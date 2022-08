Autostrade: “a luglio e agosto 150 milioni di auto sulla nostra rete”

A luglio e agosto 2022 circa il 19% di veicoli ha utilizzato le autostrade. Il bilancio e le dichiarazioni di Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia fa un bilancio del traffico di autoveicoli leggeri che nei mesi più caldi di luglio e agosto hanno percorso le arterie gestite dalla società Autostrade. Nonostante le difficoltà legate ai costi energetici e al prezzo di benzina e gasolio calmierato dal Governo, il numero di veicoli leggeri, prevalentemente privati in viaggio, è tornato ai livelli del 2019. Lo ha dichiarato Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia, che ha parlato anche di infrastrutture per le auto elettriche e impegno per la sicurezza stradale.

TRAFFICO IN AUTOSTRADA AI LIVELLI DEL 2019

Non che il Covid avesse spinto gli italiani a lasciare a casa l’auto privata per i mezzi pubblici, anzi, semmai è successo il contrario. Ma l’analisi di Autostrade sottolinea un dato importante rispetto a uno degli eventi che ha stravolto la quotidianità e le prospettive di privati e aziende. Parlando dell’impatto dell’emergenza Covid sulla propensione degli italiani a viaggiare, Tomasi afferma: “Guardando i dati di traffico, possiamo dire di esserci lasciati alle spalle la pandemia: in questi due mesi di luglio e agosto siamo tornati, specialmente per quanto riguarda il traffico leggero, agli stessi valori del 2019”.

COLONNINE DI RICARICA ULTRA FAST IN AUTOSTRADA: 100 ENTRO IL 2023

I numeri di ASPI dicono che ogni anno sulle tratte autostradali gestite dalla società, entrano più di 800 milioni di veicoli e l’80% di questi sono mezzi leggeri. Tra luglio e agosto 2022 ne sono entrati 150 milioni (quasi il 19% del totale annuale). “Questa è stata la prima estate in cui i viaggiatori con auto elettrica hanno potuto servirsi, lungo la rete di Autostrade per l’Italia, di 29 stazioni di ricarica fast-charge di Free to X”, dichiara Tomasi. “Stiamo investendo molto sulla sostenibilità: per la fine dell’anno avremo 50 stazioni di ricarica ultraveloce e per l’estate 2023 arriveremo a 100, una ogni 50 chilometri”.

SICUREZZA STRADALE E INCIDENTI SULLE AUTOSTRADE

Tomasi ha anche parlato di sicurezza stradale, affermando che: “negli ultimi anni siamo riusciti a ridurre di 5 volte l’indice di incidentalità mortale (eravamo a 0.97% all’inizio degli anni 2000, siamo arrivati a 0.22%). L’obiettivo è arrivare a zero infortuni, ma possiamo dire che l’evoluzione dei mezzi, i protocolli con la Polizia Stradale, il potenziamento della sicurezza dell’infrastruttura e le campagne di sensibilizzazione (vedi Vacanze Sicure) hanno contribuito a questo miglioramento. Il comportamento degli automobilisti è importante: la distrazione è ancora la prima causa di incidentalità”.