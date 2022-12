Blocco traffico Roma 4 dicembre 2022: orari e deroghe

Attenzione al blocco del traffico a Roma il 4 dicembre 2022 per l'istituzione della seconda domenica ecologica: scopri gli orari e le principali deroghe al divieto di circolazione

Come da calendario il 4 dicembre 2022 è previsto il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della seconda delle cinque ‘domeniche ecologiche’ previste nella stagione invernale 2022 – 2023. L’iniziativa, com’è noto, prevede nell’intera Fascia Verde della Capitale il divieto totale di circolazione per il traffico privato durante gli orari di attivazione del blocco. Sono tuttavia contemplate diverse deroghe.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 4 DICEMBRE 2022 NELLA FASCIA VERDE

Il blocco del traffico a Roma del 4 dicembre 2022 riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare, i cui confini sono peraltro cambiati recentemente.

A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori,, al fine di evitare spiacevoli multe, il Comune di Roma ha messo a disposizione una mappa virtuale navigabile, raggiungibile a questo link, che permette di scoprire se ci si trova dentro o fuori la Fascia Verde. Per saperlo basta usare l’opzione ‘trova luogo o indirizzo’, in alto a destra della mappa, indicata da una lente di ingrandimento.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 4 DICEMBRE 2022: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della domenica ecologica a Roma del 4 dicembre 2022, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe, vedi paragrafo successivo) è previsto nei seguenti orari:

– dalle 7:30 fino alle 12:30

– dalle 16:30 fino alle 20:30.

Le prossime domeniche con blocco del traffico a Roma sono calendarizzate l’8 gennaio, il 5 febbraio e il 26 marzo 2023.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 4 DICEMBRE 2022: DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le deroghe al blocco del traffico Roma del 4 dicembre 2022 sono elencate in un’apposita ordinanza del Sindaco della Capitale. Ecco le principali:

– veicoli elettrici o ibridi;

– veicoli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel (con motori almeno Euro 3 benzina + Gpl o benzina + metano);

– veicoli con motore a benzina Euro 6;

– ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi;

– motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi;

– mezzi in sharing e quelli al servizio delle persone con disabilità:

– mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi.

TRAFFICO ROMA: PIANO PER LE FESTE DI NATALE 2022

La domenica ecologica del 4 dicembre 2022 a Roma cade proprio alla vigilia dell’attivazione del Piano della Mobilità per le feste di Natale, che l’Amministrazione capitolina ha predisposto dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 per ottimizzare la circolazione dei veicoli in città. Queste le misure principali del Piano:

– prolungamento fino alle ore 20:00 dell’orario di attivazione della Ztl Centro Storico e della Ztl A1 (Tridente), anche il sabato e nei festivi con esclusione del solo 25 dicembre:

– istituzione di due nuove linee circolari gratuite denominate Free 1 e Free 2, a supporto delle abituali linee del trasporto pubblico, per facilitare l’ingresso nel centro città, ed estensione di alcune linee esistenti;

– trasporto gratis su tutte le linee di superficie e metropolitane nei giorni 8, 11, 18 e 24 dicembre 2022;

– buoni viaggio su taxi e NCC con sconti del 50% per ogni singola corsa e del 100% per le persone disabili;

– applicazione di tariffe vantaggiose per chi usa i mezzi del car sharing comunale.