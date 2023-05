Autostrada Ligure Toscana: multa di 700 mila euro per i disagi

I limiti di velocità ridotti sull’Autostrada SALT (Società Autostrade Ligure Toscana) sono finiti al centro di un’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Al gestore è stata obiettata la mancata riduzione dei pedaggi autostradali o il rimborso, proporzionalmente alla fruizione limitata dall’abbassamento dei limiti di velocità, adottati per i lavori di adeguamento dell’infrastruttura. Il provvedimento dell’Antitrust consiste in una multa di 700 mila euro. Ecco i dettagli della vicenda.

L’INDAGINE ANTITRUST SUI RALLENTAMENTI IN A11 E A12

L’Antitrust scrive nel bollettino n. 19 del 22 maggio 2023 che il procedimento istruttorio nei confronti della Società Autostrade Ligure Toscana, è stato avviato per le segnalazioni ricevute in merito a “critiche condizioni di viabilità” riscontrate sul tracciato autostradale Sestri Levante/La Spezia gestito da SALT definite “insistenti” sull’A/12 in entrambe le direzioni di marcia. Secondo l’Antitrust SALT ha creato rilevanti disagi ai consumatori e aumentato in maniera consistente i tempi di percorrenza, in assenza di adeguamento, riduzione e sospensione del corrispettivo richiesto come pedaggio autostradale.

LIMITI DI VELOCITÀ A 60 KM/H SULLE AUTOSTRADE LIGURE TOSCANA

Le indagini dell’Antitrust hanno stabilito che nel periodo tra gennaio 2020 e maggio 2021, sono state riscontrate per lunghi tratti:

riduzioni delle corsie autostradali;

delle corsie autostradali; chiusure delle corsie di marcia;

delle corsie di marcia; specifiche limitazioni della velocità massima consentita a 60 km/h rispetto a 100-110 km/h previsti.

“Queste problematiche sono risultate principalmente riconducibili agli interventi di adeguamento delle gallerie insistenti sul tracciato (..). Tuttavia, i consumatori, a fronte del pagamento del corrispettivo richiesto, si aspettavano l’erogazione di un servizio (in termini di velocità di percorrenza) non corrispondente a quanto poi effettivamente fruito”. In alcuni casi la velocità di percorrenza media è anche molto inferiore al limite ribassato. “In oltre quaranta casi nel 2020 e in circa venti casi nel periodo gennaio-maggio 2021, risultano situazioni in cui le velocità medie mensili si attestano al di sotto dei 60 km/h, toccando punte minime, in alcune circostanze, appena sopra i 20 km/h”, riporta l’Autorità Garante.

AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA: OLTRE 300 MILIONI DI RICAVI DAI PEDAGGI

Considerando i danni economici arrecati alle aziende di trasporto dai ritardi, oltre ai disagi agli utenti privati, l’Antitrust ha definito una pratica commerciale scorretta quella di SALT ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. Considerando che nel periodo valutato i ricavi della gestione autostradale sono stati pari a:

oltre 180 milioni di euro nel 2021 e circa 144 milioni di euro nel 2020;

di cui i ricavi netti da pedaggio sono stati 175,165 milioni di euro nel 2021 e 140,508 milioni di euro nel 2020;

l’Antitrust ha deliberato di irrogare alla società SALT Società Autostrade Ligure Toscana una sanzione amministrativa pecuniaria di 700.000 €.