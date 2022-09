Automechanika 2022 premia il conducente più smart, -33% di CO2

Il conducente più green ad Automechanika 2022 è francese: ecco chi ha vinto il premio FIA Smart Driving Challenge

Automechanika Francoforte 2022 quest’anno è stata la fiera mondiale per l’aftermarket automobilistico che ha mostrato molte soluzioni, servizi e prodotti incentrati sulla sostenibilità ambientale. Per accrescere sempre di più la consapevolezza di uno stile di guida efficiente ed eco-friendly, Automechanika ha supportato il progetto FIA Smart Driving Challenge. Durante la fiera è stato premiato il conducente più bravo che con il suo stile di guida attento ha emesso circa un terzo di CO2 in meno. Ecco tutti i dettagli.

AUTOMECHANIKA 2022: IL VINCITORE FIA SMART DRIVING CHALLENGE

Durante l’evento di premiazione FIA Smart Driving Challenge (FIA SDC) all’interno di Automechanika Francoforte 2022 è stato premiato il conducente più bravo, tra espositori e visitatori che hanno partecipato al contest. Insieme alla Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), all’azienda svedese Artificial Intelligence e alla società Insurtech Greater Than, Automechanika Francoforte 2022 ha invitato i conducenti a partecipare al progetto FIA SDC nei mesi di maggio e giugno 2022. In media, i partecipanti hanno ottenuto un risparmio di CO2 del 9%, misurato tramite lo smartphone collegato alla piattaforma. Il conducente più bravo però è stato Alexandre Stricher che ha risparmiato durante la guida il 33% di CO2. Stricher è un giornalista francese che partecipa già anche ad altri eventi automobilistici FIA come l’eRally di Montecarlo (vinto nel 2018).

FIA SMART DRIVING CHALLENGE: L’EVENTO AD AUTOMECHANIKA 2022

“Siamo un punto di incontro internazionale per i principali attori del settore dell’aftermarket automobilistico e la sostenibilità è in cima alla nostra agenda”, ha dichiarato Olaf Mußhoff, Direttore di Automechanika Francoforte. “La partecipazione a questa sfida ci ha aiutato a sensibilizzare sull’importanza di uno stile di guida sicuro e sostenibile. Ha migliorato la nostra rete di eventi internazionali coinvolgendo allo stesso modo espositori e visitatori nei mesi precedenti l’evento”. L’obiettivo del FIA Smart Driving Challenge ad Automechanika Francoforte è quello quello di aiutare espositori e visitatori a valutare il loro impatto sulla sicurezza stradale e le emissioni di CO2 al volante.

FIA SMART DRIVING CHALLENGE: COME FUNZIONA

Gli automobilisti possono imparare rapidamente a guidare in modo più intelligente, ridurre il proprio impatto ambientale e il rischio di essere coinvolti in un incidente. Possono farlo grazie all’analisi dello stile di guida in tempo reale effettuata dalla tecnologia AI. “La collaborazione con importanti eventi internazionali come Automechanika Francoforte è l’occasione perfetta per incoraggiare i principali attori del settore a dimostrare l’importanza di una guida sicura e sostenibile”, ha affermato Onika Miller, Segretario generale della FIA per la mobilità e il turismo. “Dobbiamo lavorare insieme e agire rapidamente per migliorare la sicurezza delle strade, salvare vite umane e affrontare il cambiamento climatico”.