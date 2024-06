Autogirovagando: 14-16 giugno, in Emilia Romagna con Mafra

Dal 14 al 16 giugno, le strade della Riviera Romagnola saranno il teatro del prestigioso evento Autogirovagando 2024, l’ottavo appuntamento del rinomato ASI Circuito Tricolore. Questo evento, sostenuto da Mafra, specialista del car care e storico sponsor, rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di auto storiche e per coloro che desiderano scoprire le meraviglie di questo splendido territorio italiano.

AUTOGIROVAGANDO 2024 ALLA MEMORIA DI ALBERTO GHINI

Autogirovagando 2024 è dedicato alla memoria di Alberto Ghini, fondatore e presidente del Collectors Historic Car Club. Ghini, una figura di spicco nel mondo delle auto storiche, ha lasciato un’impronta indelebile, e questo evento vuole onorare il suo contributo inestimabile alla valorizzazione del patrimonio automobilistico. L’evento vedrà la partecipazione di 30 vetture, tutte costruite entro la fine degli anni ’30, che si raduneranno venerdì 14 giugno.

IL PROGRAMMA DI AUTOGIROVAGANDO 2024 CON MAFRA

Il programma Autogirovagando 2024 dettagliato è ricco di attività che combinano cultura, storia e innovazione:

Venerdì 14 Giugno

Mattina : tra le 9.00 e le 11.00, le auto storiche si riuniranno al Grand Hotel da Vinci. Da qui, la carovana partirà verso Cervia per una visita alle storiche saline.

: tra le 9.00 e le 11.00, le auto storiche si riuniranno al Grand Hotel da Vinci. Da qui, la carovana partirà verso Cervia per una visita alle storiche saline. Mezzogiorno : visita alla Siropack , un’azienda leader nel packaging agroalimentare e farmaceutico, che ospita anche un polo universitario dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Seguirà una conferenza sulla sostenibilità delle auto elettriche e dei biocarburanti , tenuta da esperti dell’università.

: visita alla , un’azienda leader nel packaging agroalimentare e farmaceutico, che ospita anche un polo universitario dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Seguirà una conferenza sulla , tenuta da esperti dell’università. Pomeriggio: gli equipaggi si dirigeranno verso Cesenatico, fermandosi al porto canale leonardesco e visitando il Museo della Marineria. Alle 18.00, ritorno al Grand Hotel da Vinci per una cena di gala serale.

Sabato 15 Giugno

Mattina : partenza per l’entroterra e le colline del Cesenate, con visite alla chiesa di San Carlo e alla Basilica di San Vicinio di Sarsina . I partecipanti esploreranno anche il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, noto per i suoi reperti romani. Il pranzo si terrà al ristorante La Mentana, con vista sul fiume Savio .

: partenza per l’entroterra e le colline del Cesenate, con visite alla . I partecipanti esploreranno anche il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, noto per i suoi reperti romani. Il pranzo si terrà al ristorante La Mentana, con vista . Pomeriggio : visita a Villa Silvia-Carducci a Cesena , che ha ospitato illustri letterati come Giosuè Carducci, e al museo Musicalia , che raccoglie strumenti musicali meccanici.

: visita a , che ha ospitato illustri letterati come Giosuè Carducci, e al , che raccoglie strumenti musicali meccanici. Sera: rientro a Cesenatico e cena a base di pesce, seguita da una sfilata d’eleganza delle vetture in piazza Ciceruacchio. La giuria assegnerà vari premi ai vincitori.

Domenica 16 Giugno

Mattina : alle 10.30, i partecipanti saranno accolti sulla motonave Super Tayfun per un’escursione nell’Adriatico, durante la quale verrà servito il pranzo.

: alle 10.30, i partecipanti saranno accolti sulla per un’escursione nell’Adriatico, durante la quale verrà servito il pranzo. Pomeriggio: al Grand Hotel da Vinci, dalle 14.45, si terrà la cerimonia di consegna dei premi assegnati dalla giuria.

MAFRA: UN PARTNER DI ECCELLENZA

Mafra, leader nel settore della manutenzione dei veicoli e del car detailing, continua a sostenere con passione tutti gli eventi dell’ASI Circuito Tricolore, contribuendo in modo significativo al successo di manifestazioni come Autogirovagando 2024. La presenza di Mafra come sponsor garantisce un alto livello organizzativo, ma sottolinea anche l’importanza della conservazione e valorizzazione del patrimonio automobilistico storico.