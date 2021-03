Auto dell’anno 2021: la vincitrice e le finaliste in gara

La Nuova Fiat 500 sfiora la vittoria al premio Auto dell’Anno 2021: ecco le finaliste e l’utilitaria che riceve gli allori per la seconda volta

Nonostante l’emergenza sanitaria, la cerimonia di premiazione per l’Auto dell’Anno 2021 si è regolarmente tenuta nelle stesse modalità dell’anno scorso in diretta streaming dal Palexpo di Ginevra. Quest’anno a ricevere gli onori è una piccola utilitaria, che a distanza di 20 anni sbaraglia nuovamente la concorrenza per le soluzioni intelligenti. Ecco chi ha vinto il premio Car of the Year 2021 e le altre finaliste.

LA VINCITRICE E AUTO DELL’ANNO 2021

La cerimonia di premiazione Auto dell’Anno 2021 si è tenuta nella sede abituale del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, e trasmessa in tutto il mondo. La Toyota Yaris è Car of The Year 2021 con 266 punti e 14 migliori voti. La giuria 2021 è composta da 59 membri provenienti da 22 Paesi europei che hanno valutato la Yaris per la poliedricità del suo carattere: sportivo, divertente ed ecologico. Già nel 2000 la piccola utilitaria progettata in Giappone e costruita in Francia ha vinto il titolo per la sua compattezza e il piccolo motore da 1 litro. Ecco i principali commenti della giuria che hanno eletto la Toyota Yaris Auto dell’anno 2021:

– “Un’ottima tuttofare nel suo segmento che offre caratteristiche di sicurezza di prima classe”;

– “Un’auto importante, per un segmento importante (le utilitarie ibride, ndr). Toyota continua il suo lavoro per ridurre le emissioni senza compromettere l’auto con questo ibrido a 3 cilindri”;

– “Non abbastanza contenta di avere il miglior sistema full-hybrid del segmento, Toyota lo ha reso più efficiente, più facile da usare ed è divertente da guidare”;

– “Un importante salto di qualità nell’ibridazione e nell’efficienza che consente cifre di risparmio di carburante quasi incredibili”;

– “La Toyota Yaris era un’auto affidabile, a basso consumo di carburante ma piuttosto noiosa. La nuova Yaris è divertente da guidare, efficiente nei consumi e affidabile”;

LE AUTO FINALISTE AL PREMIO CAR OF THE YEAR 2021

Buon risultato e molto vicina al premio, la nuova Fiat 500 che ha cumulato 240 punti e 9 migliori voti ma si classifica solo seconda. Al terzo posto si è classificata la Cupra Formentor, che ha ricevuto dieci voti migliori. La Volkswagen ID 3 si è classificata quarta, con 224 punti e dieci migliori voti, davanti a Škoda Octavia (199 punti), Land Rover Defender (164) e Citröen C4 (143). Ecco la rosa delle finaliste candidate al premio Auto dell’Anno 2021 in ordine alfabetico, dalla selezione di 29 modelli alle semifinali:

– Citroën C4;

– Cupra Formentor;

– Fiat Nuova 500;

– Land Rover Defender;

– Škoda Octavia;

– Toyota Yaris;

– Volkswagen ID.3;

IL COMMENTO TOYOTA SULL’AUTO DELL’ANNO 2021

“Un degno vincitore delle elezioni di quest’anno, che ha meritatamente prevalso contro sei concorrenti di alto livello”, ha dichiarato Frank Janssen, presidente della giuria Auto dell’Anno 2021. Commentando la vittoria, Matt Harrison, Vicepresidente esecutivo di Toyota Motor Europe, ha dichiarato: “Questo è un grande onore per la Toyota e vorrei ringraziare la giuria per la considerazione e il riconoscimento”. “Vorrei anche cogliere l’occasione per riconoscere la passione dei nostri team di sviluppo in Europa e Giappone. Questa è la migliore Yaris in assoluto e, proprio come intendeva Akio Toyoda, sta già facendo sorridere i nostri clienti”.