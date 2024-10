Incidente A1 adesso: viabilità e chiusure in tempo reale

Con i suoi 760 km di lunghezza, l’autostrada A1 Milano – Napoli, detta anche Autostrada del Sole, è la più lunga tra quelle in esercizio. Facile, quindi, che in un tragitto così lungo ci siano maggiori possibilità, rispetto ad altre arterie, che si verifichino incidenti più o meno gravi, con conseguente chiusura delle tratte interessate per permettere i soccorsi e liberare l’asfalto dai detriti. Chi si mette in viaggio ha dunque la necessità, in caso di incidente sulla A1 che si verifichi adesso, di conoscere lo stato della viabilità e delle eventuali chiusure in tempo reale, così da valutare possibili soluzioni alternative. Nelle prossime righe presentiamo i migliori servizi online per informarsi in real time sul traffico e sulla viabilità della A1 se c’è un incidente.

AUTOSTRADA A1: TRAFFICO E INCIDENTI IN REAL TIME

Su questa pagina del sito ufficiale di Autostrade per l’Italia (ASPI), il concessionario che gestisce l’intera tratta dell’A1, puoi calcolare il percorso e il relativo pedaggio, ma soprattutto puoi verificare il traffico in tempo reale con le webcam e scoprire gli eventi della viabilità e le chiusure sulla rete. Per trovare un incidente avvenuto adesso sulla A1 basta che cerchi l’apposita iconcina sulla mappa e ci clicchi sopra per avere le informazioni dettagliate sul sinistro. Gli eventi della viabilità sono visibili anche in un apposito elenco (quelli sulla A1 sono sempre in cima). Cliccando qui puoi pure conoscere le previsioni di coda a seguito di un incidente.

INCIDENTE A1 ADESSO: INFORMAZIONI CON CCISS – VIAGGIARE INFORMATI

Le informazioni su un eventuale incidente sulla A1 puoi trovarle anche con Viaggiare Informati, il servizio del CCISS che fornisce in tempo reale le condizioni del traffico e della viabilità sulle strade e sulle autostrade italiane. Presso la centrale operativa del CCISS è attivo il call center telefonico del numero di pubblica utilità 1518, totalmente gratuito e attivo 24/7. Chiamando questo numero, sia da telefonia fissa che mobile, puoi ricevere non soltanto informazioni, in real time, sulle condizioni di traffico sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, ma puoi anche rivolgere domande più specifiche ed effettuare rilievi e segnalazioni sul traffico. Le informazioni del CCISS sono disponibili anche sul sito internet del centro di coordinamento, scaricando l’app ufficiale iCCISS disponibile per dispositivi Android e iOs, oppure su X (ex Twitter) tramite l’account @CCISS_Ministero.

INCIDENTE A1 OGGI: INFO IN TEMPO REALE SU GOOGLE MAPS

Una app irrinunciabile per controllare in tempo reale il traffico sulla A1 dopo un incidente è ovviamente quella di Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.