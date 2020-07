Autostrade a pagamento in tutta Europa: la proposta per uniformare i pedaggi

Avremo in futuro le autostrade a pagamento in tutta Europa? C'è una proposta che parte dalla Germania per uniformare i pedaggi autostradali nell'intera UE

Noi italiani che paghiamo tariffe piuttosto alte per viaggiare in autostrada, ricevendo in cambio un servizio spesso scadente, abbiamo sempre guardato con ammirazione mista a invidia quei Paesi, Germania in primis, in cui le autostrade sono gratis. In futuro però le cose potrebbero cambiare. Proprio su proposta tedesca, infatti, ci sarebbe la volontà di introdurre un unico sistema di pedaggi nell’intera UE, rendendo quindi le autostrade a pagamento in tutta Europa.

AUTOSTRADE A PAGAMENTO IN TUTTA EUROPA? LA PROPOSTA TEDESCA

Secondo un documento riportato in esclusiva dall’agenzia di stampa Reuters, e già ripreso da numerosi media tedeschi e non solo, il fautore dell’iniziativa sarebbe il ministro dei Trasporti del governo Merkel, Andreas Scheuer, che avrebbe già pronto il progetto per imporre un pedaggio ai mezzi che circolano sulle autostrade europee (auto, furgoni, autocarri, con esclusione però di moto e autobus), da mettere a punto nel corso del semestre di presidenza della Germania nel Consiglio UE. Il pedaggio autostradale unico non entrerebbe in vigore subito ma entro 8 anni dalla sua eventuale ratifica, al termine di un lungo periodo di transizione.

PEDAGGI AUTOSTRADALI IN EUROPA: NON TUTTI SONO D’ACCORDO

Sempre secondo la Reuters la proposta del ministro Scheuer avrebbe finora raccolto pareri contrastanti, anche all’interno della sua stessa maggioranza. Infatti se da un lato l’idea di mettere le autostrade a pagamento in tutta Europa è vista come una possibile soluzione per favorire la mobilità sostenibile, riducendo i volumi di traffico su gomma, molti ritengono che sia più utile continuare con l’attuale strategia che prevede limitazioni alla circolazione in base alle emissioni di CO2 di ciascun mezzo. Tra i più critici alla proposta di Scheuer ci sarebbero i ministri della SPD, il partito social-democratico che insieme ai cristiano-democratici fa parte della Grosse Koalition a sostegno di Angela Merkel, che avrebbero già chiesto l’accantonamento del progetto.

AUTOSTRADE: QUANTO SI PAGA IN EUROPA

Vedremo come andrà a finire, nell’attesa ricordiamo come sono attualmente organizzati i pedaggi autostradali in Europa. Nell’UE l’accesso in autostrada è gratuito (limitatamente ad autovetture e motoveicoli) in Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Svezia (ad eccezione del ponte di Øresund che collega Copenaghen e Malmö), Finlandia, Islanda, Estonia, Lettonia, Lituania e Cipro. Anche nel Regno Unito l’uso della rete autostradale è generalmente gratuito, a parte alcuni tratti specifici. Ecco invece dove si paga: Italia, Francia, Spagna (ma da quest’anno due tratti sono gratis), Portogallo, Irlanda, Norvegia, Polonia, Croazia e Grecia utilizzano un sistema tariffario ‘a chilometraggio’ (si paga in base ai km percorsi), mentre Austria, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria richiedono la famosa ‘vignetta autostradale’, ossia una sorta di abbonamento a prezzo fisso valido per un determinato periodo di tempo (un mese, sei mesi, un anno).