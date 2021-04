Automobile GPL: i 10 modelli più economici del 2021

Per chi è tentato di acquistare un'automobile GPL, ecco i 10 modelli più economici del 2021: ci sono citycar, berline e anche SUV

Nonostante gli incentivi che spingono l’acquisto di auto elettriche e ibride, i sostenitori dell’automobile GPL sono ancora numerosi: nei primi tre mesi del 2021, ad esempio, le vendite in Italia di auto a gas hanno raggiunto il 5,8% della quota mercato, mentre le elettriche si sono fermate al 3% e le ibride plug-in al 3,6%. Se state anche voi pensando di acquistare un’auto GPL senza spendere cifre considerevoli, ecco i 10 modelli più economici del 2021 (prezzi di listino aggiornati al 28/4/21).

DACIA SANDERO

L’automobile GPL meno cara in assoluto è la nuova Dacia Sandero, berlina del segmento B che a dispetto del prezzo relativamente basso regala un buon comfort interno grazie alle dimensioni particolarmente generose dell’abitacolo (410 cm di lunghezza, 185 di larghezza, fino a 159 di altezza). Disponibile anche nella versione fuoristrada Stepway. Ecco tutti i modelli GPL della Dacia Sandero:

Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Essential: 11.750 euro.

Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Comfort: 12.800 euro.

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Essential: 13.400 euro.

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Comfort: 14.300 euro.

Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Comfort SL D.P.: 15.000 euro.

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G Comfort SL D.P.:16.500 euro.

DACIA LOGAN MCV

Lunga station wagon (450 cm) per 5 o persino per 7 occupanti, la Dacia Logan MCV è un’auto pensata per un uso funzionale e pratico. Il bagagliaio parte da già ben sufficienti 573 litri ma può raggiungerne 1.518, abbastanza per infilarci mezza casa. Ecco tutti i modelli GPL della Dacia Logan MCV (c’è pure la versione Stepway):

Dacia Logan MCV 1.0 Tce 12V 100CV ECO-G Essential: 12.300 euro.

Dacia Logan MCV 1.0 Tce 12V 100CV ECO-G Comfort: 13.600 euro.

Dacia Logan MCV Stepway 1.0 Tce 12V 100CV ECO-G: 14.900 euro.

Dacia Logan MCV 1.0 Tce 12V 100CV ECO-G 15th Anniversary: 15.250 euro.

MAHINDRA KUV100

La proposta indiana Mahindra KUV100 è una citycar travestita da crossover, dal prezzo ‘modico’ e dalle dotazioni interessanti: ad esempio di serie c’è anche il sistema di assistenza alla partenza in salita. L’abitabilità è su livelli notevoli considerati gli spazi (è lunga 370 cm), anche nella seconda fila dei sedili. Ecco tutti i modelli GPL di Mahindra KUV100:

Mahindra KUV100 1.2 VVT M-Bifuel(GPL) K6+: 14.200 euro.

Mahindra KUV100 1.2 VVT M-Bifuel(GPL) K8: 16.200 euro.

KIA PICANTO

La Kia Picanto è una delle citycar più equipaggiate con un sistema di infotainment assai notevole per la categoria, che comprende anche la cam di retromarcia. Buono lo spazio per i passeggeri, pure sui sedili posteriori, nonostante le dimensioni ridotte (360 cm di lunghezza). Ecco tutti i modelli GPL della Kia Picanto:

Kia Picanto 1.0 12V Eco GPL 5p. Urban: 14.500 euro.

Kia Picanto 1.0 12V Eco GPL 5p. Style: 16.000 euro.

Kia Picanto 1.0 12V Eco GPL 5p. X Line: 17.200 euro.

Kia Picanto 1.0 12V Eco GPL 5p. GT Line: 17.200 euro.

HYUNDAI I10

La Hyunday i10 è un’altra storica citycar con ben tre allestimenti ad alimentazione bifuel benzina/GPL. La lunghezza della terza generazione è rimasta a 367 cm ma sono aumentati la larghezza e il passo: una maggiorazione di cui hanno beneficiato, in particolare, i passeggeri posteriori. L’impianto multimediale è di spessore per un’auto di questa categoria. Ecco tutti i modelli GPL della Hyundai i10:

Hyundai 1.0 MPI Econext GPL Ecopack Advanced: 14.900 euro.

Hyundai 1.0 MPI Econext GPL Advanced: 15.050 euro.

