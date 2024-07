BYD più economica: qual è, quanto costa?

La cinese BYD è un nome relativamente nuovo sul mercato auto italiano ma sta già raccogliendo discreti consensi per la qualità delle vetture unita ai prezzi leggermente più bassi della media, anche se i numeri per il momento sono ancora risibili: secondo i dati UNRAE, nel primo semestre 2024 ha venduto in Italia 405 modelli, complessivamente pochi ma comunque di gran lunga superiori agli appena 21 dello scorso anno. Il grado di penetrazione sul mercato andrà quindi verificato nel tempo, anche considerando che BYD produce esclusivamente auto elettriche e ibride plug-in e pertanto interessa solamente una nicchia di acquirenti.

QUANTO COSTA LA BYD PIÙ ECONOMICA?

Attualmente la gamma BYD disponibile in Italia è composta da 6 modelli, 5 elettrici e 1 ibrido plug-in, con prezzi che oscillano fra 33 mila e 70 mila euro in base alla tipologia e all’allestimento della vettura. Per trovare la BYD che costa meno occorre orientarsi sulla berlina di segmento B Dolphin, mentre per i più esigenti c’è la BYD Han, una berlina di segmento E. Di seguito trovi la lista delle BYD più economiche secondo gli attuali prezzi di listino:

Dolphin 60,4 kWh Comfort: 33.790 €

Dolphin 60,4 kWh Design: 35.790 €

Atto 3 60,48 kWh Comfort: 38.790 €

Seal U DMi 1.5 218 CV PHEV Boost: 39.800 €

Atto 3 60,48 kWh Design: 40.790 € (esaurimento scorte)

Seal U 71,8 KWh Comfort: 42.890 €

Seal 82,5 kWh Design: 43.600 €

Seal U 87 KWh Design: 45.890 €

Seal U DMi 1.5 T 324 CV PHEV Design: 47.800 €

Seal 82,5 kWh Excellence AWD: 49.390 €

Han 85.4 kWh Executive: 70.940 €.

La BYD più economica è quindi la Dolphin 60,4 kWh Comfort che costa 33.790 euro. 5 porte e 5 posti, dimensioni 429 x 177 x 157 cm con bagagliaio da 345 dm3, vanta una potenza omologata di 65 kW (150 kW di picco), un’accelerazione 0-100 in 7 secondi e dichiara un’autonomia di 427 km.

OFFERTE E PROMOZIONI BYD 2024

A luglio 2024 sono disponibili due offerte sulla gamma BYD. Per quanto riguarda i modelli plug-in Seal U DMi, è possibile abbattere il prezzo fino a 28.900 € sfruttando gli incentivi statali e il contributo BYD. Per quanto concerne invece i modelli full electric, sebbene l’Ecobonus per le BEV sia terminato l’azienda cinese assicura lo stesso uno sconto fino a 6.000 € che varia in base al modello BYD oggetto dell’iniziativa. In questo modo una Dolphin può arrivare a costare molto meno di 30 mila euro. Maggiori dettagli qui.

DOVE COMPRARE LE AUTO BYD IN ITALIA?

Al momento in Italia ci sono 17 rivenditori autorizzati BYD (più uno di prossima apertura), quasi tutti concentrati al nord. La rete è sicuramente destinata ad aumentare, ma la totale mancanza di rivenditori al centro-sud (tranne uno a Roma) e nelle isole penalizza non poco la casa cinese a livello di numeri. Ecco l’elenco dei rivenditori autorizzati:

Theorema Torino – Via Carlo e Nello Rosselli 175, Torino.

Theorema Genova – Corso Europa 474, Genova.

Autotorino Milano – Via Giovanni Battista Cassinis 23, Milano.

Autotorino Milano Duomo – Via Carlo Maria Martini 1, Milano.

Autotorino Bergamo – Via Zanica 87, Bergamo.

Autotorino Como – SP 342 n. 2, Tavernerio (CO).

Autotorino Crema – Via Milano 77, Crema (CR).

Barchetti Brescia – Viale Duca degli Abruzzi 157, Brescia.

Barchetti Padova – Viale dell’Industria 85, Padova (prossima apertura).

Autotorino Treviso – Via Conegliano 77, Susegana (TV).

Barchetti Verona – Via Evangelista Torricelli 23, Verona.

Barchetti Vicenza – Via Lago di Garda 2, Altavilla Vicentina (VI).

Barchetti Trento – Via Di Madonna Bianca 3, Trento.

Barchetti Bolzano – Via Galvani 1/B, Bolzano.

Autotorino Udine – Via Nazionale 13, Tavagnacco (UD).

Autotorino Modena – Via Emilia Est 1299, Modena.

Car Village – Via Provinciale Lucchese 19/B, Sesto Fiorentino (FI).

Leonori – Via Aurelia 1050, Roma.