Costi di abbonamento auto connesse 2024: l’indagine su 27 Brand

L’industria auto produce sempre più modelli connessi, senza esclusioni di segmento, prezzo e alimentazione. Bisogna infatti ricordare che elettrificazione e connettività sono due evoluzioni distinte dell’automotive ma che spesso si intrecciano. Questo concetto fa capire quanto sia trasversale l’impatto della connettività sugli automobilisti che dovranno pagare un abbonamento per continuare ad utilizzare funzioni e servizi offerti dalle Case auto gratis solo in un primo periodo. Dopo la prima indagine sui costi di abbonamento di 14 Marche del nostro 3° Aftermarket Report, siamo tornati a monitorare i costi di abbonamento delle auto connesse nel 2024. Con questo approfondimento, che fa parte del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?” abbiamo ampliato il nostro focus aggiungendo altri 13 Brand per valutare come cambiano le condizioni applicate dalle Case automobilistiche man mano che i clienti / driver iniziano a utilizzare la connettività nelle auto che acquistano.

NUOVA RICERCA 2024 E AMPLIAMENTO DEL CAMPIONE

Attraverso una nuova indagine, abbiamo chiesto agli Uffici Stampa delle Case i costi di abbonamento aggiornati al 2024 delle loro soluzioni di connettività ed esaminato come i vari Brand stiano gestendo l’offerta nel tempo. Inoltre abbiamo aggiunto anche nuovi marchi: Alfa Romeo, BYD, Cupra, DS, Jeep, Lancia, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda e Seat. Questo ci ha permesso di identificare non solo le variazioni di costo tra i diversi marchi, ma anche l’ampiezza dell’impatto di tali differenze sui futuri proprietari, in particolare coloro che acquistano le auto connesse usate. Vogliamo ricordare che i servizi di connettività si dividono in:

Obbligatori , che nelle infografiche in basso definiamo Connettività Base , legati alla sicurezza in caso di incidente e alla richiesta di soccorso e generalmente gratis per almeno 10 anni dall’immatricolazione;

, che nelle infografiche in basso definiamo , e generalmente gratis per almeno 10 anni dall’immatricolazione; Facoltativi o necessari per utilizzare funzioni di controllo dell’auto a distanza (localizzazione, pre-condizionamento clima, pianificazione ricarica batteria, etc.), che nelle infografiche sotto definiamo Connettività Premium. Sono generalmente personalizzabili e offrono più servizi proporzionalmente al costo di abbonamento;

COME CAMBIANO I PIANI DI CONNETTIVITA’ DELLE CASE AUTO

Prima di vedere nel dettaglio quali sono i costi di abbonamento alle auto connesse aggiornati al 2024, vediamo quali sono sinteticamente i punti chiave emersi dalla nostra nuova indagine allargata ad altri Brand:

condizioni contrattuali diverse per il secondo intestatario di un’auto connessa acquistata usata. Una delle scoperte significative conferma una tendenza destinata a crescere con l’invecchiamento del parco circolante. Tutti gli abbonamenti attivati legati al VIN dell’auto, in caso di vendita passano al nuovo proprietario. Mentre quelli associati al profilo utente del proprietario no: si disabilitano anche se non ancora scaduti. In alcuni casi il periodo di gratuità iniziale scatta anche per il secondo proprietario ma in forma limitata ( Skoda e Honda , mentre per quest’ultima, in precedenza era prevista una tariffa differenziata rispetto al primo proprietario, mentre ora non è più così).

contrattuali di un’auto connessa acquistata usata. Una delle scoperte significative conferma una tendenza destinata a crescere con l’invecchiamento del parco circolante. Tutti gli abbonamenti attivati legati al VIN dell’auto, in caso di vendita passano al nuovo proprietario. Mentre quelli associati al profilo utente del proprietario no: si disabilitano anche se non ancora scaduti. In alcuni casi il periodo di scatta ma in forma limitata ( , mentre per quest’ultima, in precedenza era prevista una tariffa differenziata rispetto al primo proprietario, mentre ora non è più così). la Connettività Base inizia ad integrare più servizi, come Alexa ( Ford ) e diversi Brand applicano una diversa durata di gratuità , in alcuni casi estesa rispetto all’indagine precedente ( Mazda ), in altri differenziata tra auto con o senza aggiornamenti OTA ( Hyundai );

inizia ad integrare ( ) e diversi Brand applicano una diversa , in alcuni casi rispetto all’indagine precedente ( ), in altri tra auto ( ); la Connettività Premium , integra più servizi di localizzazione, tra cui quella GPS con funzione di notifica tentativo di furto , una novità che è destinata a rivoluzionare anche il settore dei localizzatori aftermarket di cui parliamo in questo approfondimento. Inoltre, rispetto alla precedente indagine, registriamo già degli aumenti di prezzo per alcuni servizi indispensabili sulle auto elettriche come la gestione della batteria, il climatizzatore e il controllo remoto tramite App ( Nissan ), oppure il pacchetto di servizi senza aggiornamento mappe GPS ( Volkswagen );

, integra più servizi di localizzazione, tra cui quella GPS con funzione di , una novità che è destinata a rivoluzionare anche il settore dei localizzatori aftermarket di cui parliamo in questo approfondimento. Inoltre, rispetto alla precedente indagine, registriamo già degli per alcuni servizi indispensabili sulle auto elettriche come la gestione della batteria, il climatizzatore e il controllo remoto tramite App ( ), oppure il pacchetto di servizi senza aggiornamento mappe GPS ( ); Il gruppo Volkswagen ha un’offerta di servizi e costi differenziati in base al Brand. Mentre Stellantis applica la stessa offerta che si sviluppa su più livelli indistintamente a quasi tutti i Brand, compatibilmente al sistema infotainment dell’auto.

Clicca le infografiche sotto per vederle a tutta larghezza, più sotto trovate i dettagli relativi ai singoli Brand.

ALFA ROMEO CONNECT ONE, PLUS E PREMIUM, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Alfa Romeo si sviluppano su 3 livelli: One, Plus e Premium. Per i dettagli dei servizi, la durata e i costi, l’ufficio stampa Alfa Romeo ci ha fornito queste informazioni.

Alfa Connect One è gratuito per 10 anni dalla prima immatricolazione dell’auto e prevede:

Chiama d’emergenza ( eCall , emergency call);

, emergency call); Assistenza stradale ( bCall , breakdown call);

, breakdown call); Supporto Customer Care – Vehicle Health Report ;

; Telemaintenance/TMTS ;

; Libretto digitale;

Alfa Connect Plus è gratuito per 3 anni (per le attivazioni da luglio 2024), dopo i quali ha un costo di abbonamento 8 €/mese senza navigazione connessa o 12 €/mese con navigazione connessa. Il pacchetto prevede i seguenti servizi:

Send2Nav;

Ricerca punti interesse;

Recupera ultimo percorso;

Trova parcheggio;

Meteo/Traffico in tempo reale;

Aggiorna mappe Over the Air;

Trova stazioni di servizio;

EV Routing (per EV);

Riconoscimento comandi vocali;

Speedcam;

Ricarica da Remoto (per EV);

Utilizzo app Free2move (per EV);

Notifiche in caso di furto , solo in presenza dell’antifurto fisico ( costo 49 €/10 anni );

, solo in presenza dell’antifurto fisico ( ); Remote Access (costo 49 €/10 anni, include Blocca/Sblocca porte, Accendi luci, Suona Clacson, Monitora lo stato di carica, Programma la ricarica, Programma climatizzazione);

