Autostrade in Europa gratis: dove non si paga il pedaggio

Su molte autostrade d'Europa si viaggia gratis: scopriamo tutti i Paesi dove non si paga il pedaggio e quelli che adottano invece il sistema della vignetta

In Italia si parla di aumentare i pedaggi autostradali ma in altre nazioni europee le autostrade sono gratis. Proprio così: come già sanno quelli che prediligono l’uso dell’auto anche all’estero, se nei Paesi mediterranei si paga quasi ovunque (uniche eccezioni l’Albania e il Montenegro), basta dirigersi verso la parte più settentrionale del Vecchio Continente per trovare delle isole felici. Dove non solo l’autostrada è gratuita, ma spesso decisamente migliore della nostra (e di altre). Visto allora che stiamo per avvicinarci alle ferie, con tanti italiani che raggiungeranno in automobile le destinazioni europee, scopriamo la lista delle autostrade in Europa gratis.

Aggiornamento del 24 giugno 2022 con il nuovo elenco delle autostrade in Europa dove non si paga.

AUTOSTRADE IN EUROPA GRATIS: IL CASO DELLA GERMANIA

La famosa authobahn tedesca è conosciuta in tutto il mondo sia per la manica larga sui limiti di velocità che per l’assenza di pedaggi autostradali (limitatamente ad auto e moto). Qualche anno fa, però, il governo federale ha annunciato di voler introdurre un pedaggio un po’ particolare, riservato in pratica solo ai cittadini stranieri (leggete qui il riassunto della controversa vicenda). La misura è stata però giudicata ‘discriminatoria’ dagli altri Paesi europei e dalla stessa UE, in quanto basata sulla ‘nazionalità’ degli automobilisti e perciò lesiva della libertà di movimento di persone e merci all’interno dell’Unione. E infatti, dopo l’ultimo pronunciamento contrario della Corte di Giustizia Europea, il provvedimento è stato definitivamente ritirato, per cui le autostrade in Germania restano gratis per tutti. Almeno per il momento.

AUTOSTRADA NON SI PAGA IN BELGIO, OLANDA, SCANDINAVIA E PAESI BALTICI

Non solo Germania. L’autostrada non si paga in altre nazioni del nord Europa come Belgio, Olanda, Lussemburgo e nella maggior parte dei paesi scandinavi: Danimarca, Svezia, Finlandia e la lontana Islanda, che in verità neppure dispone di una rete autostradale. Fa eccezione il ponte di Øresundbrücke che collega Svezia e Danimarca, il cui attraversamento prevede un costo. E fa eccezione anche la Norvegia, che a differenza delle ‘sorelle’ scandinave adotta il sistema del pedaggio autostradale. Autostrada gratis, invece, nei tre paesi baltici (Estonia, Lettonia, Lituania; quest’ultima però prevede un’eccezione per i veicoli con almeno 9 posti) e in Ucraina, Russia, Armenia, Georgia, Kosovo, Montenegro (tranne il tunnel E80 Podgorica / Bar), Albania e Cipro.

AUTOSTRADE GRATIS IN EUROPA: LE NUMEROSE ECCEZIONI DEL REGNO UNITO

Nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord l’uso della rete autostradale è generalmente gratuito, fatta eccezione per alcuni tratti. In particolare si paga sul Tronco M6 (Circonvallazione nord di Birmingham), Tronco M25 (Gallerie di Dartford dir. Nord e Ponte Queen Elizabeth II dir. Sud), Tronco M4 (Ponte sulla Severn dir. Ovest) e Tronco M48 (Ponte sulla Severn dir. Ovest).

AUTOSTRADE IN EUROPA: UTILIZZO DELLA ‘VIGNETTA’ AUTOSTRADALE

In molti Paesi europei, a cominciare proprio dall’Italia, il pedaggio si calcola ‘a consumo’. Cioè in base al numero dei km effettivamente percorsi. Con l’Italia adottano lo stesso sistema Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Norvegia, Polonia, Bielorussia, Croazia, Bosnia, Serbia, Macedonia del Nord e Grecia. In altre nazioni, invece, l’autostrada si paga diversamente: acquistando un ticket dal prezzo fisso valido per un determinato periodo di tempo, la cosiddetta ‘vignetta’ autostradale. Si tratta di una modalità molto utilizzata soprattutto nei Paesi del centro e dell’est Europa. In Svizzera, per esempio, costa 40 franchi (39 euro circa) e consente di circolare sulle autostrade della Confederazione per 14 mesi. In Austria, invece, si possono comprare vignette valide 10 giorni, per due mesi o per un anno. Altri Stati che usano la vignetta sono Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria (sul 70% della rete autostradale, il resto è gratis), Romania e Bulgaria. Ovviamente ogni Paese può prevedere delle eccezioni, per cui informatevi bene prima di intraprendere il viaggio.