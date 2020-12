Auto noleggio a lungo termine: i modelli preferiti dagli italiani

Le preferenze degli italiani su auto e noleggio a lungo termine: ecco quali segmenti, alimentazioni e trasmissioni vanno per la maggiore

Nel 2020 sono circa 200 mila gli italiani che hanno fatto ricorso al noleggio auto a lungo termine. Un modello di utilizzo dell’auto molto lontano dalla proprietà e che include già praticamente tutti i costi fissi, a parte il carburante. Questo ovviamente permette di guidare auto diverse con preferenze a cui si cede meno frequentemente nel caso dell’acquisto. Ma quali sono i modelli auto che gli italiani preferiscono per il noleggio a lungo termine?

AUTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: LE AUTO PREFERITE DAGLI ITALIANI

L’indagine di un noto portale online di compravendita e noleggio a lungo termine di veicoli rivela interessanti curiosità sulle auto a noleggio a lungo termine preferite dagli italiani. Le auto utilitarie sono in testa anche nel noleggio a lungo termine per privati. Il 38% dei clienti sul portale ha preferito le auto piccole ai SUV (37%). Circa 2 italiani su 10 invece scelgono un modello crossover a cui in teoria appartengono gli stessi SUV. Ma nel 21% dei casi si fa riferimento a segmenti ibridi nella configurazione del corpo vettura come ormai vuole il trend imposto dai Costruttori. I modelli di berline e station wagon sono il fanalino di coda: circa il 2% dei privati opta per auto più “impegnative” nel noleggio a lungo termine. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: LE ALIMENTAZIONI PIU’ SCELTE

Un’altra interessante rivelazione, l’indagine la fa sulle alimentazioni delle auto prese a noleggio. Il 45% degli italiani ha noleggiato una vettura a benzina. Le auto ibride benzina (31%) hanno ormai surclassato i modelli diesel (13%). L’interesse per le alimentazioni alternative e a batterie è ancora limitato: metano (3,9%), GPL (3,8%) ed elettrico (2,6%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: CAMBIO MANUELE VS AUTOMATICO

Tra le auto a noleggio a lungo termine la scelta del tipo di trasmissione è prevalentemente votata alla tradizione. Sarà anche perché le utilitarie sono difficilmente equipaggiate con il cambio automatico optional, ma agli italiani il cambio manuale sta bene anche quando noleggiano un’auto per più tempo. Come mostra l’infografica sotto la trasmissione automatica è scelta dal 38% dei clienti, contro il 62% del manuale, ma in costante calo. Un trend destinato comunque a ridursi vista la diffusione sempre più ampia di modelli ibridi. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.