Alfa Connect Premium è un sevizio stand alone a pagamento con un costo di attivazione di 9 €/mese. Il pacchetto prevede i seguenti servizi aggiuntivi al pacchetto Connect Plus:

Notifica Antifurto : se il veicolo rileva un sospetto tentativo di furto, come un traino non autorizzato, si riceve una notifica tramite smartphone. Ciò include lo spostamento del veicolo o tentativi di effrazione, in caso di presenza dell’allarme antifurto;

: se il veicolo rileva un sospetto tentativo di furto, come un traino non autorizzato, si riceve una notifica tramite smartphone. Ciò include lo spostamento del veicolo o tentativi di effrazione, in caso di presenza dell’allarme antifurto; Assistenza Veicolo Rubato : questo servizio fornisce assistenza in caso di furto. Si può chiamare il contact center per richiedere assistenza direttamente premendo il pulsante “Chiama” sulla mobile app My Alfa Connect e, una volta confermato il furto con una denuncia alle autorità, verranno attivate le funzionalità di sicurezza, incluso il tracciamento del veicolo;

: questo servizio fornisce assistenza in caso di furto. Si può chiamare il contact center per richiedere assistenza direttamente premendo il pulsante “Chiama” sulla mobile app My Alfa Connect e, una volta confermato il furto con una denuncia alle autorità, verranno attivate le funzionalità di sicurezza, incluso il tracciamento del veicolo; Alexa Voice Service;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “I servizi seguono il veicolo per la durata residua, quindi possono essere valorizzati nell’usato. Il Concessionario tramite linkentry può disassociare il vecchio proprietario e associare i dati del nuovo, oppure il cliente chiama il customer care. Una volta disassociato il vecchio cliente e associato il nuovo, quest’ultimo riceverà l’email per creare l’account e attivare i servizi per il periodo residuale.”

AUDI CONNECT E CONNECT PLUS, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I costi di abbonamento ai servizi connessi Audi variano in base al modello e poiché non ci sono state variazioni rispetto ai dati relativi all’Audi Q8 e-tron, abbiano chiesto all’ufficio stampa Audi, di ampliare il focus anche all’Audi Q5. Dal momento dell’acquisto entrambe le auto hanno di serie per 3 anni i servizi Audi Connect Navigazione ed Infotainment e per 10 anni i servizi legati al pacchetto Connect Emergency Call & Service.

I servizi di connettività gratuiti per 10 anni includono:

Chiamata d’emergenza eCall in caso d’incidente;

in caso d’incidente; Chiamata online in caso di guasto ;

; Servizio assistenza danni Audi che supporterà nella risoluzione del sinistro;

che supporterà nella risoluzione del sinistro; Controllo remoto dell’auto (Apertura/Chiusura, Posizione, Antifurto, Ricarica, Climatizzatore, Dati di marcia);

Il costo dell’abbonamento Audi Connect Navigazione & Infotainment dopo i primi 3 anni prevede i seguenti servizi a pagamento:

Connect Navigazione & Infotainment , 27,99 € /mese o 267 € /anno per Q8 e-tron , mentre il costo di rinnovo è 22 € /mese o 208 € /anno per Q5 ;

, /mese /anno per , mentre il costo di rinnovo è /mese /anno per ; Key connect , 11,99 € /mese o 109,98 € /anno;

, /mese /anno; Sistema di localizzazione antifurto Audi Connect (con e senza Driver Card), 399 €/anno;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “Se l’auto cambia proprietario prima dei tre anni, i servizi attivi continuano ad esserlo fino alla loro naturale scadenza. Per utilizzare i servizi il nuovo proprietario non deve far altro che associarsi tramite myAudi al telaio.”

BYD CONNETTIVITA’ INCLUSA PER 2 ANNI

L’ufficio Stampa BYD ci ha risposto che: “su tutte le auto BYD supportiamo 10 anni di servizi cloud e 1 GB di dati al mese gratis per i primi 2 anni. Non c’è alcuna differenza nei servizi di base o premium tra il traffico e il servizio cloud e al momento non abbiamo uno shop di traffico, quindi il traffico gratuito durerà per 2 anni dalla consegna del veicolo.

Per quanto riguarda il traffic shop, è ancora in fase di discussione e in attesa di una decisione definitiva.”

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “Il traffico dati e servizi è agganciato al veicolo e non al cliente, quindi il limite del pacchetto traffico è quello di seguire l’auto, se l’auto viene rivenduta, il prossimo proprietario riceve il traffico rimanente, che non verrà ricalcolato o aggiornato. I nostri concessionari autorizzati forniranno direttamente le informazioni sul veicolo per disaggregare o cambiare proprietario. Per i veicoli scambiati privatamente, apriremo l’app per il processo di cambio a maggio 2024; di base dopo aver completato il processo di trasferimento della proprietà del veicolo, il vecchio proprietario deve trasferire la proprietà del servizio cloud al nuovo proprietario (per visualizzare lo stato del veicolo e controllare il veicolo da remoto), che sarà fatto attraverso l’app BYD (in fase di sviluppo come detto).”

CUPRA CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Cupra, si differenziano con due principali offerte, in base alle funzionalità Safety & Service, che sono incluse e non soggette a rinnovo, e le Funzionalità Accesso da Remoto e Funzionalità Online Infotainment. Il pacchetto Accesso da Remoto e Funzionalità Online Infotainment ha un periodo di prova di 1 anno per le auto con sistema multimediale Gen 3 (tutti i modelli eccetto Born) e 3 anni per Cupra Born. Successivamente l’abbonamento un costo di rinnovo di:

25 €/anno o 39 €/2 anni per Infotainment Media System ;

o per Infotainment ; 69 €/anno o 115 €/2 anni per Infotainment Navi System;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “I servizi sono trasferiti gratuitamente per la durata residua del periodo di prova / acquistato dal cliente precedente. La procedura può essere effettuata direttamente dall’utente senza il bisogno dell’intervento della rete.”

DS CONNECT ONE E PLUS, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività DS si sviluppano su 2 livelli: One e Plus. Per i dettagli dei servizi, la durata e i costi, l’ufficio stampa DS ci ha fornito queste informazioni.

DS Connect One è gratuito per 10 anni dalla prima immatricolazione dell’auto e prevede:

Chiama d’emergenza ( eCall , emergency call);

, emergency call); Assistenza stradale ( bCall , breakdown call);

, breakdown call); Supporto Customer Care – Vehicle Health Report ;

; Telemaintenance/TMTS ;

; Libretto digitale;

DS Connect Plus è gratuito per 3 anni (per le attivazioni da luglio 2024), dopo i quali ha un costo di abbonamento 8 €/mese senza navigazione connessa o 12 €/mese con navigazione connessa. Il pacchetto prevede i seguenti servizi:

Send2Nav;

Ricerca punti interesse;

Recupera ultimo percorso;

Trova parcheggio;

Meteo/Traffico in tempo reale;

Aggiorna mappe Over the Air;

Trova stazioni di servizio;

EV Routing (per EV);

Riconoscimento comandi vocali;

Speedcam;

Ricarica da Remoto (per EV);

Utilizzo app Free2move (per EV);

Notifiche in caso di furto , solo in presenza dell’antifurto fisico ( costo 49 €/10 anni );

, solo in presenza dell’antifurto fisico ( ); Remote Access (costo 49 €/10 anni, include Blocca/Sblocca porte, Accendi luci, Suona Clacson, Monitora lo stato di carica, Programma la ricarica, Programma climatizzazione);

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “I servizi seguono il veicolo per la durata residua, quindi possono essere valorizzati nell’usato. Il vecchio proprietario deve chiamare il customer care di brand e comunicare di interrompere i servizi. Una volta disassociato l’account, il nuovo proprietario deve creare l’account e attivare i servizi per il periodo residuale tramite app MyDSAutomobiles.”

