Autopromotec 2025: come arrivare in auto, treno o autobus

Dal 21 al 24 maggio il quartiere fieristico di Bologna ospita Autopromotec 2025, 30^ edizione della Biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. All’evento è attesa la presenza di circa 100 mila operatori professionali del settore automotive, spieghiamo quindi come arrivare ad Autopromotec in auto, treno, autobus e altri mezzi di trasporto, non prima di aver ricordato che ci saremo anche noi di SICURAUTO.it con il ciclo di conferenze AFTERMARKET & SERMI FORUM. Vi aspettiamo al Padiglione 14 – Stand A36, per tutti i dettagli vi rimandiamo al programma completo del nostro progetto.

COME ARRIVARE AD AUTOPROMOTEC 2025 IN AUTO

Come detto, Autopromotec 2025 si svolge presso la Fiera di Bologna, da mercoledì 21 a sabato 24 maggio con apertura dalle 9:00 alle 18:00. Ci sono quattro entrate:

Costituzione: Piazza Costituzione 5

Michelino: Via Michelino

Calzoni: Via Calzoni 15

Nord: Rotonda Dante Canè.

Per arrivare in auto, occorre percorrere l’autostrada A14 e prendere l’uscita BolognaFiere. Anche chi proviene dall’autostrada A13 Padova – Bologna, dalla A1 Milano Bologna o dalla Firenze – Bologna deve proseguire sulla A14 in direzione Ancona e prendere l’uscita già indicata.

Invece chi non proviene dall’autostrada deve percorrere la Tangenziale di Bologna con uscita consigliata n. 8.



COME ARRIVARE AD AUTOPROMOTEC 2025 IN TRENO

La Stazione Centrale di Bologna è relativamente vicina al Quartiere Fieristico di Bologna ed è collegata all’ingresso di Autopromotec 2025 in Piazza Costituzione dal servizio bus 35 e 38 della società di trasporti pubblici Tper. Consultate il sito dell’azienda di trasporti o usate Google Maps per conoscere l’orario dei bus che dalla stazione conducono alla Fiera e viceversa.





COME ARRIVARE AD AUTOPROMOTEC 2025 CON L’AUTOBUS

Come appena detto, gli autobus Tper 35 e 38 collegano la stazione ferroviaria di Bologna al Quartiere Fieristico e viceversa, mentre da e per il centro di Bologna occorre prendere l’autobus 28.

Importante: durante l’evento, dal 21 al 24 maggio 2025, Autopromotec ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito con partenza dalla Stazione Centrale di Bologna (Via de’ Carracci, sul retro della stazione) all’ingresso fieristico di Piazza Costituzione, e viceversa. Questi gli orari:

dalla Stazione alla Fiera : dalle 7:30 alle 11:00, corse ogni 10 minuti;

: dalle 7:30 alle 11:00, corse ogni 10 minuti; dalla Fiera alla Stazione: dalle 16:30 alle 19:20, corse ogni 10 minuti.

Il servizio di bus navetta gratuito è riservato ai possessori del biglietto d’ingresso ad Autopromotec 2025.



COME ARRIVARE AD AUTOPROMOTEC 2025 IN TAXI

Chi arriva a Bologna in Stazione Centrale può prendere un taxi direttamente presso l’apposita pensilina posta in Piazza Medaglie d’Oro (sulla destra, dando le spalle alla stazione), oppure prenotandolo ai seguenti contatti:

Società CO.TA.BO.: tel. 051.372727 – app TaxiClick Easy (Android e iOs).

– app TaxiClick Easy (Android e iOs). Società CAT: tel. 051.4590 – app itTaxi (Android e iOs).

COME ARRIVARE AD AUTOPROMOTEC 2025 IN AEREO

Dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna si può raggiungere Autopromotec 2025 in taxi (usando i contatti indicati nel paragrafo precedente), oppure recandosi prima in Stazione Centrale tramite taxi, autobus o Marconi Express e da lì usare uno dei modi già descritti per arrivare in Fiera.