Hyundai 1.0 MPI Econext GPL Tech:16.500 euro.

MITSUBISHI SPACE STAR

Nel 2019 è uscito il secondo restyling della citycar giapponese Mitsubishi Space Star, con interventi estetici, al frontale e al posteriore, che ne hanno sensibilmente rinfrescato l’immagine, dandole un tocco più sportivo. Per quanto riguarda invece la dotazione, c’è tutto quanto serve su una vettura di questo segmento, mentre gli interni restano sempre un po’ spartani: apprezzabile comunque lo sforzo di aver provato a ricavare maggior spazio per le gambe rispetto al passato. Ecco tutti i modelli GPL della Mitsubishi Space Star:

Mitsubishi Space Star 1.0 bi-fuel GPL Invite: 14.950 euro.

Mitsubishi Space Star 1.2 bi-fuel GPL Invite: 15.200 euro.

Mitsubishi Space Star 1.2 bi-fuel GPL Invite Radio: 15.660 euro.

Mitsubishi Space Star 1.0 bi-fuel GPL Funky: 15.850 euro.

Mitsubishi Space Star 1.2 bi-fuel GPL Funky: 16.100 euro.

Mitsubishi Space Star 1.0 bi-fuel GPL Intense SDA: 16.600 euro.

Mitsubishi Space Star 1.2 bi-fuel GPL Intense SDA: 17.000 euro.

FIAT PANDA

Se l’obiettivo del 2021 è comprare un’automobile GPL, l’opzione Fiat Panda resta sempre tra le più gettonate. Del resto stiamo parlando di una vettura arrivata alla terza generazione con un costante successo di critica e di pubblico, non a caso in Italia è da anni la più venduta dell’intero mercato. Peccato soltanto per i cattivi risultati in termini di crash test. Ecco tutti i modelli GPL della Fiat Panda:

Fiat Panda 1.2 EasyPower: 15.000 euro.

Fiat Panda 1.2 EasyPower City Life: 15.800 euro.

Fiat Panda 1.2 EasyPower Sport: 16.600 euro.

Fiat Panda 1.2 EasyPower City Cross: 17.400 euro.

DACIA DUSTER

Nel primo trimestre del 2021 la Dacia Duster è risultata l’auto GPL più venduta in Italia con 5.431 pezzi. A dimostrazione che questo SUV economico raccoglie notevoli entusiasmi non solo per il costo ma anche per il design meno ‘ruspante’ rispetto al passato e per la facilità di guida. Lo spazio a bordo è sorprendente buono in rapporto alle dimensioni (450 x 182 x 170 cm). Ecco tutti i modelli GPL della Dacia Duster:

Dacia Duster 1.0 TCe 100CV ECO-G 4×2 Essential: 15.000 euro.

Dacia Duster 1.0 TCe 100CV ECO-G 4×2 Comfort: 16.800 eiro.

Dacia Duster 1.0 TCe 100CV ECO-G 4×2 Prestige:17.700 euro.

Dacia Duster 1.0 TCe 100CV ECO-G Comfort DP: 18.700 euro.

Dacia Duster 1.0 TCe 100CV ECO-G Prestige DP: 19.600 euro.

EVO 5

EVO 5 è il nuovo nome del SUV DR 5 dopo che la DR Automobiles ha scorporato il marchio EVO per creare uno spin-off low-price. La macchina ha dimensioni importanti con una lunghezza di 442 cm e un capacissimo bagagliaio che parte piano (430 litri) ma cresce a dismisura fino a raggiungere la capacità massima di 1.680 litri. Ecco tutti i modelli GPL della EVO 5:

EVO 5 1.6 Bi-Fuel GPL: 15.900 euro.

KIA RIO

Chiudiamo l’elenco delle 10 automobili GPL più economiche del 2021 con la quarta generazione della berlina Kia Rio, senza grosse novità dal punto di vista estetico ad eccezione delle linee più sportiveggianti. Leggermente più lunga del modello precedente, ora si slancia per 407 cm con sedili anteriori abbastanza ampi e quelli posteriori che accolgono comodamente sia le gambe che la testa dei passeggeri (tuttavia, pur essendo omologata per 5, dietro è meglio accomodarsi in 2). Ecco tutti i modelli GPL della Kia Rio:

Kia Rio 1.2 DPi 82 CV Eco GPL Urban: 15.950 euro.

Kia Rio 1.2 DPi 82 CV Eco GPL Style: 18.000 euro.