FIAT CONNECT ONE, PLUS E PREMIUM, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Fiat si sviluppano su 3 livelli: One, Plus e Premium. Per i dettagli dei servizi, la durata e i costi, l’ufficio stampa Fiat ci ha fornito queste informazioni.

Fiat Connect One è gratuito per 10 anni dalla prima immatricolazione dell’auto e prevede:

Chiama d’emergenza ( eCall , emergency call);

, emergency call); Assistenza stradale ( bCall , breakdown call);

, breakdown call); Supporto Customer Care – Vehicle Health Report ;

; Telemaintenance/TMTS ;

; Libretto digitale;

Fiat Connect Plus è gratuito per 3 anni (per le attivazioni da luglio 2024), dopo i quali ha un costo di abbonamento 8 €/mese senza navigazione connessa o 12 €/mese con navigazione connessa. Il pacchetto prevede i seguenti servizi:

Send2Nav;

Ricerca punti interesse;

Recupera ultimo percorso;

Trova parcheggio;

Meteo/Traffico in tempo reale;

Aggiorna mappe Over the Air;

Trova stazioni di servizio;

EV Routing (per EV);

Riconoscimento comandi vocali;

Speedcam;

Ricarica da Remoto (per EV);

Utilizzo app Free2move (per EV);

Notifiche in caso di furto , solo in presenza dell’antifurto fisico ( costo 49 €/10 anni );

, solo in presenza dell’antifurto fisico ( ); Remote Access (costo 49 €/10 anni, include Blocca/Sblocca porte, Accendi luci, Suona Clacson, Monitora lo stato di carica, Programma la ricarica, Programma climatizzazione);

Fiat Connect Premium è un sevizio stand alone a pagamento con un costo di attivazione di 9 €/mese. Il pacchetto prevede i seguenti servizi aggiuntivi al pacchetto Connect Plus:

Notifica Antifurto : se il veicolo rileva un sospetto tentativo di furto, come un traino non autorizzato, si riceve una notifica tramite smartphone. Ciò include lo spostamento del veicolo o tentativi di effrazione, in caso di presenza dell’allarme antifurto;

: se il veicolo rileva un sospetto tentativo di furto, come un traino non autorizzato, si riceve una notifica tramite smartphone. Ciò include lo spostamento del veicolo o tentativi di effrazione, in caso di presenza dell’allarme antifurto; Assistenza Veicolo Rubato : questo servizio fornisce assistenza in caso di furto. Si può chiamare il contact center per richiedere assistenza direttamente premendo il pulsante “Chiama” sulla mobile app My FIAT e, una volta confermato il furto con una denuncia alle autorità, verranno attivate le funzionalità di sicurezza, incluso il tracciamento del veicolo;

: questo servizio fornisce assistenza in caso di furto. Si può chiamare il contact center per richiedere assistenza direttamente premendo il pulsante “Chiama” sulla mobile app My FIAT e, una volta confermato il furto con una denuncia alle autorità, verranno attivate le funzionalità di sicurezza, incluso il tracciamento del veicolo; Alexa Voice Service;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “i servizi seguono il telaio della vettura (VIN) per la durata residua; occorre ovviamente effettuare lo sgancio e la nuova associazione degli account. Il venditore dell’auto ha sempre l’onore di disassociare il proprio account dal VIN (la stessa operazione può farla il dealer) tramite il customer care o presso la rete autorizzata.”

FORDPASS CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Ford è tra le Case auto della nostra indagine che ha integrato i servizi Alexa nel piano Premium, ma senza apportare cambiamenti di listino. I servizi di connettività Ford. L’abbonamento di connettività base è FordPass Connect, che è incluso per 10 anni dall’immatricolazione, ma non sono ancora stati definiti i costi di rinnovo.

Il pacchetto integrato delle nuove funzionalità comprende:

Modem di bordo con scheda SIM integrata che permette la gestione di tutte le funzionalità gratuite connesse;

che permette la gestione di tutte le funzionalità gratuite connesse; Funzioni remote da smartphone (apertura/chiusura, avvio/spegnimento con cambio automatico, attivazione di avvisatore acustico + luci di emergenza, alert allarme, avvisi sullo stato di salute, gestione ricarica e pianificatore di viaggio per veicoli elettrici);

(apertura/chiusura, avvio/spegnimento con cambio automatico, attivazione di avvisatore acustico + luci di emergenza, alert allarme, avvisi sullo stato di salute, gestione ricarica e pianificatore di viaggio per veicoli elettrici); Aggiornamenti software OTA ;

; Alexa Built-in (Basic) è gratuito per 5 anni dall’immatricolazione, ma richiede un account Amazon per l’utilizzo e include Assistente vocale Alexa per gestire il proprio calendario; Lista della spesa di casa; Smart home; Regolazione temperatura abitacolo; Indicazioni e aggiornamenti sul traffico. Il costo del rinnovo è in corso di definizione ;

Built-in (Basic) è dall’immatricolazione, ma per l’utilizzo e include per gestire il proprio calendario; Lista della spesa di casa; Smart home; Regolazione temperatura abitacolo; Indicazioni e aggiornamenti sul traffico. Il costo del ; Traffico in tempo reale e Local Hazard Information sono entrambi gratuiti per 1 anno dall’immatricolazione e hanno rispettivamente un costo di abbonamento di 3,99 € /mese ciascuno ;

e sono entrambi gratuiti dall’immatricolazione e hanno rispettivamente un costo di abbonamento di /mese ; Navigazione Connessa , con mappe sempre aggiornate con le condizioni stradali più recenti, nonché con i prezzi del carburante e i bollettini meteorologici in tempo reale. È gratuita per 1 anno dall’immatricolazione e ha un costo di abbonamento di 5,99 € /mese;

, con mappe sempre aggiornate con le condizioni stradali più recenti, nonché con i prezzi del carburante e i bollettini meteorologici in tempo reale. dall’immatricolazione e ha un costo di abbonamento di /mese; Ford Streaming (Alexa Premium) , abbonamento per lo streaming dei dati illimitato per supportare le skill di Alexa, come giochi e notizie e tutti gli account di musica e intrattenimento, come Audible, Spotify, Amazon Music e Podcast. È gratuito per 3 mesi dall’attivazione e ha un costo di abbonamento di 4,99 € /mese;

, abbonamento per lo streaming dei dati illimitato per supportare le skill di Alexa, come giochi e notizie e tutti gli account di musica e intrattenimento, come Audible, Spotify, Amazon Music e Podcast. È gratuito dall’attivazione e ha un costo di abbonamento di /mese; Blue Oval Charge Network (per i modelli elettrici), accesso semplificato con il metodo “Pay As You Go” a oltre 450.000 stazioni di ricarica in tutta Europa di cui 32.000 in Italia. È gratuito ;

(per i modelli elettrici), accesso semplificato con il metodo “Pay As You Go” a oltre 450.000 stazioni di ricarica in tutta Europa di cui 32.000 in Italia. È ; Ionity High ( per Mustang Mach-E ), permette di beneficiare di un costo per la ricarica Ionity di circa il 50% in meno rispetto a Ionity base. È gratuita per 1 anno dall’immatricolazione e ha un costo di abbonamento di 159 € /anno;

( ), permette di beneficiare di un costo per la ricarica Ionity di circa il 50% in meno rispetto a Ionity base. dall’immatricolazione e ha un costo di abbonamento di /anno; Il mirroring Apple Carplay e Android Auto (anche wireless ove disponibile) è sempre gratuito;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “il periodo residuo si trasferisce al nuovo proprietario solo per i servizi di connettività base, mentre eventuali abbonamenti attivi vengono automaticamente interrotti.”

