Consiglio acquisto multispazio: budget fino a 40.000 euro

Il nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it riguarda le multispazio, auto comode e versatili, ideali per gli automobilisti che hanno bisogno di tanto spazio a bordo, anche con la possibilità di puntare su versioni a 7 posti. In questa guida, in particolare, saranno analizzate le migliori multispazio da comprare con un budget fino a 40.000 euro. Chi è alla ricerca di auto spaziose può valutare anche le migliori auto a 7 posti fino a 50.000 euro oppure le migliori station wagon fino a 35.000 euro. Guida aggiornata al 31 luglio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

La scelta dell’auto giusta da comprare passa per una valutazione attenta di tanti fattori che, in un modo o in un altro, possono incidere sull’acquisto. Per evitare un acquisto sbagliato è opportuno tenere in considerazione questi fattori in modo individuare con precisione la vettura giusta. Il budget, naturalmente, è il primo parametro da considerare, andando a delimitare in modo significativo il numero di opzioni. Ci sono, però, tanti altri elementi da considerare, a partire dalle dimensioni e dallo spazio a bordo, elementi centrali per una multispazio. Da non sottovalutare la tipologia di alimentazione, un fattore che si accompagna all’uso che si farà dell’auto e, quindi, alla percorrenza prevista. Prima di scegliere l’auto da comprare conviene leggere con attenzione i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

CITROEN BERLINGO M

Tra le migliori multispazio da comprare con un budget di 40.000 euro c’è spazio anche per un modello a zero emissioni come la Citroën Berlingo M, ordinabile con un prezzo di partenza di 35.000 euro. La multispazio della casa francese ha un motore elettrico con potenza massima di 136 CV e può contare su di un pacco batterie da 50 kWh che garantisce un’autonomia pari a circa 280 chilometri, con una carica completa, nel ciclo WLTP.

FORD TOURNEO CONNECT

La Ford Tourneo Connect è una delle principali opzioni del segmento delle multispazio sul mercato italiano. Lunga poco più di 4,5 metri, la Tourneo Connect è disponibile anche in una versione allungata a 7 posti, ideale per i clienti che hanno bisogno di molto spazio a bordo. La gamma parte da 30.500 euro e si articola in tre allestimenti. Il modello base è dotato de. 2.0 EcoBlue, una motorizzazione diesel da 102 CV. In listino c’è anche l’affidabile 1.5 EcoBoost benzina da 114 CV. Con il budget disponibile, è possibile puntare anche sulle versioni 4×4 del Tourneo Connect. Nel crash test Euro NCAP ci sono 5 stelle per la multispazio di Ford.

MERCEDES CLASSE T

Una delle migliori multispazio sul mercato, per chi si approccia al segmento con un budget inferiore ai 40.000 euro, è la Mercedes Classe T. Caratterizzata da una lunghezza di 4,45 metri, la Classe T è uno dei modelli più versatili della gamma del costruttore tedesco. La versione base è la 160 Executive con motore benzina 1.3 da 102 CV (ma c’è anche una variante più potente da 131 CV). I prezzi partono da 30.593 euro. In listino c’è spazio anche il diesel, con due opzioni, una da 95 CV e una da 116 CV, e prezzi da 31.986 euro. Gli allestimenti più completi propongono anche il cambio automatico. La Mercedes Classe T ha ottenuto 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2022.

NISSAN TOWNSTAR

La Nissan Townstar è una delle opzioni più interessanti del mercato per gli automobilisti alla ricerca di una multispazio da meno di 40.000 euro. Si tratta di un modello versatile, lungo poco meno di 4,5 metri e dotato di una gamma particolarmente articolata. La versione base presenta un motore benzina 1.3 da 130 CV ed è ordinabile in Italia con un prezzo di partenza di 29.920 euro. Per la multispazio di Nissan ci sono quattro stelle nel crash test Euro NCAP del 2021.

RENAULT KANGOO

La Renault Kangoo è un altro modello di grande interesse nel segmento delle multispazio, in particolare per gli automobilisti con un budget inferiore ai 40.000 euro. Lunga poco meno di 4,5 metri, la Kangoo è disponibile sul mercato con una gamma molto articolata e con tanti margini di personalizzazione per gli automobilisti. Il listino parte da 26.850 euro. Per il modello base c’è il motore benzina 1.3 TCe da 100 CV ma in gamma c’è anche un 1.5 DCi da 95 CV, per chi preferisce il diesel. C’è anche una versione elettrica che supera di centinaia di euro il budget disponibile. Per la multispazio di Renault ci sono quattro stelle nel crash test Euro NCAP del 2021.

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Tra le migliori multispazio sul mercato, con un budget fino ai 40.000 euro, c’è la Toyota Proace City Verso, uno dei modelli più versatili della gamma del costruttore nipponico. Disponibile in varie versioni, con configurazione Short oppure, per chi ha bisogno di più spazio, Long, con lunghezza fino a oltre 4,7 metri, la multispazio di Toyota è disponibile con prezzo da 25.500 euro. A disposizione dei clienti c’è il motore 1.5 diesel oltre al 1.2 benzina. C’è anche la possibilità di optare per varianti con cambio automatico.

VOLKSWAGEN CADDY

La Volkswagen Caddy può rappresentare una delle alternative più complete del segmento delle multispazio da meno di 40.000 euro. Lunga circa 4,5 metri, infatti, la Caddy è ampiamente personalizzabile (c’è anche una versione allungata da oltre 4,8 metri, ideale per chi ha bisogno di tanto spazio a bordo) e arriva sul mercato con il motore 1.5 TSI da 114 CV e con un prezzo di 30.216 euro. In listino c’è anche il 2.0 TDI (da 102 CV oppure 122 CV) e c’è anche la possibilità di optare per il cambio automatico. La Caddy ha ottenuto cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2021.