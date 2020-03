Coronavirus: ecco le azioni delle Case auto per contrastare l’emergenza

Le Case auto si alleano per contrastare l’emergenza Coronavirus: Ford, FCA, General Motors e UAW adottano azioni congiunte negli stabilimenti

Il Coronavirus ha mobilitato i 3 principali Costruttori degli Stati Uniti che hanno formato una Task Force diretta da UAW per contrastare l’emergenza negli stabilimenti. Le azioni congiunte delle Case auto principali negli USA saranno fondamentali per evitare pericolose situazioni di stallo, dopo il caso FCA in Canada. Ecco come le Case eviteranno un’emergenza parallela (quella dei dipendenti in malattia) e le azioni per contrastare il Coronavirus.

CORONAVIRUS: DIPENDENTI FCA FERMANO UNA FABBRICA NEGLI USA

Un’alleanza necessaria non solo per arginare il rischio contagi ma, pare, anche per mitigare un rischio ancora maggiore legato alla possibilità di “ammutinamento” dei dipendenti. Ford, General Motors ed FCA, coordinati dal sindacato dei lavoratori UAW stanno definendo condizioni e misure comuni per gestire l’emergenza nel modo più equilibrato possibile. Alla task Force anti Coronavirus, è possibile che si uniranno anche altre Case auto. L’emergenza Coronavirus infatti non sembrerebbe una situazione contingente ben definita nel contratto dei lavoratori UAW. La priorità per tutte le Case auto è sicuramente adottare misure preventive per evitare il rischio di contagio secondo le linee guida delle Autorità. Ma anche rafforzare un clima di sicurezza all’interno delle aziende affinché si limiti il rischio di ulteriori rallentamenti alla produzione. Lo stop allo stabilimento FCA in Ontario voluto dai dipendenti per un presunto contagio di cui parla Reuters, è un precedente che testimonia il clima che respira in alcuni stabilimenti.

CONTRASTARE IL CORONAVIRUS EVITANDO ASSENTEISMO DEI DIPENDENTI

Rory Gamble Presidente UAW (United Automobile Workers) ha spiegato: “la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per noi ogni giorno, tutte e tre le aziende hanno preso provvedimenti per mantenere il COVID-19 / coronavirus fuori dalle proprie strutture e durante questa emergenza nazionale, lavoreremo ancora di più insieme“. La Task Force che condividerà le azioni per contrastare l’emergenza è formata da Mary Barra (CEO GM), Michael Manley (CEO FCA) e Bill Ford (AD Ford). Le azioni delle Case auto si concentreranno a rivedere i piani di produzione tenendo in conto possibili contagi e contromisure per evitare lo stallo degli impianti per malattia o contagio. General Motor è l’unica delle tre Case auto ad aver diffuso maggiori dettagli sulle contromisure, al momento in cui scriviamo. La situazione però potrebbe evolversi costantemente come hanno congiuntamente spiegato FCA, Ford e GM. Va ricordato che anche in Italia e in Europa FCA ha fermato la produzione in via precauzionale.

GENERAL MOTORS: MENO ORE DI STRAORDINARIO E SCREENING CORONAVIRUS

La Task Force spiega: “è una situazione fluida e senza precedenti e ci muoveremo rapidamente per adottare le misure preventive ad ampio raggio”. Un portavoce di General Motors ha spiegato a Road Show che “regolerà i programmi di produzione e ridurrà le ore di straordinario per trovare il tempo per ulteriori operazioni di pulizia e disinfezione”. Come anche in tutte le aziende automotive in Italia, negli Stabilimenti si ricorre alla sanificazione costante delle aree comuni o con maggiore rischio di contagio. Questo però comporta anche avere delle finestre temporali in cui le operazioni di sanificazione possano avvenire, evidentemente in assenza di personale. “Programmi di interruzione e pulizia, educazione sulla salute e sicurezza, screening sanitario, servizi di ristorazione e qualsiasi altra area che potrebbe potenzialmente migliorare le protezioni per i dipendenti” cita UAW parlando delle azioni della Case auto negli USA per contrastare il Coronavirus. Restate collegati poiché continueremo ad aggiornare questo articolo appena avremo maggiori dettagli.