HONDA+ COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Honda è sicuramente tra i Brand che hanno introdotto variazioni più significative rispetto alla precedente indagine, soprattutto riguardo ai costi di connettività uguali tra primo e secondo proprietario. Tramite l’app My Honda+, a seconda dei modelli, gli utenti hanno accesso a funzioni di Connettività base e Servizi aggiuntivi Honda. La Connettività base è stata estesa a 3 anni dall’acquisto (prima era 1 anno) e ha un costo di rinnovo di 4,99 €/mese al termine del periodo di gratuità che vale solo per il primo proprietario. Ciò significa che, se cambia il proprietario prima dei 3 anni, i pacchetti gratuiti non sono trasferibili, ma si ha diritto a una prova gratuita di 1 mese. Una politica inusuale rispetto a quanto previsto dagli altri Brand dell’indagine. Mentre in precedenza i pacchetti aggiuntivi erano a pagamento, adesso le funzioni My Honda + sono già incluse, a seconda del modello:

Apertura e chiusura delle portiere a distanza;

delle portiere a distanza; Cruscotto virtuale e controllo salute elettronico del veicolo da remoto (eVHC);

e controllo salute elettronico del veicolo da remoto (eVHC); Eventuali inconvenienti e allarmi ;

; Controllo temperatura di bordo e climatizzatore;

di bordo e climatizzatore; Stato e programma ricarica a distanza (solo EV/PHEV) ;

a distanza (solo EV/PHEV) ; Sicurezza e Viaggi ;

; Digital Key ;

; Assistente Personale Honda;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “I pacchetti gratuiti non sono trasferibili. In caso di cambio proprietario entro i primi 3 anni gratuiti i pacchetti diventano comunque a pagamento.”

HYUNDAI BLUELINK CONNECTED CAR, ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

La principale variazione applicata ai servizi di connettività Hyundai, riguarda il periodo di prova gratuito differenziato tra i modelli con e senza aggiornamenti OTA. Tutti i nuovi modelli Hyundai con aggiornamenti OTA e sistema di navigazione, includono i servizi live Blue Link gratuitamente per 5 anni dall’immatricolazione. Le auto senza aggiornamenti OTA hanno un periodo di prova ridotto a 3 anni. Tra le funzioni di connettività sono confermati:

Servizi di connettività con App Bluelink ;

; Live Services (Connected Routing, Avviso di presenza Autovelox, Ricerca stazioni di rifornimento e ricarica, Meteo, Disponibilità parcheggi, punti di interesse, etc.);

(Connected Routing, Avviso di presenza Autovelox, Ricerca stazioni di rifornimento e ricarica, Meteo, Disponibilità parcheggi, punti di interesse, etc.); Riconoscimento vocale;

Hyundai non ci ha comunicato il costo per l’abbonamento ai servizi Live allo scadere dei 5 anni gratuiti perché non è ancora stato definito.

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “I servizi live sono legati al veicolo e non al proprietario, con decorrenza dalla data di immatricolazione. Nel momento in cui si acquista un veicolo Hyundai usato con aggiornamenti OTA nel frangente del periodo gratuito, i servizi sono già attivi sull’auto. Il nuovo proprietario dovrà scollegare dall’infotainment dell’auto l’account del proprietario precedente (se non è già stato fatto) e collegare il proprio account tramite l’app. La procedura può essere fatta in autonomia o rivolgendosi alla rete autorizzata.”

JEEP CONNECT ONE, PLUS E PREMIUM, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Jeep si sviluppano su 3 livelli: One, Plus e Premium. Per i dettagli dei servizi, la durata e i costi, l’ufficio stampa Jeep ci ha fornito queste informazioni.

Jeep Connect One è gratuito per 10 anni dalla prima immatricolazione dell’auto e prevede:

Chiama d’emergenza ( eCall , emergency call);

, emergency call); Assistenza stradale ( bCall , breakdown call);

, breakdown call); Supporto Customer Care – Vehicle Health Report ;

; Telemaintenance/TMTS ;

; Libretto digitale;

Jeep Connect Plus è gratuito per 3 anni (per le attivazioni da luglio 2024), dopo i quali ha un costo di abbonamento 8 €/mese senza navigazione connessa o 12 €/mese con navigazione connessa. Il pacchetto prevede i seguenti servizi:

Send2Nav;

Ricerca punti interesse;

Recupera ultimo percorso;

Trova parcheggio;

Meteo/Traffico in tempo reale;

Aggiorna mappe Over the Air;

Trova stazioni di servizio;

EV Routing (per EV);

Riconoscimento comandi vocali;

Speedcam;

Ricarica da Remoto (per EV);

Utilizzo app Free2move (per EV);

Notifiche in caso di furto , solo in presenza dell’antifurto fisico ( costo 49 €/10 anni );

, solo in presenza dell’antifurto fisico ( ); Remote Access (costo 49 €/10 anni, include Blocca/Sblocca porte, Accendi luci, Suona Clacson, Monitora lo stato di carica, Programma la ricarica, Programma climatizzazione);

Jeep Connect Premium è un sevizio stand alone a pagamento con un costo di attivazione di 9 €/mese. Il pacchetto prevede i seguenti servizi aggiuntivi al pacchetto Connect Plus:

Notifica Antifurto : se il veicolo rileva un sospetto tentativo di furto, come un traino non autorizzato, si riceve una notifica tramite smartphone. Ciò include lo spostamento del veicolo o tentativi di effrazione, in caso di presenza dell’allarme antifurto;

: se il veicolo rileva un sospetto tentativo di furto, come un traino non autorizzato, si riceve una notifica tramite smartphone. Ciò include lo spostamento del veicolo o tentativi di effrazione, in caso di presenza dell’allarme antifurto; Assistenza Veicolo Rubato : questo servizio fornisce assistenza in caso di furto. Si può chiamare il contact center per richiedere assistenza direttamente premendo il pulsante “Chiama” sulla mobile app Jeep e, una volta confermato il furto con una denuncia alle autorità, verranno attivate le funzionalità di sicurezza, incluso il tracciamento del veicolo;

: questo servizio fornisce assistenza in caso di furto. Si può chiamare il contact center per richiedere assistenza direttamente premendo il pulsante “Chiama” sulla mobile app Jeep e, una volta confermato il furto con una denuncia alle autorità, verranno attivate le funzionalità di sicurezza, incluso il tracciamento del veicolo; Alexa Voice Service;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “I servizi seguono il veicolo per la durata residua, quindi possono essere valorizzati nell’usato. Il vecchio proprietario deve chiamare il customer care di brand e comunicare di interrompere i servizi. Una volta disassociato l’account, il nuovo proprietario deve creare l’account e attivare i servizi per il periodo residuale tramite app.”

