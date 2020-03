Ulteriori effetti di provvedimenti presi per arginare il Coronavirus: Ztl sospese a Roma, Milano e Torino e in altre città. Tutti i dettagli qui

Le disposizioni degli ultimi DPCM hanno posto severe limitazioni agli spostamenti delle persone anche all’interno delle città, riducendo drasticamente il traffico veicolare. Di conseguenza molti Comuni hanno deciso di sospendere le rispettive zone a traffico limitato, sia perché non c’è più la necessità di tenerle attive, e anche per agevolare la circolazione e la sosta di categorie impegnate direttamente nella lotta contro il visus, come medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e altri ancora. In particolare a causa del Coronavirus sono state sospese le Ztl di Roma, Milano, Torino e di altre grandi città, ecco i dettagli.

CORONAVIRUS: ZTL SOSPESE A ROMA

Fino al 3 aprile 2020 i varchi della zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere sono disattivati. Il provvedimento è stato deciso da Roma Capitale per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Pertanto le auto possono circolare senza limiti di orario nelle ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere, fatta eccezione per gli orari notturni di chiusura previsti nel fine settimana (venerdì e sabato dalle 23:00 alle 3:00) che restano invariati. Ulteriori informazioni sulla Ztl di Roma con le mappe delle aree interessate.

CORONAVIRUS: AREA B E AREA C SOSPESE A MILANO

Il Comune di Milano ha sospeso sia Area B che Area C fino al 25 marzo 2020. Prevista inoltre la sosta libera e gratuita negli stalli riservati ai residenti e negli spazi di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino (previa registrazione al servizio online MyAreaC selezionando la funzione specifica ‘emergenza sanitaria’) per le seguenti categorie: medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari, agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, operatori sociali riconosciuti dall’amministrazione comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l’assicurazione dell’ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà del Comune, categorie di soggetti impegnati in attività connesse all’emergenza. Infine fino al 20 aprile viene disposta una proroga di 4 mesi, decorrenti dalla scadenza di ciascun titolo, di alcuni permessi (sosta libera, accesso in corsie preferenziali, in Ztl e aree pedonali, pass disabili). Altre info su Ztl Milano.

CORONAVIRUS: ZTL SOSPESA A TORINO

È sospesa da venerdì 13 marzo a mercoledì 25 marzo la Ztl Centrale di Torino. Sospesa anche la sosta a pagamento a raso (strisce blu). Fatta eccezione per i parcheggi ‘automatizzati’ (a barriera) e per quelli in struttura gestiti dal GTT. È stato inoltre chiuso al pubblico, dal 16 al 25 marzo 2020, l’Ufficio Permessi di Circolazione di via Cavour 29. Resta comunque possibile inoltrate le istanze e la documentazione richiesta all’indirizzo email permessiztl@comune.torino.it. Sarà poi cura degli operatori concordare un appuntamento per il ritiro dopo il 25 marzo. Ulteriori informazioni sulla Ztl di Torino con le mappe delle aree interessate.

ALTRE ZTL DISATTIVATE IN ITALIA PER IL CORONAVIRUS

Sospesa fino al 3 aprile anche la Ztl di Palermo, così come quella di Lecce (nel capoluogo salentino bloccato anche il controllo della sosta tariffaria). Zona a traffico limitato disattivata pure a Lucca, Civitanova Marche, Crema, Monreale, Spoleto e in altri Comuni.