Il nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it si concentra sulle auto 4×4. Si tratta di un segmento di mercato che include una lunga serie di proposte molto interessanti. In questa guida, in particolare, ci concentreremo sulle migliori auto 4×4 da comprare avendo a disposizione un budget fino a 30.000 euro. Con lo stesso budget è possibile valutare anche le migliori auto diesel oppure le migliori auto elettriche o ancora le migliori auto GPL. Guida aggiornata all’11 agosto 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

La scelta dell’auto giusta da comprare passa per l’analisi di diversi fattori. Il punto di partenza dell’analisi è sicuramente il budget che va a delimitare le possibilità di scelta. Bisogna poi tenere in considerazione il modo in cui si utilizzerà l’auto e la necessità di puntare su un modello in grado di soddisfare appieno le proprie esigenze. Le auto 4×4, ad esempio, sono spesso scelte da automobilisti che non possono rinunciare alla trazione integrale. Da non sottovalutare, inoltre, sono le dimensioni dell’auto, il motore e, in particolare, l’alimentazione oltre alla dotazione di sicurezza. Prima di scegliere l’auto da acquistare, quindi, è utile dare un’occhiata ai parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

DACIA DUSTER

Tra le auto 4×4 più interessanti disponibili sul mercato, con un budget inferiore ai 30.000 euro, uno spazio di primo piano lo ricopre la Dacia Duster. Il SUV di casa Dacia, con i suoi oltre 4,3 metri di lunghezza, è un modello versatile e, soprattutto, economico. Si tratta di una soluzione ottimale, quindi, per acquistare un’auto con trazione integrale avendo a disposizione un budget ridotto. La Dacia Duster 4×4 è dotata del motore 1.5 Blue DCi da 115 CV, un’unità diesel con consumo di 5,3 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato. Il prezzo di listino parte da 22.900 euro.

SSANGYONG KORANDO

La SsangYong Korando è un SUV da oltre 4,4 metri, ideale per molti automobilisti alla ricerca di un’auto spaziosa e dotata di trazione 4×4. La vettura ha una gamma particolarmente articolata e la versione su cui puntare è la 1.6 Diesel da 136 CV, con consumo di 5,9 litri per ogni 100 chilometri e cambio manuale. Il prezzo di listino per questa versione è di 28.440 euro.

SUBARU IMPREZA

La gamma Subaru propone diversi modelli da considerare per acquistare un’auto 4×4 con un budget inferiore ai 30.000 euro. Tra questi modelli c’è la Subaru Impreza, hatchback da circa 4 metri e mezzo di lunghezza. In listino, la Impreza è disponibile con il motore 1.6 benzina da 114 CV che viene abbinato a trazione integrale e cambio automatico. Il prezzo parte da 24.100 euro. C’è anche una versione con il 2.0 benzina mild hybrid da 150 CV ma supera il budget disponibile, almeno per quanto riguarda il listino.

SUBARU XV

Gli automobilisti alla ricerca di un’auto 4×4 con un budget inferiore ai 30.000 euro possono puntare sulla Subaru XV. Il crossover della casa nipponica, con oltre 4,45 metri di lunghezza, può rappresentare la scelta giusta per abbinare trazione integrale e prezzo contenuto. Il prezzo di listino parte da 26.550 euro con la versione base dotata di un motore 1.6 benzina da 114 CV, con consumo medio di 8 litri per ogni 100 chilometri e cambio automatico.

SUZUKI IGNIS HYBRID

La Suzuki Ignis Hybrid è uno dei modelli di riferimento per gli automobilisti che intendono puntare su un’auto 4×4 economica e compatta. Lunga appena 3,7 metri, la Ignis è dotata del motore 1.2 mild hybrid benzina che eroga una potenza massima di 83 CV, con un consumo di 4,9 litri per ogni 100 chilometri. Il motore è abbinato al cambio manuale. Il prezzo di listino per questa variante della Ignis è 21.400 euro.

SUZUKI SWIFT HYBRID

Chi cerca una city car 4×4 può puntare sulla Suzuki Swift Hybrid. Il modello, da poco più di 4 metri di lunghezza, è uno dei punti di riferimento della gamma Suzuki ed è disponibile nella variante 1.2 Hybrid ALL GRIP con motore mild hybrid da 83 CV e consumo medio di 5,4 litri per ogni 100 chilometri. Il prezzo di listino è di 24.000 euro.

SUZUKI VITARA HYBRID

Tra le auto 4×4 sul mercato ci sono anche modelli ibridi come la Suzuki Vitara Hybrid. Il crossover compatto di casa Suzuki, lungo poco più di 4,1 metri, è ideale per l’uso in città ma mette a disposizione anche la trazione integrale per soddisfare le esigenze degli automobilisti. Il modello su cui puntare è la versione con motore 1.4 Boosterjet con sistema mild hybrid in grado di erogare una potenza massima di 129 CV. Il consumo medio è di 5,9 litri per ogni 100 chilometri e il cambio è manuale. Il listino prezzi parte da 27.900 euro. C’è anche una versione Full Hybrid con trazione integrale che supera, di poco, il budget.