KIA CONNECT, ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi Kia Connect sono inclusi per 7 anni e sono previsti 2 aggiornamenti l’anno gratuiti. Dopodiché il costo di rinnovo dei servizi è 89 € per 12 mesi con 2 aggiornamenti inclusi, acquistabili su Kia Connect Store nell’app Kia Connect. Gli aggiornamenti possono essere effettuati:

tramite chiavetta USB su tutti i veicoli Kia ;

chiavetta ; a seconda del veicolo (se GENW5 o se CCNC) tramite OTA (Over The Air) e per tutti i veicoli MY 2025;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “si trasferiscono ma è necessario configurare Kia Connect (Music Streaming e RSPA2). In generale chi la cede dovrebbe disconnettersi, ma se non lo fa il secondo proprietario può rimuovere l’account del primo. I dealer sono obbligati a fare questa procedura per Privacy.”

LANCIA CONNECT ONE E PLUS, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Lancia si sviluppano su 2 livelli: One e Plus. Per i dettagli dei servizi, la durata e i costi, l’ufficio stampa Lancia ci ha fornito queste informazioni.

Lancia Connect Connect One è gratuito per 10 anni dalla prima immatricolazione dell’auto e prevede:

Chiama d’emergenza ( eCall , emergency call);

, emergency call); Assistenza stradale ( bCall , breakdown call);

, breakdown call); Supporto Customer Care – Vehicle Health Report ;

; Telemaintenance/TMTS ;

; Libretto digitale;

Lancia Connect Plus è gratuito per 3 anni (per le attivazioni da luglio 2024), dopo i quali ha un costo di abbonamento 8 €/mese senza navigazione connessa o 12 €/mese con navigazione connessa. Il pacchetto prevede i seguenti servizi:

Send2Nav;

Ricerca punti interesse;

Recupera ultimo percorso;

Trova parcheggio;

Meteo/Traffico in tempo reale;

Aggiorna mappe Over the Air;

Trova stazioni di servizio;

EV Routing (per EV);

Riconoscimento comandi vocali;

Speedcam;

Ricarica da Remoto (per EV);

Utilizzo app Free2move (per EV);

Notifiche in caso di furto , solo in presenza dell’antifurto fisico ( costo 49 €/10 anni );

, solo in presenza dell’antifurto fisico ( ); Remote Access (costo 49 €/10 anni, include Blocca/Sblocca porte, Accendi luci, Suona Clacson, Monitora lo stato di carica, Programma la ricarica, Programma climatizzazione);

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “I servizi seguono il veicolo per la durata residua, quindi possono essere valorizzati nell’usato. Il vecchio proprietario deve chiamare il customer care di brand e comunicare di interrompere i servizi. Una volta disassociato l’account, il nuovo proprietario deve creare l’account e attivare i servizi per il periodo residuale tramite app.”

MAZDA CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Grosse novità anche per i clienti Mazda poiché i servizi di connettività tramite MyMazda App sono gratuiti per 7 anni dalla data di inizio della garanzia (invece di 3 anni come nella precedente indagine) e non sono previsti dei servizi Premium a pagamento. Le funzioni disponibili tramite MyMazda App, a seconda del modello, sono:

Trova la tua Mazda;

Monitora a distanza lo stato con informazioni su autonomia, livello di carica e tempo di ricarica ;

; Regola a distanza il climatizzatore ;

; Chiudi a distanza la tua Mazda tramite l’app;

Avvia il processo di ricarica tramite l’app;

Pianifica il tuo viaggio e invia le destinazioni direttamente al navigatore di bordo;

Ricerca tramite l’app le stazioni dove ricaricare ; ​

; ​ Consenti a familiari, amici o colleghi di utilizzare i servizi connessi secondo le tue preferenze;

Anche in questo caso, l’Ufficio Stampa Mazda ci ha spiegato che i costi di rinnovo dell’abbonamento di connettività sono in corso di definizione.

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “i servizi gratuiti si trasferiscono al nuovo proprietario per la durata residua. La procedura da seguire prevede che il proprietario precedente deve annullare l’iscrizione ai Servizi Connessi ed eliminare il veicolo dal proprio account dell’app MyMazda nel momento in cui vende l’auto.”

MERCEDES CONNECT PACKAGE, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Anche Mercedes Benz conferma l’offerta della precedente indagine. I servizi digitali Base Mercedes Me sono gratuiti a vita e includono diverse funzioni, tra cui:

Stato della vettura da remoto;

da remoto; Manutenzione ;

; Telediagnosi;

Gestione guasti e Gestione Incidenti;

e Gestione Incidenti; Diagnosi vettura da remoto ;

vettura ; Aggiornamento software;

ECO display ;

; Chiamata di emergenza Mercedes-Benz;

I servizi Live Traffic Information, Car-to-X Communication, Aggiornamento cartografia online sono di serie e inclusi per 7 anni; successivamente il rinnovo ha un costo di 3,90 €/mese oppure 39€/anno. I

servizi di connettività “Premium” possono essere acquistati in fase d’ordine della vettura con l’aggiunta del “Mercedes-Benz Connect Package”, che include tutti i servizi digitali in un solo abbonamento. Se sottoscritto con l’acquisto dell’auto, il pacchetto ha durata da 1 a 3 anni e costa 120 €/anno. Se sottoscritto dopo l’acquisto dell’auto, tramite Mercedes meStore i clienti possono acquistare il Mercedes-Benz Connect Package a un costo di 14,90 €/mese o 149 €/anno. In tutti i casi include i seguenti pacchetti:

Remote ;

; Navigation ;

; GUARD 360° ;

; Entertainment ;

; Pacchetto personalizzato ;

; Remote & Servizi di navigazione ;

; Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza ;

; In-Car Office ;

; Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “nel caso in cui sia stata ordinata la vettura con Mercedes-Benz Connect Package, la durata residua dei servizi non ancora scaduti potrà essere usufruita dal nuovo proprietario non appena quest’ultimo collegherà nuovamente la vettura al proprio account e attiverà i servizi Mercedes me. Vale lo stesso ragionamento nel caso in cui la vettura non dovesse essere stata ordinata con l’equipaggiamento da fabbrica, ma il precedente proprietario avesse acquistato il ‘MB Connect Package’ sul Mercedes me Store con durata 12 mesi. Diversamente, nel caso in cui sulla vettura il precedente proprietario avesse attivato il MB Connect Package sotto forma di abbonamento mensile, esso dovrà essere nuovamente sottoscritto dal nuovo proprietario (se lo desidera).”

MITSUBISHI CONNECT SERVICES, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi connessi Mitsubishi Motors includono App My Mitsubishi Motors con un periodo di prova di 5 anni dalla consegna del veicolo e prevedono:

Cruscotto dell’auto (diagnostica in tempo reale);

dell’auto (diagnostica in tempo reale); Servizi remoti (clacson/luci);

(clacson/luci); Trova auto (posizione GPS del veicolo);

Dopo 5 anni, questi servizi devono essere rinnovati dal proprietario. L’ufficio stampa ci ha spiegato che “prezzi e pacchetti sono ancora da determinare”.

