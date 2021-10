Chiusura A24 ottobre 2021: quali sono le uscite consigliate

Disposta la temporanea chiusura dell'A24 il 17 ottobre 2021: scopri gli orari interessati dall'interruzione e quali sono le uscite consigliate

Come se non bastassero i timori per i possibili blocchi alla circolazione autostradale causati dai manifestanti anti Green Pass, nel fine settimana sono previsti ulteriori disagi sulla A24 Roma – Teramo per la chiusura di una tratta dell’autostrada in entrambe le direzioni, fissata per domenica mattina, con conseguente uscita obbligatoria negli svincoli precedenti. Scopriamo nel dettaglio cosa comporta questa preannunciata chiusura dell’A24 del 17 ottobre 2021 e quali sono i percorsi alternativi consigliati per i conducenti di passaggio.

CHIUSURA A24 17 OTTOBRE 2021: GLI ORARI DEL BLOCCO

La chiusura di una tratta dell’autostrada A24 Roma – Teramo si è resa necessaria per eseguire in assenza di traffico la demolizione con microcariche del viadotto Le Pastena. La chiusura alla circolazione veicolare riguarda una distanza di 16 km compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte e viceversa, a 50/60 km circa da Teramo, a partire dalle ore 6:00 e fino alle ore 9:00 di domenica 17 ottobre 2021. Per tre ore, dunque, l’arteria strategica che collega il Tirreno con l’Adriatico risulterà interrotta. Previsti disagi soprattutto per i tanti romani che approfittando della giornata di bel tempo (o al massimo poco nuvoloso) si erano organizzati per una gita in giornata sul Gran Sasso, visto che provenendo dalla Capitale le uscite per il Parco Nazionale sono dopo lo svincolo chiuso di Tornimparte.

CHIUSURA A24 17 OTTOBRE 2021: LE USCITE CONSIGLIATE E I PERCORSI ALTERNATIVI

Nulla comunque è perduto perché, pur dovendo necessariamente uscite dall’autostrada, tutte le destinazioni sono comunque raggiungibili utilizzando percorsi alternativi. Si tratta al massimo di allungare un po’ il tragitto. Prima di tutto, però, è bene ribadire che nel giorno e negli orari interessati dalla chiusura, i veicoli in transito sulla carreggiata est, provenienti da Roma o dall’A25 (nonché dall’A14) e diretti verso L’Aquila o Teramo, dovranno obbligatoriamente uscire dall’A24 tramite lo svincolo di Tornimparte. Allo stesso modo i veicoli in transito sulla carreggiata ovest, provenienti da Teramo e diretti verso Roma o l’A25, dovranno obbligatoriamente abbandonare l’A24 dallo svincolo di L’Aquila Ovest.

Pertanto, per entrambe le direzioni, in alternativa si dovranno utilizzare la SS17 dell’Appennino Abruzzese e Appulo-Sannitico e la SP1 Amiternina per Villagrande, da e per L’Aquila. Nella circostanza, dalle 6:00 alle 9:00 di domenica 17 ottobre sarà riaperta al traffico la rampa per Roma dello svincolo di Tornimparte, chiusa da settimane, per consentire ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di immettersi sulla carreggiata ovest dell’autostrada A24.

AUTOSTRADA A24: COME CONTROLLARE LA VIABILITÀ

Per tenersi sempre informati sul traffico dell’autostrada A24 ci sono varie possibilità. Ad esempio sul sito ufficiale sono disponibili sia le info sul traffico, aggiornate in tempo reale, che quelle sulla viabilità, con notizie su chiusure, lavori in corso e quant’altro. Si possono inoltre visualizzare numerose webcam per vedere di persona la situazione sulle carreggiate e leggere il bollettino neve quando si attraversa il tratto abruzzese nei mesi invernali. Aggiornamenti sul traffico della Strada dei Parchi sono inoltre presenti su Google Maps, Automap e tramite il servizio del CCISS Viaggiare informati.