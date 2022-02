Car of The Year 2022: le 7 finaliste in gara

Ecco le 7 auto finaliste candidate al premio Car of The Year 2022 e gli aggiornamenti sull’auto dell’anno 2022

Car of The Year 2022 è la 59esima cerimonia che incorona l’Auto dell’Anno in occasione del Salone di Ginevra. Anche quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 sarà trasmessa in streaming, ma vi terremo aggiornati sull’auto che otterrà il prestigioso premio.

CAR OF THE YEAR 2022: COME FUNZIONA

Il trofeo Car of The Year 2022 viene assegnato dal 1964 come il riconoscimento più prestigioso e ambito nel mondo automotive. Quella di quest’anno è l’undicesima volta che la cerimonia di voto sarà ospitata al Geneva International Motor Show (GIMS). Anche la fiera ginevrina non si terrà a causa della pandemia in corso. L’auto vincitrice sarà selezionata da una giuria di 61 membri, composta da giornalisti auto provenienti da 23 Paesi. Come già è avvenuto nell’edizione dello scorso anno, la votazione si svolgerà in diretta streaming e sarà presentata da Frank Janssen, Presidente della Giuria.

LE FINALISTE AL PREMIO CAR OF THE YEAR 2022

Le auto finaliste al Car of The Year 2022 sono 7 modelli (meno dell’anno scorso) selezionati tra i nuovi messi in vendita in Europa durante l’anno solare precedente sono. La curiosità più rilevante di questa edizione è che 6 auto su 7 sono elettriche, mentre una sola è disponibile con motore ICE o PHEV. Ecco i modelli che concorrono al titolo in ordine alfabetico:

– Cupra Born;

– Ford Mustang Mach-E;

– Hyundai Ioniq 5;

– Kia EV6;

– Peugeot 308;

– Renault Mégane E-Tech;

– Škoda Enyaq IV.

QUAL E’ L’AUTO DELL’ANNO 2022

La cerimonia di premiazione “The Car of the Year 2022” sarà trasmessa in streaming online in diretta da Ginevra, lunedì 28 febbraio 2022 alle 17:00. Continuate a seguire questa pagina poiché vi riveleremo qual è l’auto dell’anno 2022.