Auto nuove 2022: le novità in arrivo per Marca e Modello

Ecco tutte le principali novità auto 2022: i modelli in arrivo, le conferme di nomi storici e nuovi segmenti soprattutto Ibridi e SUV

Ci sono buone probabilità che gli incentivi auto 2022 e per gli anni successivi saranno rifinanziati. Quindi è sempre un buon momento per tenersi informati sulle auto nuove 2022 che le Case hanno già annunciato, presenteranno o che si potranno vedere da vicino nelle concessionarie. Ecco quali sono le novità auto 2022, cosa uscirà a breve e quali sono i nuovi modelli di auto in arrivo nel 2022.

NOVITA’ 2022: PIU’ AUTO IBRIDE, ELETTRICHE E SUV

La strategia di elettrificazione dei Costruttori auto sta abbracciando sempre più segmenti, d’altronde il limite di emissioni CO₂ dell’Europa non lascia molte alternative. Anzi, già che dal 2035 il divieto delle nuove auto benzina e diesel, costringerà molti consumatori a guardare alle auto usate, sia perché non ancora pronti al passaggio green, sia perché i costi delle nuove auto potrebbero essere insostenibili, come ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. Anche per questo motivo, la scelta ricadrà sempre più sulle auto nuove ibride (Mild Hybrid o Plug-in), più vicine alle abitudini di utilizzo delle auto tradizionali o sulle nuove auto elettriche, per chi è pronto a un cambio netto dell’esperienza di guida e dei viaggi in auto. Vediamo quali sono le nuove auto 2022 ibride, elettriche e ICE in arrivo nei prossimi mesi. Per la conferma dei dettagli di molte novità bisognerà attendere solo la presentazione ufficiale.

AUTO NUOVE 2022: LE NOVITA’ ELETTRICHE

– BMW i4 (Crossover)

– BMW i7 (Berlina premium)

– Kia EV6 (Crossover)

– Mercedes EQB

– Mercedes EQE

– Nissan ARIYA (SUV)

– Renault Megane (SUV)

– Skoda Enyaq coupè (Crossover)

– Tesla Model X

– Tesla Model S

– Volkswagen ID.5 (SUV)

– Volvo C40 Recharge (SUV)

AUTO NUOVE 2022: LE NOVITA’ IBRIDE

– Alfa Romeo Tonale (SUV)

– Audi A8

– BMW Serie 2 Active Tourer

– BMW Serie 4 Gran Coupé

– BMW Serie 7

– Citroen C5X (Crossover)

– Ford Fiesta

– Ford Focus

– Honda Civic

– Honda HR-V (SUV)

– Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in (SUV)

– Kia Sportage (SUV)

– Land Rover Range Rover Sport (SUV Fuoristrada)

– Maserati Grecale (SUV)

– Mercedes C63 AMG

– Mercedes SL AMG

– Opel Astra

– Peugeot 308 (Berlina e SW)

– Toyota RAV4

AUTO NUOVE 2022: LE NOVITA’ BENZINA – DIESEL

– BMW Serie 2 Active Tourer

– BMW Serie 7

– BMW X7

– Citroen C5X (Crossover)

– Dacia Jogger (Monovolume 7 posti)

– Toyota Aygo X

– Volkswagen Taygo (SUV)