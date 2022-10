Benzinaio vicino a me aperto: come trovarlo online

Cerco un benzinaio vicino a me aperto: se il tuo desiderio è questo ti spieghiamo come trovare un distributore online, gratis e in pochi secondi

“Ho urgentemente bisogno di trovare un benzinaio vicino a me, aperto”. Quante volte ci è capitato di ascoltare questa frase? In effetti trovarsi in riserva e non sapere dove fare benzina potrebbe rivelarsi un grosso problema, per fortuna ci sono numerosi strumenti online che in pochi istanti permettono di individuare la stazione di rifornimento più vicina. Vediamo quali sono i migliori.

TROVARE UN BENZINAIO APERTO CON GOOGLE MAPS

Tra le molteplici funzioni di Google Maps ce n’è una che permette di trovare il distributore di benzina più vicino a noi, anche se siamo all’estero, attivando il filtro ‘Benzinai’ sull’app. Dopo aver aperto Maps occorre aspettare che l’app rilevi la nostra posizione o, in alternativa, spostare la mappa fino a raggiungere il punto che ci interessa. Fatto ciò bisogna selezionare la voce ‘Benzinai’ posta in alto insieme agli altri filtri. A questo punto la mappa mostrerà tutti i distributori di benzina più vicini, indicando se sono aperti o chiusi. Cliccando sul nome di ciascun distributore o sui boxini n basso sarà possibile accedere ad altre informazioni come l’indirizzo, il numero di telefono, l’orario di apertura, la distanza da noi, le indicazioni per raggiungerlo e, in certi casi, perfino i prezzi dei carburanti.

TROVARE UN BENZINAIO APERTO CON PAGINE GIALLE

Se stai cercando il distributore di benzina più vicino a te, ma sei in un luogo che non conosci e hai la macchina quasi in riserva, puoi trovare una soluzione consultando il sito o l’app di Pagine Gialle che consente di scoprire tutti i benzinai nei dintorni. Digitando la località di tuo interesse, visualizzerai immediatamente le stazioni di servizio nelle vicinanze, troverai i loro recapiti e i servizi offerti, e anche una mappa interattiva per avere una chiara idea della distanza rispetto al punto in cui ti trovi.

TROVARE UN BENZINAIO VICINO, APERTO ED ECONOMICO CON PREZZI BENZINA

Prezzibenzina.it è un sito famoso perché permette di trovare le pompe con i prezzi più bassi, ma può servire anche per trovare semplicemente il benzinaio più vicino. Per usare tutte le sue funzioni occorre registrarsi gratuitamente. Il servizio è disponibile anche su dispositivi mobili mediante app.

BENZINAIO PIÙ VICINO A ME CON L’OSSERVATORIO CARBURANTI DEL MISE

Osservaprezzi Carburanti MISE è la risorsa online del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per cercare i distributori di benzina in un’area circolare con raggio di circa 10 km intorno al punto individuato. Per ogni distributore c’è il prezzo aggiornato.

TROVARE I BENZINAI PIÙ VICINI: ALTRI STRUMENTI

Per individuare il benzinaio più vicino potete usare anche le applicazioni web delle principali società petrolifere. Ecco alcuni esempi.

Distributori Q8: entra nella pagina, cerca sulla mappa la stazione di servizio Q8 più vicina a te e usala per fare benzina, diesel, metano o gpl. In alternativa puoi consultare le mappe dei distributori di metano, dei distributori di gpl, dei distributori di carburante 100 Ottani o dei distributori AdBlue.

Gruppo API: inserisci la tua posizione nell’apposito campo e trova in pochi istanti i distributori di benzina IP più vicini, con indirizzi, contatti, servizi disponibili e indicazione per raggiungerli.

Carburanti Esso: inserisci una città, un CAP o un indirizzo e clicca sul bottone di ricerca. Vedrai apparire una mappa e un elenco di stazioni di servizio Esso nell’area circostante. Per qualsiasi stazione, clicca sul bottone ‘Ottieni Indicazioni’ per avere indicazioni stradali su come raggiungere la stazione, o su ‘Dettagli Stazione’ per avere maggiori informazioni su ogni stazione, per esempio orario d’apertura, servizi, indirizzo, numero di telefono e mappa per raggiungerla.

Eni Station: Eni Statio Finder è il servizio online per trovare la stazione di servizio più vicina a te tra le oltre 3.000 disponibili.

Autostrade per l’Italia: se stai viaggiando in autostrada sulla rete ASPI puoi selezionare l’elenco delle aree di servizio presenti, i prezzi più convenienti per benzina e gasolio e i servizi disponibili.