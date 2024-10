Chiusura A1 per allagamenti: la situazione in Emilia Romagna

Quella di venerdì 25 ottobre 2024 è una giornata molto difficile in diverse zone dell’Emilia Romagna a causa del persistente maltempo che sta causando allagamenti con importanti ripercussioni sulla popolazione e conseguente interruzione di strade, autostrade e ferrovie. La situazione metereologica sembra destinata a migliorare nel corso del fine settimana, intanto le società e gli enti che gestiscono la viabilità hanno dovuto emanare ordinanze di chiusura, anche in riferimento all’autostrada A1. Vediamo tutti i dettagli sulle interruzioni insieme ad alcuni consigli su come guidare con la pioggia in sicurezza.

CHIUSURA A1 25 OTTOBRE 2024: GLI AGGIORNAMENTI

Al momento NON si segnalano chiusure e interruzioni sull’autostrada A1 e sulle altre arterie autostradali che transitano in Emilia Romagna come la A13 e la A14. Nell’ultimo aggiornamento di Autostrade per l’Italia delle 11:30 viene solamente segnalato traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e il Bivio A1-Variante, in direzione Napoli, a causa di un incidente.

Si ricorda inoltre che sulla A13 è chiuso il casello di Ferrara Nord in entrata (direzione Bologna, usare Ferrara Sud) mentre sull’autostrada A14 sono chiusi i caselli di Cesena (direzione Bologna, usare Cesena Nord). Chiuso anche il casello di Bologna Casalecchio, sia in entrata che in uscita, sul raccordo A1-A14 in direzione A14 (usare Bologna Borgo Panigale).

CHIUSURA STRADE STATALI ANAS IN EMILIA ROMAGNA

Problemi a causa del maltempo alla Rupe di Sasso Marconi, nel bolognese, tanto che dalla mattina del 25 è stata interrotta la SS 64 Porrettana. Lo ha deciso l’Anas per poter svolgere interventi urgenti di messa in sicurezza. Il tratto di strada della Porrettana tra la rotonda del Ponte da Vinci e Fontana resterà dunque chiuso per lo meno fino alle ore 16:00 del 25/10, e, solo se il meteo lo permetterà riaprirà, a senso unico alternato. I lavori dureranno fino a lunedì 28. In base al meteo e al tipo di intervento, si cercherà di mantenere il senso unico alternato il più a lungo possibile.

Consigli utili per gestire i viaggi quando piove:

CHIUSURA FERROVIE IN EMILIA ROMAGNA

Disagi anche per chi viaggia in treno a causa degli allagamenti in Emilia Romagna. Nei giorni venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, dalle ore 9:30 alle ore 16:00, la circolazione è sospesa tra Sasso Marconi e Marzabotto sulla linea Bologna – Pistoia per un intervento urgente di ripristino sulla parete rocciosa della Rupe di Sasso Marconi a seguito di danni dovuti al maltempo. È attualmente in corso l’intervento dei tecnici Anas per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni regionali che transitano sulla linea possono pertanto subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Poiché l’interruzione interessa anche la circolazione stradale, non possono essere garantite corse sostitutive con bus.