

Il costo medio per la manutenzione ordinaria e piccoli interventi è aumentato del +3,3%, raggiungendo i 463 euro annuali. A questa cifra si sommano 280 euro per ricambi e lubrificanti, con un incremento del +2,5%. L’aumento di queste voci deriva sia dall’aumento dei costi delle materie prime che da una maggiore sofisticazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, che richiedono interventi più complessi e specializzati. Mentre i costi accessori nel dettaglio che sono in crescita riguardano: