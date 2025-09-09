BYD, a Milano il nuovo centro stile europeo: ecco cosa farà

Già sulle prime pagine per l’iniziativa degli incentivi auto a prescindere da quelli statali, BYD si prende nuovamente la cena annunciando di aver scelto Milano per rafforzare la sua presenza in Europa. Il capoluogo lombardo ospiterà infatti il centro stile europeo dell’azienda cinese, con oltre 50 postazioni in open space e una virtual room dedicata alla progettazione. A dirigerlo Wolfgang Egger, designer formatosi proprio a Milano e con un passato in Alfa Romeo, Audi e Lamborghini.

IL CENTRO STILE EUROPEO BYD A MILANO

Ubicato all’interno del nuovo quartier generale di BYD in via Quadrio (zona Porta Garibaldi), con apertura prevista tra fine settembre e inizio ottobre, il centro stile europeo disegnerà le nuove autovetture BYD e Denza (il marchio di lusso della Casa di Shenzen) destinate al mercato occidentale, che prenderanno forma grazie anche a proiettori in grado di visualizzare in 3D i prototipi e i modelli definitivi. Entro qualche mese nella sede milanese sarà ultimato anche un piccolo showroom.

BYD: 100 PUNTI VENDITA IN ITALIA ENTRO LA FINE DEL 2025

L’avanzata di BYD in Italia non si limita al pur importante centro stile di Milano, ma prevede di portare i punti vendita a 100 entro la fine dell’anno, tenendo presente che nei primi sei mesi erano già raddoppiati passando da 28 a 56. I progetti contemplano inoltre cinque spazi espositivi del marchio premium Denza e un magazzino per garantire la consegna dei pezzi di ricambio entro 48 ore. Del resto, in un’intervista esclusiva, Enea Costa, Aftersales Manager Italy di BYD, ci aveva anticipato la strategia per garantire un’assistenza post-vendita di primissimo livello, solitamente considerata il punto debole dei nuovi marchi cinesi.

AUTO USATE BYD: IL PROGRAMMA CERTIFIED PRE-OWNED

Altre notizia dal pianeta BYD riguardano il lancio del programma Certified Pre-Owned, progettato per rendere l’acquisto di un’auto usata facile e rassicurante quanto quello di una nuova, e che prevede una garanzia complessiva del veicolo di almeno un anno/20.000 km, la restante parte della garanzia OEM sulla batteria di otto anni/200.000 km, due anni di copertura per assistenza stradale 24/7 a livello paneuropeo e due anni di connettività ai servizi dati a bordo. Notevole anche il massimo punteggio di cinque stelle conquistato dalla citycar Dolphin Surf nei più recenti crash test condotti dall’organizzazione indipendente Euro NCAP.