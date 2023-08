Consiglio acquisto pick-up: budget fino a 40.000 euro

Il nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it si concentra sui pick-up e, in particolare sui modelli più accessibili di un segmento ricchissimo di varianti e opzioni. Quasi tutti i modelli sul mercato, infatti, presentano varie configurazioni per quanto riguarda la cabina e i clienti devono valutare con attenzione il modello su cui puntare in base alle proprie necessità. In questa guida, in particolare, ci concentreremo sui migliori pick-up da comprare con un budget fino a 40.000 euro (IVA inclusa). Bisogna mettere in conto che molti pick-up sul mercato, nelle varianti top, superano questa soglia di spesa ma chi ha un budget contenuto può ugualmente trovare un ottimo pick-up da acquistare. Chi ha bisogno di un veicolo da utilizzare (anche) per il lavoro può valutare anche le guide sulle migliori multispazio fino a 40.000 euro e sulle migliori multispazio fino a 55.000 euro. Guida aggiornata al 3 agosto 2023.

COME SCEGLIERE IL PICK-UP GIUSTO

Scegliere l’auto giusta da comprare non è mai semplice: i parametri da considerare sono numerosi. Per il segmento dei pick-up, veicoli dedicati quasi esclusivamente all’utilizzo lavorativo (almeno in Italia), i fattori da valutare si moltiplicano. Il budget, naturalmente, resta il parametro principale da considerare, andando a limitare la scelta all’acquirente. Ci sono, però, vari elementi da considerare. La maggior parte dei pick-up utilizza motorizzazioni diesel con una buona potenza e la trazione integrale. Tra gli accessori da aggiungere, però, il cambio automatico può risultare una scelta vincente. C’è poi l’annoso “problema” della configurazione da scegliere per quanto riguarda la cabina, con due (con o senza spazio dietro) o quattro porte. Dalla valutazione di questi fattori dipenderà la scelta del modello da comprare.

EVO CROSS 4

Evo Cross 4 è uno dei pick-up più interessanti sul mercato per chi è alla ricerca di un modello economico ma ugualmente molto valido e completo. Il marchio Evo, parte dell’italiana DR Automobiles, propone un modello con dimensioni in linea con quelle di concorrenti più costosi (con una lunghezza superiore ai 5,3 metri). Il motore è un 2.0 turbodiesel da 136 CV di potenza. La gamma parte da 24.180 euro + IVA permettendo al pick-up di Evo di posizionarsi al di sotto dei 30.000 euro chiavi in mano come prezzo di partenza.

FORD RANGER

Il Ford Ranger ricopre un ruolo di primo piano sul mercato dei pick-up. Si tratta di un modello disponibile in varie configurazioni (Single Cab, Super Cab e la quattro porte Double Cab oltre alla versione senza cassone Chassis Cab), con una lunghezza variabile tra 5,28 e 5,36 metri. Il pick-up presenta il motore 2.0 EcoBlue, un’unità diesel in grado di garantire una potenza massima di 213 CV. Il motore è abbinato al cambio manuale ma, per la versione a doppia cabina Double Cab, c’è anche il cambio automatico a 10 marce tra le opzioni con cui personalizzare il modello. La gamma parte da 29.400 euro + IVA ovvero poco meno di 36.000 euro IVA inclusa. Il listino cresce rapidamente in base alla versione scelta. La versione con doppia cabina, ad esempio, parte da 35.000 euro + IVA.

ISUZU D-MAX

Nel segmento dei pick-up, uno dei modelli di riferimento è l’ottimo Isuzu D-Max. Si tratta di una vera e propria famiglia di pick-up, presente sul mercato nelle varianti Single, Space oltre che nella versione quattro porte Crew. Il pick-up presenta un motore 1.9 turbo diesel da 163 CV con cambio manuale e possibilità di passare al cambio automatico. La gamma parte da 25.266 euro + IVA ovvero poco più di 30.000 euro ma i prezzi salgono rapidamente in base alla configurazione e all’allestimento. La versione top di gamma arriva a costare oltre 50.000 euro. Grazie alla sua gamma articolata, Isuzu D-Max riesce a proporre una soluzione specifica per tutte le esigenze di trasporto.

MITSUBISHI L200

Il Mitsubishi L200 è uno dei migliori pick-up disponibili sul mercato, soprattutto per chi cerca una soluzione accessibile dal punto di vista economico. Il veicolo supera di poco i 5,3 metri ed è disponibile sul mercato in diverse varianti, con due o quattro porte. Sotto al cofano c’è un motore 2.2 diesel in grado di garantire una spinta di 150 CV. C’è la trazione integrale oltre al cambio manuale con possibilità di passare al cambio automatico. La gamma parte da 27.279 euro ma il prezzo sale rapidamente per le versioni più accessoriate e complete.

TOYOTA HILUX

Il Toyota Hilux è uno dei modelli di riferimento del segmento dei pick-up oltre che uno dei pezzi forti della gamma Toyota. Si tratta di un pick-up da poco più di 5,3 metri che viene commercializzato in diverse varianti in Italia con la possibilità di scegliere tra la versione quattro porte e due varianti due porte (Single Cab e Extra Cab con più spazio dietro). La gamma ruota intorno al motore 2.4 diesel da 150 CV abbinato, nella versione base, al cambio manuale. C’è la possibilità di richiedere il cambio automatico oltre che di puntare sul diesel da 204 CV. La gamma del Toyota Hilux parte da 30.175 euro + IVA ovvero da poco meno di 37.000 euro.