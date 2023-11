BLINDSIDE: la campagna di sicurezza responsabile dell’ACI

Il numero di incidenti stradali in Italia continua ad essere legato ai principali fattori spesso sottovalutati, alla guida di un veicolo come a piedi. La distrazione è un infimo ma pericoloso tranello da cui bisogna tenersi alla larga, mentre ci si trova al volante o quando si attraversa la strada frettolosamente, sbucando magari da una colonna di auto parcheggiate. Nella Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, che si è tenuta lo scorso 19 novembre, l’ACI ha lanciato la campagna #blindside sui social media, con l’obiettivo di mettere in luce il valore della mobilità responsabile.

#BLINDSIDE ACI, UN APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ STRADALE

“La sicurezza è una linea sottile… non oltrepassarla.” Questo è il monito che accompagna immagini di veicoli, tra cui auto, moto, bici e monopattini, attraversati dal confine – decisivo quanto sottile – tra la mobilità sicura e l’incidentalità stradale. L’ACI mira a trasmettere il delicato equilibrio che gli utenti della strada devono mantenere per garantire una mobilità sicura per tutti.

Per amplificare l’impatto della campagna, l’ACI ha adottato un approccio innovativo, utilizzando l’intelligenza artificiale per creare contenuti in grado di stimolare la coscienza degli utenti della strada. L’hashtag #blindside non è solo un richiamo al rispetto delle regole di circolazione, ma rappresenta un forte appello alla cautela verso tutti gli utenti che condividono l’ambiente urbano e stradale.

PUNTO CIECO: RISCHIO SOTTOVALUTATO

Il termine “blind side” si riferisce a situazioni in cui si potrebbe erroneamente pensare di poter infrangere il Codice della Strada senza conseguenze. Nella campagna #blindside, la connessione tra il punto cieco dei mezzi di trasporto e la mancanza di attenzione alla guida è cruciale. Questa analogia mira a far riflettere gli utenti sulla necessità di evitare comportamenti rischiosi sulla strada.

La disattenzione durante la guida può creare situazioni pericolose simili a zone cieche, in cui non si è consapevoli di ciò che accade intorno a noi. La campagna #blindside sollecita la consapevolezza di queste “zone cieche” nella guida e nel comportamento al volante. L’ACI invita così gli automobilisti a prestare attenzione ai propri comportamenti alla guida, promuovendo un approccio più consapevole.

LA SICUREZZA STRADALE COME CULTURA DI OGNI UTENTE DELLA STRADA

Con questa campagna l’ACI sottolinea l’importanza dell’educazione come primo elemento strategico nella politica di contrasto degli incidenti stradali. In un periodo in cui l’Italia ha registrato oltre 3.000 morti, 220.000 feriti e una spesa sociale di 18 miliardi di euro solo nell’ultimo anno, ben vengano queste lodevoli iniziative che potrebbero e dovrebbero essere attuate tutto l’anno e non soltanto in occasione di ricorrenze o esodi, affinché la consapevolezza della sicurezza stradale faccia parte della cultura di ogni utente della strada.