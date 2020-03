Consegna spesa e pacchi con Taxi: il Coronavirus trasforma anche i tassisti

Taxi adibiti alle consegne di spesa e pacchi o trasporto medicinali: l’app che con l’emergenza Coronavirus ha trasformato anche i Tassisti

L’emergenza Coronavirus ha dimostrato come aziende e persone sono cambiate e tante altre cose cambieranno, speriamo presto, superando il Covid-19. In questi giorni anche i Taxi stanno dando ampia dimostrazione che la tecnologia crea nuove opportunità e occasioni per innovare. I Taxi (come gli NCC) sono tra i servizi essenziali che non si possono fermare con l’emergenza Covid-19. Per questo motivo oltre alle lodevoli iniziative dei tassisti in tutta Italia, l’app WeTaxi permette la consegna di spesa, medicinali e pacchi con Taxi.

CONSEGNA SPESA E PACCHI: L’APP CHE CAMBIA I TASSISTI

L’emergenza Coronavirus ha trasformato anche i tassisti. Forse in molti l’avranno pensato ricordando come le cooperative di Taxi in Italia fossero schierate contro la tecnologia dilagante delle corse Uber tramite App. Stavolta però l’innovazione tecnologica ha permesso di tirare fuori qualcosa di buono anche da una situazione che si stava rivelando drammatica per i Taxi. Il Coronavirus si combatte anche con l’aiuto dei Tassisti affiliati all’App WeTaxi. L’applicazione infatti ha lanciato il servizio WeTaxi Delivery rinunciando al contributo sulle corse dei Taxi per consegne di spesa, trasporto pacchi e medicine.

COME FUNZIONA IL TRASPORTO PACCHI CON TAXI TRAMITE APP

WeTaxi per consegna spesa e pacchi funziona tramite l’App già attiva in diverse città. Con la stessa App così come voleste prenotare una corsa, è possibile prenotare il ritiro e la consegna di un pacco. Corse agevolate e anche meno costose, se si pensa che il traffico drasticamente ridotto dovrebbe permettere anche un funzionamento più fluido del servizio. Il pagamento trasparente è una delle caratteristiche più interessanti di WeTaxi Delivery. L’importo massimo del trasporto (come per la corsa normale) viene mostrato sull’App in anticipo, ma se il Taxi impiega meno tempo e il costo è inferiore si paga l’importo reale più basso.

CONSEGNA E RITIRO SPESA E PACCHI CON TAXI: LE COSE DA SAPERE

Per usufruire della consegna spesa e pacchi con WeTaxi bisogna però tenere in considerazione alcune cose:

– ritiro/consegna avvengono al bordo strada

– il pacco deve essere non più grande nelle dimensioni del bagagliaio segnalate dall’App.

Considerando che il servizio pubblico di trasporto passeggeri continua a funzionare, come le limitazioni e misure di sicurezza per Taxi, NCC e Cas Sharing, WeTaxi si impegna a sanificare ogni veicolo tra una corsa e un’altra. Una grande dimostrazione di flessibilità e adattabilità dei Taxi che si aprono sempre di più alla tecnologia e lo fanno in un momento di reale emergenza. E forse questa brutta esperienza dimostrerà – nuovamente – che anche i Taxi possono funzionare bene (e meglio) grazie a un’App.