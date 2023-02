Camper: quali materiali scegliere con pro e contro

Sarebbe un errore sottovalutare l’importanza della scelta dei materiali camper. Soprattutto quando si valuta l’acquisto di questo mezzo di trasporto e in particolare modo quando si ragiona in un’ottica di lungo periodo, è fondamentale prendere decisioni consapevoli. Punto in comune di ogni scelta è l’individuazione di un mezzo comodo e versatile per affrontare lunghi viaggi. Il camper è infatti riconosciuto come la soluzione tipica per i viaggi su strada combinati con le avventure all’aperto. Riesce infatti a unire praticità, libertà di movimento e comfort. Quest’ultimo aspetto è legato anche alla qualità e alla fattura del veicolo stesso. Esploriamo quindi quali sono i diversi materiali impiegati nella costruzione dei camper. Ma anche i vari modelli disponibili in grado di soddisfare le differenti esigenze di viaggiatori singoli, in coppia o in famiglia.

SCOCCA CAMPER: PORTANTE O MONOSCOCCA?

La scocca è struttura esterna più resistente del camper. Quella che combina il telaio e la carrozzeria. In generale, esistono due tipologie principali di scocca: portante o non portante. Nel caso dei camper, la distinzione significativa è tra la scocca portante o autoportante e la monoscocca. La prima si riferisce a una struttura che non possiede un telaio interno ma sostiene direttamente la cellula abitativa del camper. Questa soluzione è spesso realizzata utilizzando materiali collocati a sandwich con un doppio rivestimento esterno e interno in alluminio e isolante ad alta densità. Al contrario, la monoscocca è un tipo particolare di scocca costituito da un unico elemento senza giunzioni.

QUALI MATERIALI CAMPER UTILIZZARE

Quando si va alla ricerca dei materiali camper, è bene innanzitutto sapere che la maggior parte delle unità abitative, tra cui quelli con tetto a sbalzo, semintegrali e motorhome, presentano una struttura costituita da pannelli sandwich. Questi pannelli sono composti da una intelaiatura in legno con un core di materiale isolante termico racchiusi tra due fogli di laminato. Sono utilizzati tra i materiali camper come rivestimento sia all’interno che all’esterno del veicolo. I fogli esterni sono nella maggior parte dei casi in alluminio. Ma come, approfondiamo nel paragrafo successivo, la vetroresina è un’altra delle opzioni utilizzate. I pannelli sono assemblati tramite incastro per formare le pareti e il tetto dell’abitacolo del camper. Le giunzioni sono rifinite con sigillante in silicone. Il pavimento viene realizzato in modo diverso a seconda della qualità del veicolo. La maggior parte delle volte è costituito da uno strato inferiore isolante, un’intelaiatura interna, un materiale coibente e uno strato calpestabile. A volte può essere doppio per migliorare l’isolamento termico.

LA SOLUZIONE DELLA VETRORESINA TRA I MATERIALI CAMPER

Le scocche dei camper in vetroresina sono realizzate attraverso l’utilizzo di stampi in resina poliestere rinforzati con fibre di vetro. Si tratta di una procedura già impiegata nel comparto della nautica. Grazie alla produzione in un singolo pezzo, queste scocche non presentano problemi di oscillazioni, incastri o infiltrazioni di acqua indesiderate. La vetroresina costituisce la struttura portante del veicolo, rispetto all’intelaiatura in legno. Le scocche possono essere di due tipi: complete o a forma di C. Quest’ultima tipologia unisce le pareti laterali alla base del camper. Presenta un tradizionale pavimento, solitamente considerato il punto debole della scocca. Dopodiché i camper puri sono allestiti all’interno della scocca del furgone, con la coibentazione delle pareti e la modifica del tetto. In questo contesto, l’attenzione è puntata alla posizione dei serbatoi e delle condutture dell’acqua. Anche se il veicolo è coibentato, le porte originali del furgone possono creare dei punti termici rischiosi.

COME SCEGLIERE IL CAMPER PIÙ ADATTO

Fissati i principi sui materiali camper, come fare a individuare la soluzione più adatta? Quali sono gli aspetti da cui lasciarsi guidare nella scelta di un camper? In primo luogo, il numero e l’età delle persone che utilizzeranno e abiteranno il veicolo rappresentano due dei principali criteri nella scelta d’acquisto. Ad esempio, se una giovane coppia senza figli intende acquistare un camper, deve considerare se desidera ospitare occasionalmente amici o se prevede di avere un figlio in futuro. D’altra parte, se si tratta di una coppia più anziana, magari sopra i cinquant’anni, è importante valutare gli spazi interni del camper, come la disposizione della toilette, dello spazio doccia, dei letti e dell’angolo cottura. A ogni modo, tra i camper più diffusi rientrano quelli progettati per ospitare un nucleo familiare di tre o quattro persone, con più letti a castello e cucine disposte a forma di L.