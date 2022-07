Distributori GPL vicino a me: come trovarli?

Se voglio trovare i distributori GPL vicino a me posso utilizzare numerosi siti e app che segnalano le stazioni nelle vicinanze e, spesso, anche il prezzo applicato

A quanto pare il futuro della mobilità sarà irreversibilmente elettrico, ma in attesa di arrivare alla fatidica data del 2035, quando (salvo futuri cambiamenti) nell’UE sarà vietata la vendita di nuove vetture endotermiche, le auto GPL continuano ad avere un proprio mercato che, anzi, in base ai dati UNRAE viene segnalato persino in crescita con l’8,6% sul totale delle nuove immatricolazioni in Italia nel periodo gennaio-giugno 2022, rispetto al 6,4% di un anno fa (e a giugno si è raggiunto il picco del 9,7%). Insomma le auto alimentate a gas tirano ancora, scopriamo pertanto dove possiamo trovare i distributori GPL più vicini per fare rifornimento senza percorrere troppi chilometri.

AUTO GPL PIÙ VENDUTE IN ITALIA

Prima però, come semplice curiosità, vediamo quali sono state le auto GPL più vendute in Italia nel primo semestre 2022. Su quasi 60.000 nuove immatricolazioni la parte del leone l’ha fatta la Dacia Sandero con 12.125 modelli venduti, davanti a un’altra Dacia, la Duster (9.843) e alla Renault Captur (6.520). Dobbiamo invece scendere giù dal podio per trovare la Fiat Panda GPL (5.409), seguita dalla Clio, dalla sorprendente DR 5.0 e dalla Lancia Ypsilom. La top-ten del semestre si chiude infine con Dacia Jogger, Kia Stonic e Kia Picanto. A giugno 2022 c’è ststa buona richiesta anche per la DR 4.0 e per la Hyundai i10.

DISTRIBUTORI GPL VICINO A ME: SITI E APP PER TROVARLI FACILMENTE

Le risorse online per trovare i distributori GPL più vicini sono molteplici e in genere tutte affidabili, proviamo a elencare le migliori:

GPL & Metano: si può fare la ricerca semplice selezionando la regione, la provincia e il comune che interessa, oppure l’autostrada. Con la ricerca avanzata si possono inserire dati più specifici come l’indirizzo o la compagnia petrolifera;

Prezzibenzina.it: occorre registrarsi per trovare il distributore GPL più vicino. Utilizzabile anche su dispositivi mobili mediante app;

Rifornimento.it: cerca e trova distributori GPL in base alla città e alla compagnia petrolifera;

Eurocharging.eu: trova il prezzo dei distributori GPL più economici vicino alla tua posizione, in Italia e in Europa;

Ecomotori.net: basta scorrere il mouse sulla mappa interattiva per trovare tutte le pompe di rifornimento GPL in Italia e in Europa con l’indirizzo esatto, il prezzo del carburante, gli orari d’apertura della stazione e il numero di telefono. Utilizzabile anche sugli smartphone con l’app;

Osservaprezzi Carburanti MISE: la risorsa online del Ministero dello Sviluppo Economico per cercare i distributori GPL in un’area circolare con raggio di circa 10 km intorno al punto individuato. Per ogni distributore c’è il prezzo aggiornato;

Risparmia sui prezzi benzina, diesel, metano, gpl (app): aiuta a risparmiare sul costo del carburante trovando il miglior prezzo di benzina, diesel, metano e GPL. C’è anche la modalità autostrade che permette di trovare i distributori presenti nella propria corsia di marcia.

Se conosci altri validi servizi online (siti o app) che mostrano i distributori GPL in Italia e non solo segnalali nello spazio dei commenti.

USARE GOOGLE MAPS PER TROVARE DISTRIBUTORI GPL, ANCHE ALL’ESTERO

L’app di navigazione più utilizzata al mondo, Google Maps, contiene tutte le indicazioni utili per trovare le stazioni di rifornimento GPL più vicine in qualunque parte del pianeta. Basta digitare una una ricerca chiave (p.es. ‘distributore gpl’) per visualizzare le stazioni posizionate nelle vicinanze e il percorso più veloce per raggiungerle, con i tempi di percorrenza. Si può fare anche la ricerca in base al tragitto (p.es. ‘distributore gpl Milano Torino’). Per ogni distributore ci sono l’indirizzo, gli orari d’apertura e talvolta le tariffe aggiornate.