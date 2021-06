Auto Nuove: -28% le immatricolazioni rispetto a maggio 2019

1 auto nuova su 2 immatricolata a maggio è ad alimentazione alternativa: ecco il bilancio reale del mercato a un anno e mezzo dall’inizio dell’emergenza Covid-19

Le immatricolazioni di auto nuove a maggio 2021 in Italia continuano a crescere a favore delle alimentazioni alternative. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, quasi 1 auto nuova su 2 è ad emissioni ridotte. Numericamente il mercato risulta in crescita del +43%, poiché il bilancio è riferito al periodo di massima diffusione del Covid-19 in Italia. Ecco l’analisi delle vendite auto nuove in Italia dell’Associazione Filiera Industria Automobilistica in Italia.

AUTO NUOVE IMMATRICOLATE IN ITALIA A MAGGIO 2021

Le immatricolazioni auto di maggio 2021 sono numericamente in aumento rispetto a maggio dell’anno scorso, in piena pandemia. Tuttavia le 142.730 nuove registrazioni (+43% rispetto al 2020) rappresentano comunque un saldo negativo rispetto a un periodo di normalità. Infatti l’ANFIA ricorda che se si confrontano le vendite con maggio 2019, il mercato è in contrazione del 28%. Lo stesso andamento nei primi 5 mesi del 2021: 735.125 immatricolazioni, cioè il +62,8% rispetto a gennaio-maggio 2020 (che in realtà è -19,3% se confronto a gennaio-maggio 2019.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE IN ITALIA PER ALIMENTAZIONE

Le immatricolazioni auto per alimentazione confermano anche a maggio la riduzione delle preferenze diesel e benzina. Le auto diesel sono le uniche in calo a maggio che per il quarto mese consecutivo non superano la quota del 25%. Le immatricolazioni di auto a benzina risultano solo in lieve ribasso rispetto ad aprile 2020 (31,2% nel mese e 32,7% nei primi 5 mesi 2021). Le auto ad alimentazione alternativa invece compongono la restante quota di auto nuove vendute in Italia come segue:

– ibride non ricaricabili rappresentano il 28,1%;

– ibride Plug-in rappresentano il 9%;

– auto elettriche il 3,6% di immatricolazioni;

– auto a gas: GPL 6,4% – Metano 2,2%;

TOP 10 AUTO NUOVE IN ITALIA MAGGIO 2021

Tra le auto più vendute in Italia a maggio 2021, Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Ypsilon ibride, occupano i primi tre posti nel segmento mild/full hybrid. La Fiat 500 elettrica è il modello più venduto tra quelli a zero emissioni dall’inizio del 2021. Il Gruppo Stellantis a maggio 2021 conta 56.296 immatricolazioni (+49,5%) e occupa una quota di mercato del 39,4%. Da inizio 2021, le immatricolazioni Stellantis sono in crescita del (+60,8%) con 295.346 unità. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica dei 10 modelli di auto nuove più immatricolate a maggio 2021.