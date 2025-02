BYD più economica: qual è, quanto costa?

La cinese BYD è un nome relativamente nuovo sul mercato auto italiano ma sta già raccogliendo buoni consensi per la qualità delle vetture unita ai prezzi leggermente più bassi della media. E anche se i numeri per il momento sono ancora trascurabili, risultano prepotentemente in crescita: secondo i dati UNRAE, nel 2024 BYD ha venduto in Italia 2.770 modelli, complessivamente pochi ma comunque di gran lunga superiori agli appena 215 dell’anno prima. E a gennaio di quest’anno ne ha immatricolati già 827, numero che porta a una proiezione annuale di 10.000 unità (ma l’obiettivo è arrivare a 20.000). Il grado di penetrazione sul mercato andrà quindi riverificato nei prossimi mesi, anche considerando che BYD produce esclusivamente auto elettriche e ibride plug-in e pertanto interessa solamente una nicchia di acquirenti.

Aggiornamento del 12 febbraio 2025 con i nuovi prezzi di listino dei modelli BYD.

QUANTO COSTA LA BYD PIÙ ECONOMICA?

Attualmente la gamma BYD disponibile in Italia è composta da 7 modelli (in attesa del nuovo B-Suv Atto 2 in arrivo a brevissimo), 6 elettrici e 1 ibrido plug-in, con prezzi che oscillano fra 33 mila e 70 mila euro in base alla tipologia e all’allestimento della vettura (ma l’appena citata Atto 2 partirà da molto meno). Nell’attesa, per trovare la BYD che costa meno occorre orientarsi sulla berlina di segmento B Dolphin, mentre per i più esigenti c’è la BYD Han, una berlina di segmento E. Di seguito trovi la lista delle BYD più economiche secondo gli attuali prezzi di listino:

Dolphin 60,4 kWh Comfort: 33.790 €

Dolphin 60,4 kWh Design: 35.790 €

Atto 3 60,48 kWh Comfort: 38.790 €

Seal U DMi 1.5 218 CV PHEV Boost: 39.800 €

Atto 3 60,48 kWh Design: 40.790 € (esaurimento scorte)

Seal U 71,8 KWh Comfort: 42.890 €

Seal 82,5 kWh Design: 43.600 €

Seal U 87 KWh Design: 45.890 €

Sealion 7 82.5 kWh Comfort: 47.400 €

Seal U DMi 1.5 T 324 CV PHEV Design: 47.800 €

Seal 82,5 kWh Excellence AWD: 49.390 €.

La BYD più economica è quindi la Dolphin 60,4 kWh Comfort che costa 33.790 euro. 5 porte e 5 posti, dimensioni 429 x 177 x 157 cm con bagagliaio da 345 dm3, vanta una potenza omologata di 65 kW (150 kW di picco), un’accelerazione 0-100 in 7 secondi e dichiara un’autonomia di 427 km.

Ma, come anticipavamo, a brevissimo arriverà nelle concessionarie il B-Suv elettrico BYD Atto 2 nei due allestimenti Active da 29.990 euro (che diventano 27.900 con promozione abbinata al finanziamento) e Boost

da 31.990 euro (29.900 con finanziamento, in promozione). Atto 2 diventerà pertanto la BYD meno costosa.

OFFERTE E PROMOZIONI BYD 2025

A febbraio 2025 sono disponibili offerte di leasing finanziario o di noleggio lungo termine per privati o aziende su tutta la gamma BYD. Per quanto riguarda ad esempio il modello plug-in Seal U DMi, è possibile averlo pagando 209 euro al mese per 35 mesi (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,07%) con anticipo di 9.620 euro e rata finale di 22.207 euro, altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla. BYD Atto 3 è disponibile invece sia in leasing a tasso zero (anticipo 7.650 euro, 35 canoni mensili di 209 euro con TAN fisso 0% e TAEG 1,04%, rata finale 17.967 euro) che con noleggio lungo termine (389 euro/mese per 36 mesi, anticipo 3.000 euro, 45.000 km, IVA esclusa). Maggiori dettagli su tutte le offerte BYD qui.

DOVE COMPRARE LE AUTO BYD IN ITALIA?

Al momento in Italia ci sono 19 rivenditori autorizzati BYD, quasi tutti concentrati al nord, ma la rete è in continua e progressiva espansione con l’imminente apertura di numerose rivendite anche al centro-sud, isole comprese, che porterà il numero complessivo dei concessionari BYD a 33. Ecco l’elenco dei rivenditori autorizzati:

Theorema Torino – Via Carlo e Nello Rosselli 175, Torino.

Theorema Genova – Corso Europa 474, Genova.

Autotorino Milano – Via Giovanni Battista Cassinis 23, Milano.

Autotorino Milano Duomo – Via Carlo Maria Martini 1, Milano.

Autotorino Bergamo – Via Zanica 87, Bergamo.

Autotorino Como – SP 342 n. 2, Tavernerio (CO).

Autotorino Crema – Via Milano 77, Crema (CR)

Autotorino Pavia – Via Turati, 35, San Martino Siccomario (PV).

Barchetti Brescia – Viale Duca degli Abruzzi 157, Brescia.

Barchetti Padova – Viale dell’Industria 85, Padova.

Autotorino Treviso – Via Conegliano 77, Susegana (TV).

Barchetti Verona – Via Evangelista Torricelli 23, Verona.

Barchetti Vicenza – Via Lago di Garda 2, Altavilla Vicentina (VI).

Barchetti Trento – Via Di Madonna Bianca 3, Trento.

Barchetti Bolzano – Via Galvani 1/B, Bolzano.

Autotorino Udine – Via Nazionale 13, Tavagnacco (UD).

Grand Prix – Galleria Cavour 2, Bologna.

Autotorino Modena – Via Emilia Est 1299, Modena.

Car Village – Via Provinciale Lucchese 19/B, Sesto Fiorentino (FI).

Di.Ba – Via Natalucci Mario 14, Ancona (prossima apertura).

Leonori – Via Aurelia 1050, Roma.

Harmony – Via Sicilia 196 (Salaria), Roma (prossima apertura).

L’ Automobile – Via Enrico Fermi 25, Frosinone (prossima apertura).

Pasquarelli – Via Po 17, San Giovanni Teatino (CH) (prossima apertura).

Autouno – Via Benedetto Brin 53/F, Napoli (prossima apertura).

Galdieri – SR 88 km 10+400 N. 1, Lancusi-Penta-Bolano (SA) (prossima apertura).

3C Monopoli – Contrada Baione sc, Monopoli (BA) (prossima apertura).

3C Fasano – SS 16 km 15+81, Fasano (BR) (prossima apertura).

Motor France – Via dell’Edilizia 21, Potenza (prossima apertura).

Bencivenni Auto – Via Patera, Reggio Calabria (prossima apertura).

Nuova Sport Car – Via Libertà 103, Palermo (prossima apertura).

Sergio Tumino – Via Acquicella Porto 39/41, Catania (prossima apertura).

A.F. Motors – Viale Monastir km. 8,700, Sestu (CA) (prossima apertura).