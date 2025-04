Auto sotto i 15.000 euro da comprare nel 2025: quali sono?

Share on:

Non molti anni fa le auto più economiche sul mercato costavano meno di 10.000 euro. Oggi le cose sono cambiate per effetto dell’aumento generalizzato dei prezzi di listino (+37% sul periodo pre-Covid) e per avere un modello entry-level occorre sborsare decisamente di più. Ci sono tuttavia delle eccezioni, visto che il mercato propone alcune auto sotto i 15.000 euro. E che con gli incentivi delle Case possono costare anche meno. Vediamo quali sono.

DACIA SANDERO

Nel 2025 l’auto che costa meno in Italia è la Dacia Sandero, e non a caso è anche una delle più vendute. La berlina compatta della casa rumena di proprietà della Renault deve il suo successo all’imbattibile rapporto qualità-prezzo, al design moderno e funzionale, con linee semplici e una silhouette robusta, e alla varietà delle motorizzazioni (tra cui un sempre più raro Gpl) che offrono un buon equilibrio tra prestazioni e consumo di carburante. Ecco gli allestimenti della Sandero con prezzi di listino sotto i 15.000 euro:

Sandero Streetway 1.0 SCe 65CV Essential (benzina): 13.950 €

Sandero Streetway 1.0 TCe 90CV Essential (benzina): 14.850 €

Sandero Streetway 1.0 TCe ECOG Essential (Gpl): 14.850 €

Sandero Streetway 1.0 SCe 65 CV Expression (benzina): 15.000 €.

CITROEN C3

Berlina compatta di casa Citroen, la C3 ha un design giovanile e interni progettati per offrire massimo comfort e praticità. I sedili sono spaziosi ed ergonomici, mentre il cruscotto è dotato di un moderno display touchscreen per il sistema di infotainment. La gamma di motori include motorizzazioni a benzina con opzioni che variano in termini di potenza ed efficienza, e offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi ridotti. Ecco gli allestimenti della Citroen C3 con prezzi di listino attorno ai 15.000 euro:

C3 PureTech 100 S&S YOU (benzina): 15.240 €.

AUTO CON PREZZO DI LISTINO INFERIORE A 16.000 EURO

Se accettiamo di sforare un pochino il budget che ci siamo imposti, possiamo trovare diversi modelli nuovi che costano poco meno di 16.000 euro, con la possibilità di abbattere ulteriormente il prezzo sempre grazie agli incentivi con rottamazione delle Case auto, purché si abbia un mezzo da radiare.

Mahindra KUV100 1.2 VVT K6+ (benzina): 15.645 €;

Mitsubishi Space Star 1.2 Invite SDA (benzina): 15.900 €;

Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid (mild hybrid): 15.950 €.

Importante: tutti i prezzi riportati nell’articolo sono aggiornati alla data di pubblicazione, si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.