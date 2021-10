Blocco traffico Napoli: per quali diesel scatta lo stop dal 6 ottobre 2021

Per prevenire l'inquinamento dell'aria è stato disposto, a partire dal 6 ottobre 2021, il blocco del traffico a Napoli per alcuni veicoli diesel e non solo

Con l’avvio della stagione autunnale che, come di consueto (Covid permettendo), determinerà l’aumento della circolazione veicolare con probabile sforamento dei livelli di polveri sottili e monossido di azoto nell’aria, l’amministrazione di Palazzo San Giacomo ha emanato un’ordinanza che sancisce, a partire dal 6 ottobre 2021, il blocco del traffico a Napoli per alcune vetture diesel e non solo.

BLOCCO TRAFFICO NAPOLI 2021: VEICOLI INTERESSATI

In particolare il divieto di circolazione sarà valido su tutto il territorio cittadino di Napoli per le seguenti tipologie di veicoli:

– autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, compresi quelli classificati come auto d’epoca o storiche. Il blocco sarà attuato dal 6 ottobre 2021 fino a nuova disposizione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

– autovetture e veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel fino a Euro 4 e motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2. In questo caso il blocco sarà attuato dal dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con eventuale sospensione nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2021 in caso di turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco di Napoli.

BLOCCO TRAFFICO NAPOLI DAL 6 OTTOBRE 2021: DOVE NON SI PUÒ CIRCOLARE

Come detto, il blocco del traffico a Napoli per i veicoli interessati sarà valido in tutto il Comune con l’eccezione della rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio comunale, e cioè:

– tangenziale di Napoli;

– raccordo A1 Napoli-Roma;

– raccordo A3 Napoli-Salerno,

– strada regionale ex SS 162;

– raccordo viale Fulco di Calabria.

BLOCCO AUTO NAPOLI 2021: DEROGHE

L’ordinanza del Comune partenopeo prevede comunque diverse deroghe al blocco auto Napoli dal 6 ottobre 2021, delle quali beneficeranno queste categorie:

– autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli adibiti al trasporto disabili;

– veicoli di servizio delle Forze dell’Ordine, della Polizia locale del Comune di Napoli, della Protezione Civile, dei militari, ecc.

– veicoli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;

– veicoli intestati a Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori e opere urgenti e di pubblica utilità;

– autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza;

– veicoli con a bordo operatori del settore dell’informazione e/o fotografi professionisti;

– autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, previa esibizione di certificazione sanitaria;

– autoveicoli e bus delle aziende di trasporto pubblico, taxi e bus turistici;

– autoveicoli a noleggio di portata inferiore a 3,5 t, motoveicoli e ciclomotori a noleggio e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”;

– veicoli intestati a cittadini residenti in regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno un cittadino non residente in Campania;

– veicoli di proprietà di un soggetto che risiede o è domiciliato nel Comune di Napoli in un’unità immobiliare che è stata oggetto, a partire dall’anno 2016, di un intervento di efficientamento energetico del fabbricato e/o degli impianti di climatizzazione, come attestato da specifica documentazione.

Per le ulteriori deroghe vi rimandiamo al testo completo dell’ordinanza n. 15 del 29/9/2021.