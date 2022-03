Auto usate: a febbraio 2022 crescono solo elettriche e ibride

I passaggi di proprietà delle auto usate elettriche e ibride trainano le vendite di febbraio 2022: benzina e diesel in calo ma con maggiori volumi

Le auto usate elettriche e ibride sono le uniche vetture a trainare i passaggi di proprietà a febbraio 2022. Lo rivela l’analisi Auto-Trend dell’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA. A febbraio le vendite di auto elettrificate anche tra gli stessi venditori professionisti assorbono la contrazione di auto benzina e diesel. Ecco tutti i numeri sul mercato auto usate di febbraio 2022.

AUTO USATE VENDUTE A FEBBRAIO 2022 IN ITALIA

I passaggi di proprietà delle auto usate al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario/venditore) sono diminuiti del 9,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. I dati del Pubblico registro Automobilistico elaborati da ACI, riportano in totale:

– 236.520 passaggi di proprietà auto (-9,9%);

– 47.515 passaggi di proprietà moto (-0,3%);

Ogni 100 nuove immatricolazioni auto sono state vendute 218 auto usate nel mese di febbraio e 213 nel primo bimestre 2022. Questo bilancio conferma per l’ottavo mese consecutivo come le auto usate siano più del doppio rispetto a quelle acquistate sul mercato del nuovo. Questi numeri acquisiscono ancora più valenza in prospettiva di un progressivo aumento del prezzo di acquisto delle auto nuove. Come vi abbiamo già raccontato, nel Regno Unito le auto usate costano già più di quelle nuove a causa della crisi dei componenti.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE A FEBBRAIO 2022

Le auto usate vendute a febbraio 2022 a benzina e diesel rappresentano la maggiore preferenza dei consumatori per volumi di vendite. I passaggi di proprietà delle auto usate ibride a benzina, ibride diesel ed elettriche crescono sia nelle intestazioni dei privati, sia tra i professionisti (Minivolture):

– ibride benzina: (+93,8% privati, + 140% minivolture);

– ibride diesel: (+22,1% privati, + 161% minivolture);

– elettriche: (+286,1% privati, + 232% minivolture);

– benzina (-10,5% privati, -8,9% minivolture);

– diesel (-11,4% privati, -12,3% minivolture);

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI DI AUTO USATE A FEBBRAIO 2022

Cresce il parco auto circolante per il continuo rallentamento delle radiazioni auto. Le radiazioni di auto hanno infatti messo a bilancio un calo del 29,8% rispetto a febbraio 2021. Sono 98.629 le pratiche registrate con un tasso unitario di sostituzione di 0,91 a febbraio 2022. Vuol dire che ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 91 (0,93 se si considera il primo bimestre dell’anno). Aumentano, al contrario, le radiazioni di motocicli, con una variazione del +3,3% nel mese di febbraio rispetto all’analogo mese del 2021.