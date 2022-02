Auto che consumano meno a benzina 2022

Ecco i modelli di auto 2022 a benzina che consumano meno e i consigli per l’acquisto di auto con i costi più convenienti

Con i prezzi benzina e gasolio in aumento, chi è in procinto di cambiare auto, si ritrova a valutare meglio i modelli con i consumi più bassi. Un aspetto sempre più attenzionato nei test di efficienza Green NCAP, che valutano quanto sono veritieri i consumi ufficiali dichiarati. Un’analisi dell’Automobile Club Tedesco ha individuato le auto a benzina 2022 che consumano meno, secondo i consumi ufficiali WLTP.

ACQUISTO AUTO CHE CONSUMANO MENO E COSTI PIÙ BASSI

Prima di vedere quali sono le auto con i consumi più bassi è utile ricordare che l’acquisto di un’auto non dovrebbe essere valutato esclusivamente sul prezzo o i dati di listino. Per sapere se un’auto è davvero più conveniente di un’altra, bisogna valutare il TCO (Total Cost of Ownership). Una valutazione che è più diffusa nell’acquisto di flotte aziendali ma che può essere utile da sapere anche per l’acquisto dell’auto privata. In questa indagine ad esempio è venuto fuori dopo quanti km un’auto elettrica diventa più conveniente di una tradizionale. Più in generale i fattori che influenzano i costi di utilizzo di un’auto nel medio-lungo periodo che dovete valutare sono:

– L’ammortamento e la svalutazione dopo gli anni di utilizzo che pensate di tenere l’auto;

– Bollo e assicurazione, in base ai kW se passate a un’auto più o meno prestazionale;

– La revisione biennale, che ha un costo fisso per le auto private per uso promiscuo;

– I tagliandi di manutenzione ordinaria per gli anni di utilizzo, ricordate che la manutenzione dimostrabile aumenta il valore residuo;

– La sostituzione degli pneumatici, che in base alle dimensioni possono costare molto di più, passando ad esempio dai cerchi standard a quelli optional. Altra valutazione da tenere in considerazione all’acquisto;

– Il costo del carburante, che dipende sia dai consumi, sia dall’utilizzo che si fa dell’auto;

Nei paragrafi seguenti, sono suddivisi per tipologia i modelli di auto a benzina che consumano meno del 2022, sulla base dei valori dichiarati dai Costruttori nel WLTP.

MODELLI 2022 AUTO UTILITARIE A BENZINA CHE CONSUMANO MENO

– Toyota Yaris 1.5 Hybrid CVT: 3,8 L/100KM;

– Honda Jazz 1.5 i-MMD Comfort e-CVT: 4,5 L/100KM;

– Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Club: 4,7 L/100KM;

– Mazda 2 e-SKYACTIV-G 90 M Hybrid: 4,7 L/100KM;

– KIA Picanto 1.0 Attract: 4,8 L/100KM;

– Peugeot 108 1.0 VTi 72 Stop&Start Active: 4,8 L/100KM;

– Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Club: 4,9 L/100KM;

– Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid Start/Stop Cool & Connect: 4,9 L/100KM;

– Toyota Aygo 1.0 x-business: 5,0 L/100KM;

– Skoda Fabia 1.0 MPI Easy: 5,0 L/100KM;

MODELLI 2022 AUTO MEDIE A BENZINA CHE CONSUMANO MENO

– KIA Niro 1.6 GDI Hybrid DCT6: 4,4 L/100KM;

– Toyota Corolla 1.8 Hybrid: 4,5 L/100KM;

– Suzuki Swace 1.8 Hybrid Comfort+ CVT: 4,6 L/100KM;

– Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flow: 4,8 L/100KM;

– Audi A3 30 TFSI S tronic: 5,0 L/100KM;

– Mazda 3 e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid: 5,0 L/100KM;

– Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid: 5,1 L/100KM;

– Skoda Scala 1.0 TSI Cool Plus: 5,2 L/100KM;

– VW Golf 1.0 eTSI Life DSG: 5,2 L/100KM;

– KIA Ceed 1.0 T-GDI Edition 7: 5,2 L/100KM;

– Opel Astra 1.2 DI Turbo Business Edition: 5,2 L/100KM;

– Hyundai IONIQ Hybrid: 5,2 L/100KM;

MODELLI 2022 AUTO MEDIE SUPERIORI A BENZINA CHE CONSUMANO MENO

– Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC Ambition DSG: 5,0 L/100KM;

– Ford Mondeo 2.0 Hybrid Titanium CVT: 5,5 L/100KM;

– Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4×2: 5,6 L/100KM;

– Lexus NX 350h: 5,6 L/100KM;

– Peugeot 508 1.2 PureTech 130 Active Pack EAT8: 5,8 L/100KM;

– Citroen C5 X PureTech 130 Stop&Start Feel Pack EAT8: 6,0 L/100KM;

– Audi A4 35 TFSI: 6,0 L/100KM;

– Audi A5 Coupé 35 TFSI: 6,0 L/100KM;

– Mercedes-Benz C 180 9G-TRONIC: 6,2 L/100KM;

– VW Passat Variant 1.5 TSI OPF Conceptline: 6,3 L/100KM;

– BMW 318i Steptronic: 6,3 L/100KM;

– Peugeot 5008 1.2 PureTech 130 Active Pack: 6,3 L/100KM;

– BMW 420i Coupé Steptronic: 6,3 L/100KM;

MODELLI 2022 AUTO PREMIUM A BENZINA CHE CONSUMANO MENO

– Skoda Superb 1.5 TSI Active: 5,9 L/100KM;

– BMW 520i Steptronic: 6,2 L/100KM;

– Toyota Highlander 2.5 Hybrid Business: 6,6 L/100KM;

– DS Automobiles DS 9 PureTech 225 Performance Line+: 6,9 L/100KM;

– BMW 630i Gran Turismo Steptronic: 6,9 L/100KM;

– VW Arteon 2.0 TSI OPF Elegance DSG: 6,9 L/100KM;

– Volvo V90 B4 Momentum Pro Automatik: 6,9 L/100KM;

– Mercedes-Benz E 200 Avantgarde 9G-TRONIC: 7,1 L/100KM;

– BMW 840i Coupé Steptronic: 7,1 L/100KM;

– Audi A6 45 TFSI S tronic: 7,2 L/100KM;