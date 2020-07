Online la nuova piattaforma Auto3D: come funziona il servizio di ACI per acquistare e gestire un'auto nuova, usata o a km 0, con informazioni e interazioni garantite dallo stesso Automobile Club

L’Automobile Club d’Italia (ACI) ha lanciato una nuova piattaforma web, chiamata Auto3D, che punta ad aiutare gli automobilisti nella scelta, nell’acquisto e nella gestione di un veicolo nuovo, usato o a km 0. Il servizio si presenta come uno spazio digitale ‘sicuro’, nel quale le informazioni sulle vetture in vendita e le interazioni con venditori e acquirenti sono garantite dall’ACI stesso. Vediamo più dettagliatamente come funziona Auto3D.

COME FUNZIONA AUTO3D, LA NUOVA PIATTAFORMA DI ACI

La piattaforma è suddivisa in tre sezioni. La prima, Look, serve per individuare il modello di automobile che interessa. L’utente può indicare la fascia di prezzo, la dimensione dell’auto (small, medium o large), la categoria (monovolume, coupe, citycar, suv, ecc.) e l’alimentazione, ordinando poi la ricerca per costo, data dell’inserzione, classe ambientale, consumi o potenza. La ricerca si può fare anche in base alla propria personalità. La seconda sezione, Buy, consente di vedere le offerte in corso di case e concessionari e gli annunci dei privati, oppure di valutare soluzioni alternative all’acquisto come il noleggio a lungo termine o il car sharing, in collaborazione con le aziende del settore Ariel Car, Findomestic e Mia Car. Infine la sezione Drive per gestire il veicolo (bollo, certificato di proprietà, ecc.), tenere sotto controllo le varie scadenze e usufruire di alcuni servizi come l’assicurazione e la visura PRA.

AUTO3D: REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

“Siamo certi che i soci e gli automobilisti troveranno in Auto3D tutta la competenza e la garanzia dell’ACI al loro servizio”, ha dichiarato Vincenzo Pensa dell’ ACI presentando il nuovo servizio, “declinate in una nuova forma attraverso le opportunità che il digitale offre”. Per usare il servizio occorre registrarsi (o essere già registrati) al portale dell’Automobile Club d’Italia, accessibile anche con un account SPID.

ALTRI SERVIZI RAGGIUNGIBILI DAL SITO ACI

La registrazione al sito dell’ACI permette di accedere a numerosi altri servizi tra cui Infotarga (basta inserire il numero della targa per scoprire i dati tecnici e i costi di gestione di un veicolo), My Car (verifica in tempo reale la situazione bollo, il CdP e altri dettagli tecnici della propria automobile), Fascicolo digitale (contiene una serie di informazioni certificate relative alla vettura, come tagliandi e revisioni, e altre che lo stesso utente può inserire a sua scelta), AvvisACI (avvisa quando viene trascritto al PRA un evento relativo al veicolo, ad esempio la trascrizione dell’atto di vendita o l’iscrizione di un fermo amministrativo) e ACI Space (la app con una serie di servizi che garantiscono una mobilità sicura e informata).