Inoltre sono inclusi:

i servivi Google , integrati per 5 anni di pacchetto dati per Google Maps, Google Assistant e Google Play (ricerca e download di app) inclusi con l’acquisto del veicolo. Dopo 5 anni, i servizi Google sono ancora disponibili, ma il proprietario deve utilizzare il proprio piano dati tramite hotspot mobile per utilizzare i servizi;

, di pacchetto dati per (ricerca e download di app) inclusi con l’acquisto del veicolo. Dopo 5 anni, i servizi Google sono ancora disponibili, ma il proprietario deve utilizzare il proprio piano dati tramite hotspot mobile per utilizzare i servizi; l’Assistenza Intelligente alla Velocità (ISA), inclusa per 14 anni;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “Il periodo di prova è associato al veicolo, non all’account My Mitsubishi Motors, quindi un secondo o terzo proprietario può utilizzare i servizi gratuitamente finché il veicolo è entro il periodo di prova di 5 anni. Per il trasferimento della proprietà del veicolo, MME raccomanda le seguenti 2 azioni da parte del precedente proprietario:

Disconnettere il VIN dall’account My Mitsubishi Motors direttamente nell’app. Il precedente proprietario può anche cancellare completamente il proprio account nell’app. Ripristino delle impostazioni di fabbrica nel sistema di infotainment del veicolo, compresa la cancellazione di tutti i dati.

Il nuovo proprietario può quindi effettuare l’onboarding e l’associazione utilizzando il sistema di infotainment e il suo nuovo account My Mitsubishi Motors nell’app. Non è necessario l’intervento della rete di concessionari per le azioni sopra menzionate.”

NISSAN CONNECT SERVICES, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Nissan sono tra quelli che non hanno subito variazioni di durata o prezzi per quanto riguarda l’offerta Base o “Premium”. In riferimento alla Nissan Ariya:

Cronologia e analisi della guida , validità 5 anni dall’immatricolazione;

analisi della , validità dall’immatricolazione; Soccorso stradale , validità 5 anni ;

, validità ; Salute del veicolo , validità 5 anni ;

del , validità ; Maps & Live Traffic , validità 2 anni ;

, validità ; Pianificatore percorso intelligente, 1 anno e poi 2,99 €/mese;

intelligente, €/mese; Avvisi intelligenti, 1 anno e poi 1,99 €/mese;

intelligenti, €/mese; Controllo a distanza, 1 anno e poi 0,99 €/mese;

a distanza, €/mese; Gestione a distanza della batteria, 1 anno e poi 1,99 €/mese;

La Casa ci ha risposto che, i costi di rinnovo dei servizi connessi Nissan dove non è indicato l’importo, sono attualmente in corso di definizione.

Cosa succede quando si cambia auto? Sul sito Nissan è riportato che “il periodo gratuito residuo dipenderà dal modello, dalle specifiche e dagli anni del veicolo.”

OPEL CONNECT ONE E PLUS, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Opel si sviluppano su 2 livelli: One e Plus. Per i dettagli dei servizi, la durata e i costi, l’ufficio stampa Opel ci ha fornito queste informazioni.

Opel Connect Connect One è gratuito per 10 anni dalla prima immatricolazione dell’auto e prevede:

Chiama d’emergenza ( eCall , emergency call);

, emergency call); Assistenza stradale ( bCall , breakdown call);

, breakdown call); Supporto Customer Care – Vehicle Health Report ;

; Telemaintenance/TMTS ;

; Libretto digitale;

Opel Connect Plus è gratuito per 3 anni (per le attivazioni da luglio 2024), dopo i quali ha un costo di abbonamento 8 €/mese senza navigazione connessa o 12 €/mese con navigazione connessa. Il pacchetto prevede i seguenti servizi:

Send2Nav;

Ricerca punti interesse;

Recupera ultimo percorso;

Trova parcheggio;

Meteo/Traffico in tempo reale;

Aggiorna mappe Over the Air;

Trova stazioni di servizio;

EV Routing (per EV);

Riconoscimento comandi vocali;

Speedcam;

Ricarica da Remoto (per EV);

Utilizzo app Free2move (per EV);

Notifiche in caso di furto , solo in presenza dell’antifurto fisico ( costo 49 €/10 anni );

, solo in presenza dell’antifurto fisico ( ); Remote Access (costo 49 €/10 anni, include Blocca/Sblocca porte, Accendi luci, Suona Clacson, Monitora lo stato di carica, Programma la ricarica, Programma climatizzazione);

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “i servizi seguono il veicolo per la durata residua quindi possono essere valorizzati nell’usato. Il vecchio cliente deve chiamare il customer care di brand e comunicare di interrompere i servizi. Una volta disassociato il vecchio cliente, il nuovo deve creare l’account e attivare i servizi per il periodo residuale tramite app MyOpel.”

PEUGEOT CONNECT ONE E PLUS, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Peugeot si sviluppano su 2 livelli: One e Plus. Per i dettagli dei servizi, la durata e i costi, l’ufficio stampa Peugeot ci ha fornito queste informazioni.

Peugeot Connect Connect One è gratuito per 10 anni dalla prima immatricolazione dell’auto e prevede:

Chiama d’emergenza ( eCall , emergency call);

, emergency call); Assistenza stradale ( bCall , breakdown call);

, breakdown call); Supporto Customer Care – Vehicle Health Report ;

; Telemaintenance/TMTS ;

; Libretto digitale;

Peugeot Connect Plus è gratuito per 3 anni (per le attivazioni da luglio 2024), dopo i quali ha un costo di abbonamento 8 €/mese senza navigazione connessa o 12 €/mese con navigazione connessa. Il pacchetto prevede i seguenti servizi:

Send2Nav;

Ricerca punti interesse;

Recupera ultimo percorso;

Trova parcheggio;

Meteo/Traffico in tempo reale;

Aggiorna mappe Over the Air;

Trova stazioni di servizio;

EV Routing (per EV);

Riconoscimento comandi vocali;

Speedcam;

Ricarica da Remoto (per EV);

Utilizzo app Free2move (per EV);

Notifiche in caso di furto , solo in presenza dell’antifurto fisico ( costo 49 €/10 anni );

, solo in presenza dell’antifurto fisico ( ); Remote Access (costo 49 €/10 anni, include Blocca/Sblocca porte, Accendi luci, Suona Clacson, Monitora lo stato di carica, Programma la ricarica, Programma climatizzazione);

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “i servizi seguono il veicolo per la durata residua quindi possono essere valorizzati nell’usato. Il vecchio cliente deve chiamare il customer care di brand e comunicare di interrompere i servizi. Una volta disassociato il vecchio cliente, il nuovo deve creare l’account e attivare i servizi per il periodo residuale tramite app MyPeugeot.”

PORSCHE CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Per i servizi di connettività Porsche, l’ufficio stampa ha scelto la Taycan, su cui è disponibile il pacchetto Connect Care, gratis per 10 anni, che comprende:

Smart Service ;

; Aggiornamento Mappe Online ;

; Chiamata per soccorso stradale ;

; Istruzioni d’uso online;

A questo si aggiungono i servizi “Premium” del pacchetto Porsche Connect, gratuito per 3 anni e poi con un costo di 259 €/anno, che comprende:

Navigazione Plus;

Charging Planner;

Risk Radar;

Pilota Vocale;

Finder;

Apple Music, Apple Podcast e Spotify integrati;

In-car Video;

Radio Plus;

Calendario;

News, Meteo e Istruzioni Plus;

A questi vanno aggiunti i seguenti servizi Remoti, via app My Porsche, e sempre integrati nel pacchetto Connect:

E-Control;

Car Control;

Carfinder;

Speed Alarm;

Location Alarm;

Valet Alarm;

Car Alarm;

Apertura e Chiusura;

Pre-Climatizzazione;

Trip Control;

Clacson/lampeggiatore per individuare la vettura in un parcheggio particolarmente ampio;

Sulla Porsche Taycan, è possibile attivare anche i Porsche Charging Services, che danno accesso all’utilizzo di più di 550.000 punti di ricarica disponibili in tutta Europa. Questi includono sia punti di ricarica di Porsche che di altri fornitori. Il servizio è gratuito per 3 anni, ad esclusione ovviamente dei costi di ricarica, successivamente il costo di rinnovo è 9,90 €/mese.

