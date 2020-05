Auto con Keyless anti furto: Marche e Modelli più sicuri dal 2020

Circa la metà delle auto con keyless 2020 sono diventate più sicure: ecco marche e modelli con keyless anti furto e come le Case auto cercano di contrastare i ladri hitech

Le auto con keyless sono sempre più diffuse anche tra i modelli più economici, ma non tutte le Marche possono vantare gli stessi livelli di sicurezza contro i furti auto. Un’indagine inglese ci aiuta a fare il punto della situazione sulle marche e modelli auto con keyless più sicuri dal 2020. Ecco quali sono le Case auto che hanno reso più sicuri i modelli dai tentativi di furto hi tech di cui vi abbiamo già parlato.

AUTO CON KEYLESS ANTI FURTO: I TEST SULLA SICUREZZA

La sicurezza delle auto con keyless è una delle valutazioni che i Club automobilistici e gli Enti indipendenti stanno analizzando sempre di più. Fino ad oggi non sempre è andato tutto per il verso giusto e la tecnologia ha finito per complicare la vita degli automobilisti piuttosto che semplificarla. Uno degli enti più impegnati è Thatcham Research che ha dato un punteggio da 1 a 5 stelle alle auto con keyless in base ai livelli di sicurezza contro il furto. Tra le 13 auto con keyless testate nel 2020 solo 7 hanno dimostrato alti livelli di sicurezza anti furto, 4 con valutazione “povera” e 2 un livello “basico”. Ecco nel dettaglio quali sono le auto con keyless più sicure del 2020 e più sotto le Case auto che hanno reso più sicure le auto dal 2020.

AUTO CON KEYLESS: MARCHE E MODELLI PIU’ SICURI

Tra i modelli di auto con keyless 2020 che Thatcam Research ha definito più sicuri o più difficili da rubare il prezzo non conta molto. Il più delle volte sono proprio le auto premium sempre più oggetto di furti auto con la tecnica del “Relay Attack”. È il modo più facile per illudere l’auto che il ladro abbia in mano le chiavi amplificando il segnale della chiave che invece è all’interno dell’abitazione. E’ su questo fronte che le Case auto stanno cercando di rendere più sicuri i modelli auto con keyless, ma ci arriviamo dopo. Ecco qui sotto le valutazioni di sicurezza dell’istituto di ricerca assicurativo del Regno Unito sulle auto con keyless 2019-2020.

– Audi A6 Allroad: SUPERIOR

– Audi e-tron: SUPERIOR

– BMW 1 Series: SUPERIOR

– BMW 2 Series Gran Coupe: SUPERIOR

– BMW 7 Series: SUPERIOR

– BMW 8 Series: SUPERIOR

– BMW X6: SUPERIOR

– BMW X7: SUPERIOR

– DS3 Crossback: POOR

– Ford Mondeo: POOR

– Ford Puma: SUPERIOR

– Hyundai i10: BASIC

– Hyundai Nexo: POOR

– Jaguar XE: SUPERIOR

– Kia ProCeed: POOR

– Land Rover Discovery Sport: SUPERIOR

– Land Rover Evoque: SUPERIOR

– Lexus UX: POOR

– Mazda 3: POOR

– Mazda CX-30: POOR

– Mercedes-Benz B-Class: SUPERIOR

– Mini EV: SUPERIOR

– MG HS: POOR

– Porsche 911: SUPERIOR

– Porsche Macan: SUPERIOR

– Porsche Taycan: SUPERIOR

– Škoda Superb: SUPERIOR

– Subaru Forester: POOR

– Suzuki Jimny: UNACCEPTABLE

– Tesla Model 3: BASIC

– Toyota Corolla Hybrid: POOR

– Toyota RAV-4: POOR

– Toyota Supra: SUPERIOR

– Vauxhall Corsa: POOR

– Volkswagen Passat: SUPERIOR

– Volvo S60: POOR.

AUTO CON KEYLESS: LE AZIONI DELLE CASE PER LIMITARE I FURTI

Secondo il Daylimail solo alcune Marche e Modelli auto sono diventati più sicuri dal 2020. Per la maggior parte di queste, le Case stanno adottando una “Sleep-mode” dopo alcuni minuti dall’ultimo movimento rilevato. Le nuove keyless anti furto funzionano così: quando il proprietario parcheggia l’auto i sensori di movimento nella keyless disabilitano la comunicazione attiva. La chiave keyless si spegne automaticamente per riaccendersi appena il proprietario la riprende. In sostanza niente più di quanto si può ottenere schermando la keyless in un contenitore o sacchetto come vi abbiamo spiegato qui. Non tutte le Case auto, intervistate dall’associazione dei consumatori inglese, Which? hanno voluto rivelare i modelli auto con keyless più sicuri e quali migliorie hanno apportato dal 2020. Per molte marche e modelli con keyless sembra addirittura non essere cambiato nulla sul piano della sicurezza. Clicca sull’immagine qui sotto per vederla a tutta larghezza.