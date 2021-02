Auto contromano in autostrada: cosa fare e come comportarsi

Incontrare un veicolo che procede contro il senso di marcia è un rischio più frequente di quanto si crede: ecco cosa fare in caso di auto contromano in autostrada

Ci sono svariati motivi per cui è vietato guidare conto il senso di marcia, il primo sicuramente riguarda la sicurezza e il rischio di un incidente stradale. Visto che un’auto contromano in autostrada è un evento improvviso, vediamo cosa fare e come comportarsi con i consigli dell’Automobile Club Tedesco.

AUTO E VEICOLI CONTROMANO: CIRCA 2 MILA L’ANNO IN GERMANIA

Solo in Germania nel 2020 sono stati segnalati oltre 1700 veicoli contromano in autostrada, un numero spaventoso, ma in calo del 9% rispetto all’anno precedente per l’emergenza sanitaria. Il rischio è elevato, in autostrada quanto sulle strade urbane, tanto che in Italia non si può escludere la multa a un’auto contromano ripresa dalle telecamere. Secondo i dati riportati dall’ADAC, nel 2019 si sono verificati 61 incidenti per auto contromano: 9 collisioni sono state mortali e con 11 vittime. Tra le regioni in cui si sono verificati più casi di veicoli contro il senso di marcia in Germania, la Baviera, Nord Reno-Westfalia, Bassa Sassonia e Assia, hanno il primato negativo. Ecco perché l’ADAC ha diramato un decalogo di consigli su cosa fare con un’auto contromano, ma anche come comportarsi se capita a noi d’imboccare una strada contro il senso di marcia.

COSA FARE SE SI INCROCIA UN’AUTO CONTROMANO IN AUTOSTRADA

Sapere come comportarsi nei casi di emergenza più disparati dovrebbe fare parte del percorso formativo di ogni conducente. A giudicare dalla frequenza dei casi, un’auto contromano è uno di questi: ecco cosa fare se s’incrocia un veicolo che guida contro il senso di marcia.

– Diminuire la velocità;

– Accendere le frecce di emergenza;

– Guidare sulla corsia più a destra;

– Non sorpassare altri veicoli;

– Mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono;

– Se possibile, utilizzare l’area di sosta o l’uscita più vicina;

– Evitare di impegnare la corsia di emergenza;

– Osservare sempre i pannelli luminosi di avviso, se presenti sull’autostrada, che dovrebbero dare informazioni utili in tempo reale;

– Quando al sicuro, segnalare la presenza dell’auto contattando il numero di emergenza 112 e i numeri utili dei gestori autostradali.

GUIDA CONTROMANO IN AUTOSTRADA: COSA FARE NEL SENSO DI MARCIA SBAGLIATO

Discorso simile se ci si trova a guidare un’auto contromano in autostrada per errore, ecco cosa fare, cercando di mantenere la calma ed evitare manovre improvvise:

– Non tentare in alcun modo di fare inversione a U in autostrada;

– Accendere immediatamente le frecce di emergenza e le luci (se non già accese);

– Guidare fino al bordo più vicino della corsia;

– Parcheggiare il veicolo vicino alla barriera di sicurezza;

– Indossare un giubbotto riflettente, uscire con attenzione e attendere dietro la barriera. Controllare di non trovarsi su un viadotto e che oltre la barriera ci sia una zona sicura;

– Chiamare la Polizia al 112, segnalando il tratto preciso di autostrada e attendere i soccorsi.