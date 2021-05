Auto per gancio di traino 2021: i modelli migliori fino a 20 mila euro

Ecco quali sono i modelli più adatti al trasporto di un rimorchio e la classifica delle auto per gancio di traino 2021 con i valori di massa trasportabile

La scelta del modello di auto più adatta ad essere equipaggiata del gancio di traino dipende da diversi fattori. In questa guida ti aiuteremo a capire quali sono le valutazioni da fare ma anche i modelli migliori di auto per gancio di traino 2021 fino a un budget di 20 mila euro.

AUTO CON GANCIO DI TRAINO: COSA BISOGNA SAPERE

Qual è l’auto migliore per il gancio di traino? Per rispondere a questa domanda è opportuno individuare meglio il contesto specifico in cui ci troviamo a scegliere. In generale bisogna avere le idee chiare su questi punti:

– cosa si vuole collegare all’auto con il gancio di traino, poiché da questa prima valutazione derivano a cascata le successive. Il carrello appendice e il portabiciclette sono i casi più semplici. Mentre maggiori valutazioni vanno fatte se serve trasportare un gommone con un carrello TATS o una roulotte;

– individuare le auto per gancio di traino compatibili alle nostre esigenze (massa trasportabile e le altre voci di cui parliamo nei paragrafi sotto);

– assicurarsi che la patente sia adatta a guidare il convoglio composto dall’auto con gancio di traino + ciò che vi è collegato. Incluso chiaramente il carico trasportato di cui parliamo nei paragrafi più sotto;

AUTO PER GANCIO DI TRAINO 2021 FINO A 20 MILA EURO

Tralasciamo per un momento gli aspetti puramente burocratici sulla licenza di guida e concentriamoci sulle auto per gancio di traino 2021 che si possono acquistare con 20 mila euro. Vogliamo cioè individuare quali sono i modelli di auto che hanno una maggiore capacità di carico. La patente adatta si potrà acquisire anche in un secondo momento se non è sufficiente la patente di categoria B. In linea generale, più è performante l’auto, maggiore sarà la massa che potrà rimorchiare. Ma più cresce il peso dell’auto, più si restringe la rosa di auto con gancio di traino che si possono guidare con la patente B. Nelle valutazioni dell’Automobile Club Tedesco, queste sotto sono le auto per gancio di traino 2021 fino a 20 mila euro con la migliore capacità di traino:

– Dacia Duster: 1500 kg;

– Fiat Tipo: 1500 kg;

– Dacia Lodgy: 1400 kg;

– Nissan Juke: 1250 kg;

– Nissan Micra: 1200 kg;

– Opel Corsa: 1200 kg;

– Seat Ibiza: 1200 kg;

– Peugeot 208: 1200 kg;

– Hyundai Kona: 1200 kg;

– Opel Mokka: 1200 kg;

PATENTE PER AUTO CON GANCIO DI TRAINO

Al di là dei modelli di auto per gancio di traino 2021 entro un budget di spesa di 20 mila euro, per una scelta più attenta, anche in base al motore, è opportuno controllare anche questi dati tecnici. Si trovano sul libretto di circolazione se l’auto è già immatricolata, altrimenti è possibile chiederli direttamente in concessionaria:

– La massa rimorchiabile è alla lettera O del libretto dell’auto e deve essere almeno uguale o superiore alla massa del rimorchio;

– La massa rimorchiabile (O) + la massa a carico ammissibile dell’auto (F2) non devono superare il valore della massa massima dell’insieme (F3);

Quale patente serve per guidare un’auto con gancio di traino? Per rispondere anche a questa domanda bisogna considerare i pesi in gioco dell’insieme motrice+carrello:

– La patente B è in generale valida se l’insieme non supera il peso di 3500 kg (inclusi i passeggeri e il carico);

– Quando il rimorchio ha una massa superiore a 750 kg, la patente B96 si può integrare con una prova pratica alla patente B (oppure come patente unica fin dalla teoria). Abilita alla guida di un insieme motrice+carrello tra 3500 kg e 4250 kg;

– La patente B+E si può conseguire solo dopo aver conseguito la patente B. Abilita alla guida di un qualsiasi veicolo di categoria B a cui è collegato un rimorchio o semirimorchio (fino a 3500 kg), il cui insieme può avere un peso superiore a 4250 kg, ma non oltre 7000 kg.