Alla revisione il clacson non basta sentirlo suonare: bisogna misurarlo. Lo ha ribadito la Direzione generale per la Motorizzazione del MIT con la circolare prot. n. 31250 del 14 ottobre 2026 (“Controllo tecnico veicoli – Procedure operative: Chiarimenti”). La circolare risponde alle numerose richieste di chiarimento arrivate dalle principali associazioni di categoria, come Asso.car, Casartigiani, CNA, Confartigianato, Unasca e Confarca, che avevano chiesto di rendere soggettiva la prova dell’avvisatore acustico, oppure di farla con un fonometro di classe 2. Il Ministero ha detto no: per misurare il livello sonoro serve un fonometro di classe 1.

PERCHÉ IL FONOMETRO DI CLASSE 2 NON BASTA

Le due classi di precisione sono definite dalla norma IEC 61672. Misurano la stessa grandezza, ma con tolleranze diverse. Secondo il Ministero, lo strumento di classe 1 è progettato per misure di alta precisione e deve rispettare requisiti di prestazione più severi. Per questo i suoi risultati hanno valore legale, in particolare quando si valuta se l’avvisatore acustico funziona come dovrebbe. Il MIT precisa che questa scelta serve a tutelare l’ispettore: il suo giudizio deve basarsi su un dato oggettivo e non sull’orecchio. Non si tratta comunque di un obbligo nuovo. Le norme sulle attrezzature dei centri di controllo prevedono già un fonometro omologato in classe 1, sottoposto a verifiche periodiche insieme al calibratore acustico.

DAL FONOMETRO AL REFERTO

La circolare chiede anche di registrare il risultato della prova e di riportarlo sul referto. Le modalità sono quelle della circolare n. 88/1995 e il dato passa attraverso la piattaforma MCTCNet2, cioè il sistema che collega le attrezzature della linea di revisione alla Motorizzazione. Il livello sonoro diventa quindi un valore numerico tracciato, che si può verificare anche dopo. L’avvisatore acustico è infatti uno degli elementi da controllare secondo il DM 214/2017, che ha recepito la direttiva 2014/45/UE. Si verifica che funzioni correttamente, che il comando sia ben fissato e che il dispositivo sia conforme ai requisiti.

COSA CAMBIA PER AUTOMOBILISTI E FLOTTE

Se il clacson è debole o intermittente, conviene farlo controllare prima della revisione. Le cause tipiche sono contatti ossidati, relè o fusibili difettosi, oppure il contatto rotante sotto il volante. Se l’avvisatore va sostituito, il ricambio deve essere omologato secondo il Regolamento UNECE n. 28. Le trombe aftermarket non conformi, o con un suono che si può confondere con le sirene dei mezzi di soccorso, rischiano di far fallire il controllo. Per chi gestisce flotte e noleggi è bene aggiungere questa voce alla lista dei controlli prima della revisione auto. Il valore misurato finisce nel referto nero su bianco, quindi è anche un dato utile per seguire nel tempo lo stato di ogni veicolo.