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “i servizi di Infotainment, Remote e Care si trasferiscono per il periodo residuo. Tutto è gestibile attraverso il portale My Porsche e l’app My Porsche. Attraverso questo ecosistema Porsche, può essere creato un Porsche ID, ossia un’utenza univoca legata al mondo Porsche, che permette l’associazione al proprio veicolo e la conseguente attivazione dei servizi Connect. La creazione del Porsche ID può essere fatta in autonomia, oppure mediante il supporto del Centro Porsche o del Customer Relation Hub, da remoto.

Consigliamo, tuttavia, a maggior ragione per clienti di veicoli usati, di rivolgersi ad un Centro Porsche per fare le opportune verifiche sul veicolo e controllare la presenza di eventuali aggiornamenti, molto spesso gratuiti, da effettuare in officina.”

RENAULT CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Renault Base includono le funzioni standard di sicurezza e “manutenzione connessa” quindi:

eCall ;

; bCall ;

; monitoraggio stato di salute del veicolo, anzianità e chilometraggio percorso;

percorso; proposte di servizi su misura tramite l’App;

I principali servizi connessi Renault Premium sono forniti gratuitamente per un periodo iniziale che varia a seconda del sistema di bordo di cui è dotata l’auto:

3 anni con sistema Easy link (Clio, Arkana, Captur, Twingo, Zoe);

con sistema (Clio, Arkana, Captur, Twingo, Zoe); 5 anni con sistema OpenR link (Megane E-Tech Electric, Austral, Espace, Scenic E-Tech Electric);

I Servizi connessi con sistema Easy Link sono suddivisi in pacchetti, che includono una serie di funzionalità attraverso l’app My Renault e al termine del periodo gratuito si possono rinnovare a scelta con i seguenti costi:

Smart navigation , 79 € /anno o 149 € /3 anni;

, /anno o /3 anni; Remote control , 14 € /anno o 39 € /3 anni, dedicato ai veicoli elettrici e plug-in – include tramite l’app My Renault, l’avvio o programmazione della ricarica, della climatizzazione, la pianificazione del percorso in elettrico e la consultazione dello stato di carica della batteria;

, /anno o /3 anni, dedicato ai veicoli elettrici e plug-in – include tramite l’app My Renault, l’avvio o programmazione della ricarica, della climatizzazione, la pianificazione del percorso in elettrico e la consultazione dello stato di carica della batteria; My remote car, 9,99 €/anno o 29,99 €/3 anni, permette di consultare tramite l’app My Renault la localizzazione sulla mappa e le informazioni presenti sul cruscotto;

Il costo del rinnovo dei servizi connessi per i modelli dotati di OpenR link è in via di definizione.

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “i servizi connessi restano fruibili nel veicolo fino alla scadenza prevista (se prevedono scadenza). In caso di permuta o di compravendita tra privati, al fine di salvaguardare i dati personali del vecchio proprietario, è necessario procedere al reset del sistema di bordo. Questa procedura può essere svolta autonomamente dal cliente, attraverso le impostazioni del sistema multimediale di bordo. Se lo desidera, il vecchio proprietario può contattare il Servizio Relazioni Clientela di Renault per avere la conferma che la procedura sia andata a buon fine.”

SEAT CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Seat, si differenziano con due principali offerte, in base alle funzionalità Safety & Service, che sono incluse e non soggette a rinnovo, e le Funzionalità Accesso da Remoto e Funzionalità Online Infotainment. Il pacchetto Accesso da Remoto e Funzionalità Online Infotainment ha un periodo di prova di 1 anno per le auto con sistema multimediale Gen 3 (tutti i modelli eccetto Cupra Born). Successivamente l’abbonamento un costo di rinnovo di:

25 €/anno o 39 €/2 anni per Infotainment Media System ;

o per Infotainment ; 69 €/anno o 115 €/2 anni per Infotainment Navi System;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “I servizi sono trasferiti gratuitamente per la durata residua del periodo di prova / acquistato dal cliente precedente. La procedura può essere effettuata direttamente dall’utente senza il bisogno dell’intervento della rete.”

SKODA CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi connettività Škoda Base sulle auto si basano per qualsiasi versione sul Care Connect, cioè:

Chiamata d’emergenza , gratis a vita ;

, gratis ; Service Proattivo, gratis per 10 anni;

La presenza dei servizi di connettività Premium, Infotainment App e Accesso Remoto, dipende dal modello, e in alcuni casi dalla versione di allestimento. Ad esempio su Fabia, Scala e Kamiq, l’unico pacchetto di serie è il Care Connect – Service Proattivo. Mentre su Kodiaq i pacchetti Accesso Remoto e Infotainment Online sono di serie per 1 anno. Il costo del rinnovo annuale è il seguente:

Accesso Remoto costa 39 € /anno;

costa /anno; Infotainment Online costa 49 €/anno;

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “In caso di cambio di proprietario e servizi non ancora scaduti, questi seguono la vettura fino a scadenza. Nel caso siano scaduti, è invece possibile usufruire per il nuovo utente di un mese di prova gratuito tramite lo Skoda Connect Shop, prima dell’acquisto della licenza ‘vera e propria’. La procedura per il passaggio a nuovo proprietario, che richiede l’eliminazione dell’utente principale dal veicolo, può essere svolta in autonomia dal cliente privato tramite infotainment di bordo. La manualistica e ovviamente la rete Skoda è a disposizione per supportare il cliente.”

SUZUKI CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

L’ufficio stampa Suzuki ha confermato contenuti e prezzi dei servizi di connettività Suzuki della precedente indagine, che tramite l’app Suzuki Connect permettono ai proprietari di usufruirne gratis per 3 anni a partire dall’immatricolazione e successivamente al costo di 45 €/anno. La connettività Suzuki include e include:

Notifica di stato , avvisa se vengono dimenticate le porte aperte, le luci accese o le luci di emergenza accese. Inoltre offre la visualizzazione dell’autonomia residua e il consumo medio. Tramite App è possibile aprire o chiudere le porte;

, avvisa se vengono dimenticate le porte aperte, le luci accese o le luci di emergenza accese. Inoltre offre la visualizzazione dell’autonomia residua e il consumo medio. Tramite App è possibile aprire o chiudere le porte; Localizzatore parcheggio, permette di ritrovare sempre l’ultima posizione della S-Cross e di condividerla;

parcheggio, permette di ritrovare sempre l’ultima posizione della S-Cross e di condividerla; Cronologia sessioni di guida , memorizza tutti i viaggi effettuati negli ultimi 18 mesi. Offre la possibilità di esportare gli stessi nel formato “.csv” per una comoda elaborazione;

, memorizza tutti i viaggi effettuati negli ultimi 18 mesi. Offre la possibilità di esportare gli stessi nel formato “.csv” per una comoda elaborazione; Avviso Geofencing e Coprifuoco , se viene impostata un’area o un orario, l’App avviserà tramite notifica quando la vettura uscirà dall’area impostata o se verrà avviata fuori dagli orari stabiliti;

, se viene impostata un’area o un orario, l’App avviserà tramite notifica quando la vettura uscirà dall’area impostata o se verrà avviata fuori dagli orari stabiliti; Notifiche di sicurezza , una notifica avvisa quando la vettura viene forzata e si attiva l’allarme;

, una notifica avvisa quando la vettura viene forzata e si attiva l’allarme; Notifica accensione spia , se si verifica un malfunzionamento l’App avviserà il cliente tramite notifica. Attraverso l’App il Cliente potrà chiamare il Concessionario o richiedere assistenza stradale;

, se si verifica un malfunzionamento l’App avviserà il cliente tramite notifica. Attraverso l’App il Cliente potrà chiamare il Concessionario o richiedere assistenza stradale; Manutenzione periodica, quando si avvicina il momento della manutenzione periodica o in caso di campagne di richiamo l’App avviserà il Cliente con una notifica sul suo smartphone.

