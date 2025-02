Avviamento con batteria scarica: gli errori che tutti commettono

Gli sbalzi di temperatura tipici dell’estate e dell’inverno possono mettere a dura prova la batteria dell’auto, portando a situazioni in cui il veicolo non si avvia. In questi casi, l’uso dei cavi di avviamento con un’altra auto di soccorso può essere la soluzione più immediata. Tuttavia, un utilizzo errato può causare danni costosi alle centraline elettroniche delle auto o scaricare anche la batteria che soccorre senza avviare l’auto con la batteria scarica. Dopo aver mostrato nel video #SicurEDU come si fa l’avviamento auto con la batteria scarica, nei prossimi paragrafi approfondiamo meglio gli errori più comuni con l’avviamento di emergenza e come evitarli con i consigli degli esperti dell’Automobile Club Austriaco (ÖAMTC).

COME AVVIARE L’AUTO CON LA BATTERIA SCARICA SENZA ERRORI

“Chiunque utilizzi cavi di avviamento per fornire o ricevere corrente deve fare attenzione: un uso improprio può causare costosi danni elettronici.”, spiega Steffan Kerbl, tecnico ÖAMTC. Non bisogna dare per scontato che basta collegare insieme le due batterie: è un’abitudine errata che, anche quando non è esplicitamente sconsigliata dal libretto di istruzioni del veicolo, è meglio evitare. Nel video #SicurEDU sulle batterie auto qui sotto, infatti, mostriamo perché sulle auto più recenti, sono presenti anche dei punti ben precisi dove collegare i cavi di avviamento. Dopo aver visto il video, capirai meglio perché alcuni errori sono molto frequenti tra gli automobilisti e quali sono i modi per evitarli nei prossimi paragrafi.

1. CONTROLLARE LA COMPATIBILITÀ DELLE BATTERIE

Prima di collegare i cavi, è fondamentale verificare che la tensione nominale delle batterie delle due auto sia la stessa (solitamente 12 volt). Inoltre, i due veicoli non devono essere collegati in modo inappropriato (ad esempio appoggiando i cavi al telaio o al motore) per evitare cortocircuiti accidentali.

2. COLLEGARE I CAVI NEL MODO CORRETTO

Un collegamento errato può danneggiare l’impianto elettrico e componenti elettronici o causare pericolose scintille. Segui questa procedura:

Collega un’estremità del cavo rosso al polo positivo (+) della batteria scarica .

. Collega l’altra estremità del cavo rosso al polo positivo (+) della batteria funzionante .

. Collega un’estremità del cavo nero al polo negativo (-) della batteria funzionante .

. Collega l’altra estremità del cavo nero a una parte metallica non verniciata del motore dell’auto scarica (non direttamente alla batteria). Questo evita scintille nei pressi della batteria, che essendo dotata di valvole di sfiato, previene l’innesco dei gas prodotti durante la fase di ricarica dalla batteria (idrogeno e ossigeno). L’idrogeno diventa esplosivo se rilasciato in concentrazione superiore al 4%.

3. AVVIARE I MOTORI IN SEQUENZA

Dopo aver collegato correttamente i cavi:

Accendi il motore dell’auto con la batteria carica e lascialo girare per un paio di minuti .

e lascialo girare . Avvia il motore dell’auto con la batteria scarica .

. Per proteggere l’impianto elettrico dell’auto scarica, attiva un dispositivo ad alto assorbimento (ad esempio il lunotto termico) prima di scollegare i cavi. Secondo l’ÖAMTC questo stratagemma riduce il rischio di picchi di tensione.

4. RIMUOVERE I CAVI NELL’ORDINE CORRETTO

Una volta avviata l’auto in panne, i cavi vanno rimossi nell’ordine inverso rispetto al collegamento:

Rimuovere il cavo nero (-) dalla parte metallica del motore dell’auto avviata. Rimuovere il cavo nero (-) dal polo negativo della batteria dell’auto funzionante. Rimuovere il cavo rosso (+) dal polo positivo della batteria carica. Rimuovere il cavo rosso (+) dal polo positivo della batteria che era scarica.

5. TESTARE, RICARICARE O SOSTITUIRE LA BATTERIA

Dopo aver avviato l’auto, è importante ricaricare la batteria guidando per almeno un’ora, preferibilmente su strade extraurbane. In alternativa, si può effettuare la ricarica della batteria anche in garage, oppure chiedere un test professionale in officina per valutare se è necessario montare una batteria nuova. Se il motore si spegne nuovamente poco dopo la rimozione dei cavi, la batteria potrebbe essere troppo danneggiata o l’alternatore potrebbe non funzionare correttamente.