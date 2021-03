Costo passaggio di proprietà auto: importo e calcolo

Tutte le somme che determinano il costo del passaggio di proprietà auto: importo di ciascuna voce e calcolo totale della tariffa

Qual è il costo del passaggio di proprietà di un’auto? Sappiamo tutti che quando si compra un veicolo usato è necessario completare una procedura (definita anche voltura o trapasso) che certifica, appunto, il trasferimento della proprietà su tale veicolo dal venditore all’acquirente. La procedura è obbligatoria, dev’essere eseguita entro uno specifico termine e ha un costo che varia in base al tipo di vettura e alla provincia di residenza. Tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

QUANDO E COME FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTO

A presentare la richiesta del passaggio di proprietà auto può essere il diretto interessato o un suo incaricato munito di delega. La domanda dev’essere inoltrata presso gli uffici della Motorizzazione o del PRA, oppure affidando la pratica a uno sportello ACI (STA) o a un’agenzia di pratiche auto. Si può pure richiedere il passaggio di proprietà in Comune, alternativa poco conosciuta ma tutto sommato vantaggiosa.

Termini per il passaggio di proprietà: entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita. In caso di richiesta presentata in ritardo si pagano sanzioni e interessi.

Documentazione necessaria:

– Istanza unificata (scarica qui), compilata e firmata;

– carta di circolazione o documento unico;

– certificato di proprietà, cartaceo o digitale, o documento unico;

– atto di vendita del veicolo con firma autenticata del venditore in bollo, oppure atto pubblico, contratto o sentenza in copia conforme all’originale, sempre in bollo;

– copia fronte-retro di un documento d’identità dell’acquirente;

– se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

COSTO DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTO

Se si dispone del certificato di proprietà o del documento unico, il totale del costo del passaggio di proprietà auto è composto dalle seguenti spese:

– Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) il cui importo varia a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza. Di solito l’IPT è di 150,81 euro per le auto fino a 53 kW, mentre per le auto oltre tale soglia si pagano 3,5119 euro per ogni kW. Tuttavia le province possono aumentare l’importo fino a un massimo del 30%. Clicca qui per informazioni più approfondite sull’IPT.

– 27,00 euro di emolumenti ACI;

– 32,00 euro per l’istanza unificata + 16 euro per il rilascio del documento unico;

– 10,20 euro per diritti DT (Motorizzazione Civile);

– 16,00 euro di imposta di bollo per l’autentica dell’atto, se viene redatto in forma digitale presso lo STA. Se l’atto invece viene redatto in modalità cartacea, dev’essere apposto un contrassegno di 16,00 acquistato in tabaccheria.

Chi si rivolge allo STA di una delegazione ACI o a un’agenzia di pratiche auto deve inoltre aggiungere i costi del servizio, versando tutte le somme con i metodi di pagamento disponibili presso l’intermediario. Agli uffici del PRA si può pagare invece solo con bancomat o carta di debito prepagata; in Motorizzazione i costi per IPT ed emolumenti si pagano mediante PagoPA direttamente sul sito dell’ACI, mentre i pagamenti relativi a imposte di bollo e diritti DT possono essere effettuati presso gli uffici postali tramite bollettini, nei tabaccai convenzionati oppure online sul Portale dell’automobilista, consegnando poi le attestazioni di versamento.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTO: CASI PARTICOLARI

Ci sono richieste che non si possono presentare allo STA né, al momento, possono essere gestite con i nuovi processi digitali che emettono il documento unico di circolazione e di proprietà. Pertanto in presenza del documento unico del veicolo, al termine delle operazioni di cui sopra ne verrà emesso uno nuovo con i dati aggiornati.

Queste richieste riguardano i seguenti casi particolari:

– ci sono più di 10 acquirenti;

– il veicolo è privo del certificato di proprietà e si possiede il foglio complementare;

– si vuole richiedere l’annotazione dell’usufrutto;

– si vuole registrare il passaggio di proprietà con connessa variazione d’uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo;

– si vuole registrare il passaggio di proprietà a tutela del venditore;

– il veicolo richiede all’intestatario il possesso di un titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi, compresa l’ipotesi di noleggio senza conducente; oppure in caso di veicolo che necessiti di collaudo o di rilascio di certificato di autorizzazione (come per i taxi o per gli autocarri per trasporto in conto terzi);

– si vogliono presentare richieste relative a veicoli di cui, allo stato attuale, non è ancora stato possibile abbinare i codici tecnici ACI e DTT (p.es. tutti i veicoli con codice carrozzeria ZZ e Z0):

– registrazione del passaggio di proprietà in seguito ad acquisto da proprietario non intestatario.