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “In caso di vendita dell’auto prima dei 3 anni, il nuovo proprietario e utente Suzuki Connect potrà utilizzare il periodo residuo del contratto.”

TESLA STANDARD CONNECTIVITY E PREMIUM CONNECTIVITY, COSTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Tesla sono tra i più chiari e che prevedono condizioni e prezzi standard. Si distinguono in Standard Connectivity e Premium Connectivity. La connettività di base o Standard Connectivity è inclusa senza costi aggiuntivi, per 8 anni a partire dal primo giorno in cui il veicolo è stato consegnato come nuovo da Tesla o dal primo giorno in cui è stato messo in servizio e include:

Navigatore ;

; Funzioni di connettività tramite Wi-Fi ;

; Mappe e Streaming di musica tramite Bluetooth.

L’abbonamento a Premium Connectivity è incluso per 30 giorni su Model 3 e Model Y o per 1 anno su Model S e Model X. Alla scadenza ha un costo di 9,99 €/mese attivabile dal display dell’auto o tramite l’app Tesla e include i seguenti servizi:

Visualizzazione del traffico in tempo reale ;

; Modalità sentinella : visualizza webcam live;

: visualizza webcam live; Mappe con vista satellitare ;

; Streaming audio e video;

audio e video; Caraoke ;

; Browser;

Cosa succede quando si cambia auto? Il sito ufficiale Tesla spiega che: “Se stai acquistando un veicolo usato certificato, riceverai una notifica su quanto tempo ancora il tuo veicolo avrà accesso a Standard Connectivity.”

MY TOYOTA, ABBONAMENTO CONNETTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI

I servizi connessi Toyota sono rimasti fondamentalmente invariati dalla nostra precedente indagine, con l’unica differenza nel nome dell’App, MyT diventato MyToyota. I servizi si dividono in pacchetti Base e Smart. Le funzioni base sono gratuite per 10 anni dall’acquisto e includono:

Car tracking (Find My Car);

(Find My Car); Driving analytics & Hybrid Coach ;

; Reminder tagliandi ;

; Share to car (invio destinazione a navigatore);

(invio destinazione a navigatore); Stato della vettura (livello benzina, chilometraggio, eventuali spie anomalie);

(livello benzina, chilometraggio, eventuali spie anomalie); Pianificazione ricarica (per modelli Plug-in ed EV);

I servizi di connettività Smart sono gratuiti per 4 anni e includono:

Navigatore cloud con aggiornamento mappe in tempo reale;

con aggiornamento mappe in tempo reale; Apertura/chiusura porte da remoto;

da remoto; Gestione climatizzatore da remoto e sedili riscaldati/ventilati;

da remoto e sedili riscaldati/ventilati; Apertura/chiusura vetri e tetto apribile ;

; Attivazione luci di emergenza da remoto;

Per entrambi i pacchetti, Toyota non ha comunicato il costo di rinnovo al termine del periodo gratuito poiché è in fase di definizione.

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “In caso di cambio proprietario i servizi gratuiti di base e Smart si trasferiscono al nuovo proprietario per la durata residua. Si può fare il cambio utente direttamente dall’app con una semplice procedura.”

VOLKSWAGEN WECONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Pochi cambiamenti anche per i servizi connessi Volkswagen comunicati dall’Ufficio Stampa, cambia il prezzo della connettività Premium, mentre tutto il resto rimane invariato. Tutte le auto nuove Volkswagen dal 2023 hanno di serie i servizi di connettività Volkswagen We Connect (per 10 anni dall’attivazione) e We Connect Plus (per 3 anni dall’attivazione).

Volkswagen We Connect include i seguenti servizi:

Soccorso ;

; Stato del veicolo ;

; Porte e luci ;

; Report sullo stato del veicolo;

sullo stato del veicolo; Dati di marcia ;

; Posizione di parcheggio;

di parcheggio; Richiesta Appuntamento ;

; Mobile key, solo con Discover Pro (per Passat, Arteon, o Golf) oppure Discover Media (solo Golf), e con smartphone compatibili;

Volkswagen We Connect Plus include i seguenti servizi, in base all’allestimento:

Avvisatore acustico e lampeggio;

Antifurto online;

Ventilazione autonoma a distanza ;

; Riscaldamento ausiliario a distanza ;

; Bloccaggio e sbloccaggio;

Ora di partenza;

Climatizzazione ;

; Comando vocale online;

Web radio;

Media Streaming;

Hotspot wireless ;

; Informazioni sul traffico online;

Calcolo dell’itinerario online;

Distributori di carburante e stazioni di ricarica;

Aggiornamento mappe online ;

; Importazione di destinazioni online;

I costi di abbonamento del pacchetto Volkswagen We Connect Plus sono aumentati solo per le auto che senza navigazione GPS. In particolare:

Per infotainment senza funzione di navigazione GPS, 81 € (validità 1 anno ) o 132 € (2 anni);

funzione di GPS, (validità ) o (2 anni); Per infotainment con funzione di navigazione GPS, 149 € (validità 1 anno) o 245 € (2 anni);

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “La durata residua resta disponibile sul veicolo e può essere utilizzata dal nuovo proprietario. I prodotti e servizi digitali (licenze e ‘function on demand’) sono legati al VIN pertanto è sufficiente resettare l’infotainment alle impostazioni di fabbrica ed effettuare nuovamente la procedura di registrazione imputandola al nuovo proprietario (nuovo utente principale). Il vecchio proprietario dovrà eliminare manualmente il veicolo dal proprio ‘garage’ digitale. Le procedure possono essere eseguite in autonomia dagli utenti senza dover andare dalla rete autorizzata.”

VOLVO DIGITAL SERVICE, ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

L’ufficio stampa Volvo ha confermato che l’offerta Digital Service applicata a tutti i modelli della gamma dalla Volvo EX30 in poi ha una durata di 4 anni dall’immatricolazione e copre anche il traffico dati tramite SIM integrata. Alla scadenza, per continuare ad utilizzare il traffico dati, sarà necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento a pagamento, le cui tariffe sono attualmente in corso di definizione. In alternativa, si potrà utilizzare lo smartphone come hot spot, con possibili limitazioni su alcuni servizi.

Cosa succede quando si cambia auto? L’Ufficio stampa ci ha risposto che: “In caso di cambio proprietario prima dei 4 anni, la durata residua del periodo gratuito si trasferisce al nuovo intestatario. La procedura si può fare in autonomia direttamente dal display centrale del veicolo (iCUP) oppure dallo smartphone tramite App.”