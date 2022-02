Cupra Born 2022: ha un solo difetto nel test dell’alce

La Cupra Born 2022 ha sospensioni sportive e sterzo progressivo, ma l’indole corsaiola influenza anche il test dell’alce: ecco il video

La Cupra Born 2022 si è distinta fin da subito per essere la “gemella cattiva” della Volkswagen ID.3e nel test dell’alce dimostra quanto l’utilitaria elettrica a trazione posteriore sia reattiva. Il test più noto al mondo sulla stabilità delle auto permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nell’evitare un ostacolo improvviso. Ecco come va la Cupra Born 2022 e a velocità diventa meno facile da gestire nel video del test realizzato dal magazine spagnolo Km77.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Ecco com’è andata la prova della Cupra Born 2022 nel video qui sotto e i commenti del magazine nei paragrafi successivi.

COME VA LA CUPRA BORN NEL TEST

Gli pneumatici della Cupra Born 2022 durante la prova sono le gomme estive Bridgestone Turanza ECO nella misura 215/45 R20. Nonostante il baricentro basso e l’impostazione più sportiva, il primo tentativo alla velocità di riferimento di 77 km/h non va a buon fine. “Il sottosterzo è stato il problema più grande che abbiamo dovuto affrontare”, commenta il magazine spagnolo. “Questo comportamento è diventato più evidente quando abbiamo cercato di rendere fluidi i movimenti dello sterzo. Stranamente, sterzando più bruscamente, l’auto entrava meglio e rendeva più agile il cambio di appoggio”. La Cupra Born ha sospensioni sportive e sterzo progressivo, tra le dotazioni che prediligono il piacere di guida al comfort.

LA VELOCITA’ MASSIMA DELLA CUPRA BORN NELLA PROVA DELL’ALCE

La velocità più alta alla quale la Cupra Born 2022 supera il test dell’alce è 75 km/h, riuscendo a rientrare nella corsia iniziale senza abbattere coni. “Nei successivi tentativi a velocità più elevate, tutti infruttuosi, la Born ha continuato a reagire bene, con qualche piccolo rimbalzo nei momenti di massimo appoggio che non si notano dal posto di guida e non inficiano la sensazione di controllo”.